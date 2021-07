Dresden

Den sächsischen Linke-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel und Marco Böhme droht ein Gerichtsverfahren: Beide hatten am 30. November 2019 an einer Protestaktion im Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig teilgenommen – die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Um das Verfahren durchführen zu können, ist am Freitag die Immunität der beiden Landtagsabgeordneten aufgehoben worden.

Rund 1200 Klimaaktivisten hatten Tagebau besetzt

Damals hatten rund 1200 Klimaaktivisten bei einer Aktion des Bündnisses „Ende Gelände“ den Tagebau knapp einen Tag lang besetzt. Laut Polizei hätten die Demonstranten ein bergbaurechtlich gesicherten Gelände betreten und sich über eine entsprechende Allgemeinverfügung hinweggesetzt. Sowohl die Ordnungsbehörde als auch das Verwaltungsgericht Leipzig hatten die Aktion untersagt. Der Tagebau-Betreiber Mibrag erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Außerdem ruhte der Kohleabbau während der Besetzung, und es kam zu Produktionsausfällen. Dagegen beriefen sich die Klimaaktivisten auf das Grundrecht der Versammlungsfreiheit.

Abgeordnete wollen juristische Klärung

Seit November 2019 wurde gegen insgesamt 49 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermittelt – neben den beiden Landtagsabgeordneten auch gegen Journalisten, die die Aktion begleitet hatten. Auch die Linke hat am Freitag der Immunitätsaufhebung im Geschäftsordnungs- und Immunitätsausschuss zugestimmt. „Wir erhoffen uns vom Ausgang des Ermittlungsverfahrens die juristische Klärung, ob zivilgesellschaftlicher Protest gegen den menschengemachten Klimawandel ein legitimes Mittel ist, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen“, erklärte die Parlamentarische Geschäftsführerin Sarah Buddeberg.

„Gehen offenen Herzens in die Auseinandersetzung“

Die beiden betroffenen Landtagsabgeordneten sehen sich zwar zu Unrecht strafrechtlich verfolgt – sie wollen aber „offenen Herzens stellvertretend für die Millionen Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten weltweit in die Auseinandersetzung mit der Staatsanwaltschaft Dresden“ gehen, sagte Marco Böhme, der auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken ist. Ähnlich äußerte sich Juliane Nagel: „Abgeordnete sind keine besseren Menschen und sollten daher auch grundsätzlich nicht vor Ermittlungsverfahren ausgenommen werden. Wir wollen die juristische Klärung dieses Sachverhalts.“

Linke-Politiker hatten mit Polizei verhandelt

Außerdem stellte Marco Böhme klar: „Wir haben die Demonstration nicht angeführt oder organisiert, sympathisieren aber selbstverständlich mit dem Anliegen eines raschen Kohleausstiegs und internationaler Klimagerechtigkeit und haben daher den Demonstrationszug als Beobachter begleitet.“ Im und am Tagebau habe er – gemeinsam mit Juliane Nagel – „mit der Polizei erfolgreich verhandelt, dass die Aktion ohne Festnahmen vonstatten geht“. Im Gegenzug hätten die Aktivisten den Tagebau freiwillig wieder verlassen. Somit sei der Protest „friedlich und ohne nennenswerten Zwischenfälle“ verlaufen, sagte Marco Böhme am Freitag. Dagegen hatte die zuständige Polizeidirektion Leipzig damals zu der Protestaktion mitgeteilt: „Eine Friedlichkeit können wir nicht bestätigen.“

Landtagsabgeordnete haben besonderen Schutz

Da Landtagsabgeordnete einen besonderen Schutz genießen, ist bei strafrechtlichen Ermittlungen die Zustimmung des Parlaments erforderlich. Wenn der zuständige Geschäftsordnungs- und Immunitätsausschuss einen solchen Antrag befürwortet, können Abgeordnete innerhalb einer Sieben-Tage-Frist Einspruch dagegen erheben. In einem solchen Fall müsste sich dann das Plenum noch einmal damit befassen. Juliane Nagel und Marco Böhme haben ihrer Immunitätsaufhebung zugestimmt.

Von Andreas Debski