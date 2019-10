Tagebaukolosse rollen über die B176 – zwei Tage Vollsperrung

Groitzsch

1440 Tonnen, 200 Meter Länge, 40 Meter Breite, Geschwindigkeit: sechs Meter in der Minute. Zahlen, die den dritten Großgerätetransport des Bergbauunternehmens Mibrag umschreiben. Zwölf Kilometer insgesamt brauchen der Schaufelradbagger 1566 und der Bandwagen 811 vom alten Standort im Tagebau Schleenhain bis zum neuen Standort im Tagebau Peres. Ein Hindernis: die Bundesstraße 176.

Die wird am Mittwochmorgen um 6 Uhr morgens in beiden Richtungen komplett gesperrt und erst am Freitagmorgen, 6 Uhr, wieder freigegeben. 48 Stunden Zeit also haben die Mitarbeiter, um den Tross über die Straße zu bringen. „Dabei dauert die Überquerung selbst nur etwa eine Stunde“, sagt Stefan Keil, der als Transportleiter den gesamten Umzug überwacht. Am Donnerstag werde der Konvoi das Hindernis B176 überwinden.

B176 erhält einen Meter dicke Kiesschicht

Doch die Vor- und Nachbereitungen würden viel Zeit in Anspruch nehmen. So werde der entsprechende Abschnitt der B176 zunächst mit einer Textillage und anschließend mit Gummimatten versehen. Danach komme noch eine rund einen Meter dicke Kiesschicht drauf; die dafür notwendigen 4000 Tonnen Kies liegen schon bereit. „Das sind Vorsichtsmaßnahmen, um keine Schäden an der Bundesstraße zu hinterlassen“, macht Tagebauleiter Torsten Wenke deutlich. Nach der Querung der Straße gebe es detaillierte Messungen, um zu überprüfen, ob die Straße alles schadlos überstanden habe. „Davon gehen wir aber aus, wir haben ja mittlerweile Erfahrungen mit Großtransporten. Und der jetzige erreicht nicht die Dimension wie der vorangegangene“, betont Wenke. Am Freitagmorgen müsse die Bundesstraße dann „besenrein“ übergeben werden.

Der Umzug der beiden Großgeräte hat längst begonnen. Schon am 14. Oktober legten der 940 Tonnen schwere Bagger und der leichtere Bandwagen, der es auf immerhin noch 500 Tonnen bringt, von ihrem bisherigen Standort aus die ersten Kilometer zurück, kürzlich erreichten sie die Querungsstelle der B176. Ist die geschafft, liegen noch etwa vier bis fünf Kilometer vor der Kolonne bis zum endgültigen Standort in Peres.

Großgeräte passieren fünf Bandanlagen

Die gesamte Strecke birgt Herausforderungen und Hindernisse. So mussten die zwei Großgeräte allein fünf Bandanlagen überqueren. „Für solche Ereignisse können einzelne Segmente der Förderbänder ausgebaut werden“, erklärt Keil. Die entsprechenden Stromkabel würden in einem kleinen Graben verschwinden und gesichert werden, das Band an sich werde so weit entspannt, dass es am Boden liege und geschützt werden könne. Und um die Höhenunterschiede von rund 65 Metern zu überwinden, seien mehrere Rampen planiert worden.

Ein Hindernis ist die Bandanlage im Abbaufeld Peres. Einzelne Segmente dieser Anlage können für die Querung der Großgeräte ausgebaut werden. Quelle: Julia Tonne

Um das Abhängen von Leiterseilen an Strommasten kommt die Mibrag diesmal herum. Mithilfe eines Umwegs von 800 Metern können die Großgeräte vor einem Strommast vorbeifahren. „Das macht es uns diesmal etwas leichter“, betont Wenke.

Stromaggregat und Trafo versorgen Geräte mit Strom

Der Transport – durchgeführt von zehn Mibrag-Mitarbeitern, die auch sonst im Führerstand heimisch sind – erfolgt im Konvoi. Weil nämlich sowohl der Bagger als auch der Bandwagen elektrisch betrieben werden, sind beide hintereinander an ein Aggregat und an einen Trafo angebunden. Ein Stromaggregat speist den Trafo, dieser wiederum leitet den Strom an Bagger und Bandwagen weiter. Jeweils ein Traktor zieht Aggregat und Trafo. Heißt: Es entsteht eine Kolonne mit einer Länge von rund 200 Metern. „Den Transport begleiten einige Mitarbeiter zu Fuß“, sagt Keil. Das sei notwendig, um entsprechende Abstände zwischen den Geräten einzuhalten und sämtliche Kabel im Blick zu behalten. Damit jeder Meter ohne Verzögerung gelinge, stünden alle Mitarbeiter im engen Funkkontakt.

Aggregat und Trafo versorgen während des Transports Bagger und Bandwagen. Quelle: Julia Tonne

Schon Monate im Voraus haben Keil und Wenke den Transport geplant. „Das ist schon eine Mammutaufgabe“, sagen beide. Die Strecke müsse fast zentimeterweise abgesteckt und vorbereitet werden, geotechnische Messungen vorab seien notwendig. Hinzu kämen die Betreuung des Personals, die Anträge beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr und die zeitliche Planung. Und eine Gefährdungsbeurteilung. „Hier wird genau aufgeführt, was passieren könnte und was notwendig ist, um das Risiko so gering wie möglich zu halten“, erklärt Keil. Beide rechnen allerdings mit einem reibungslosen Ablauf. Immerhin sei es nach 2014 und 2016 schon der dritte Transport von Großgeräten.

Zuschauer können das Ereignis am Donnerstag ab 8.30 Uhr mitverfolgen. Dann setzt sich die Kolonne in Bewegung. Ort des Geschehens ist – aus Richtung Neukieritzsch kommend – das Areal kurz hinter dem Tunnel, der den Tagebau Schleenhain mit dem Abbaufeld Peres verbindet, kurz vor der langgezogenen Rechtskurve. Die Umleitungen an den zwei Tagen erfolgen über die B2.

Übrigens: Die nächste Gelegenheit, die riesigen Kolosse hautnah und beim Transport zu sehen, gibt es erst im Jahr 2022.

Von Julia Tonne