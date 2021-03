In ehemaligen Braunkohleabbaugebieten prägen heute künstlich geflutete Seen das Landschaftsbild und haben sich vielerorts zu Naherhohlungsgebieten entwickelt. Doch Erdrutsche hatten dort mitunter katastrophale Folgen.

Der Erdrutsch am Concordiasee in Nachterstedt (Salzlandkreis) riss am 18. Juli 2009 drei Menschen in den Tod. Ein 350m breiter Landstreifen brach in den See ab. Quelle: Jens Wolf/dpa