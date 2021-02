Leipzig

Francie Herrling hat sich auf den Montag gefreut. Den Tag, an dem der eingeschränkte Regelbetrieb in der Tagespflege nach langer Pause wieder starten konnte. Sie endlich ihren Job machen kann und „ihre Kinder“ zurückkehren.

Die 38-Jährige ist Tagesmutter und betreibt die Tagespflege „Francies Krabbelkäfer“ in Reudnitz. Neun lange Wochen hat sie ihre Schützlinge nicht mehr gesehen. Eine lange Zeit, in der sie versucht hat, der schleichenden Entfremdung entgegenzuwirken, indem sie Videochats organisierte und kleine Aufmerksamkeiten an ihre Gruppe versendete.

Doch jetzt wo es losgehen kann, mischen sich unter die Freude auch Bauchschmerzen. Die Öffnung war, wie schon im vergangenen Jahr, eine Hauruckaktion für sie – „unüberlegt“. Und noch etwas hat sich für Francie Herrling manifestiert: der Eindruck, dass die Tagespflege immer hintenansteht. „Wir sollen einfach nur wieder funktionieren“, ist ihr bitteres Fazit.

Keine Schnelltests für Tagespflegepersonen

Hilfe oder Unterstützung seitens des Landes? Fehlanzeige, sagt die 38-Jährige. Ihre Kollegin Susanne Lohse, die eine Tagespflege in Gohlis führt, hatte – nachdem die Öffnung immer absehbarer wurde – beim Sächsischen Staatsministerium für Kultus (SMK) nachgehakt, ob es für die Tagesmütter und -väter der Stadt Schnelltests gebe. Sie hatte bereits gehört, dass diese Möglichkeit für Pädagogen wöchentlich und Kitapersonal einmalig besteht. Die niederschmetternde Antwort: Nein.

Das SMK bestätigt das auf LVZ-Nachfrage und begründet die Entscheidung mit den verschiedenen Anstellungsverhältnissen der einzelnen Berufsgruppen. Pädagoginnen und Pädagogen seien beim Freistaat abgestellt, Erzieherinnen und Erzieher bei Kommunen und Freien Trägern. Die Tagespflege lässt das Ministerium bei der Aufzählung außen vor. Doch auch sie wird über freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe organisiert.

Kleine Gruppen, Kinder mit geringerem Infektionsrisiko

„Uns haben sie es damit begründet, dass wir schlicht weniger Kinder betreuen und insbesondere jüngere Kinder weniger anfällig für Infektionen wären“, erzählt Francie Herrling. Sie und die meisten ihrer Berufskollegen betreuen maximal fünf Kinder im Alter von null bis drei Jahren.

Argumente, die für sie kaum zählen. Und sie zugleich etwas ratlos zurücklassen. „Die Kinder werden kaum getestet und wir sind damit schutzlos.“ Auch in überschaubareren Betreuungssituationen wie ihrer sei das Risiko einer Ansteckung stets da – „und das sogar mal fünf“.

„Wir alle betreuen doch Kinder“

Das Schlimmste in ihren Augen: Sobald sie sich ansteckt und in Quarantäne muss, bedeutet das erhebliche Einbußen. „Der Laden muss zu machen, das Gehalt wird gekürzt. Miete und Versicherungen laufen weiter.“ Klar sei das rechtens, sagt sie. „Aber gerecht ist es nicht.“ Als Selbstständige trage sie immer volles Risiko, anders als Erzieherinnen und Erzieher in der Kita.

„Es geht mir nicht darum, jemanden in die Pfanne zu hauen. Ich möchte einfach, dass wir mehr gehört und gesehen werden.“ Oft habe sie das Gefühl, ihr Berufsstand müsse um alles kämpfen. Denn was ist das für ein Signal an die Tagespflegepersonen, wenn Pädagogen und Erzieher Unterstützung erhalten und sie nicht? „Wir alle betreuen doch Kinder.“

Der 38-Jährigen geht es ums Prinzip. „Ein einmaliger Schnelltest bringt mich auch nicht wirklich weiter, aber es wäre eine Form der Anerkennung.“ Gleiches gilt für die Versorgung mit medizinischen Masken. So ist sie nun mehr oder weniger auf sich gestellt. Wenn auch manche Träger, so hat sie es von Kollegen gehört, auf Eigeninitiative Schutzmaßnahmen für ihre Leute ergreifen.

Berührungsängste hat sie trotz alledem keine. Sonst könnte sie den Job nicht machen, sagt Francie Herrling. Nähe gehöre eben zur Berufsbeschreibung.

Von Lisa Schliep