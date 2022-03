Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket: Das sagt Sachsen zum Entlastungspaket

Dresden

Es kommt selten vor, dass eine aktuelle Debatte im sächsischen Landtag tatsächlich so passgenau angesetzt ist: Am Donnerstag wurde in Dresden der CDU-Antrag „Versorgungssicherheit garantieren. Verbraucher bei Kraftstoffen und Strom entlasten“ aufgerufen – und parallel stellte die Ampel-Koalition in Berlin ihr Entlastungspaket vor. Die Reaktionen auf die angekündigten Maßnahmen, die die Auswirkungen der hohen Energiepreise abfangen sollen, fielen allerdings – je nach Parteifarbe – höchst unterschiedlich aus.

Sachsens Wirtschaftsminister Dulig sieht „Wumms und Weitsicht“

„Die Ampelkoalition handelt. Sie entlastet die Menschen in unserem Land ganz konkret bei den Energiepreisen“, erklärte Sachsens SPD-Vorsitzender und Fraktionsvize Henning Homann. Zugleich verteidigte Homann die Drei-Monats-Frist: „Es ist nicht sinnvoll, dauerhaft fossile Energieträger mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu bezuschussen. Langfristig bezahlbare und sichere Energie bekommen wir nur durch den Ausbau erneuerbarer Energien.“

Für Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) vereint das Energieentlastungspaket „Wumms und Weitblick“. Einerseits würden die Maßnahmen schnell und unbürokratisch kommen und seien anderseits „gleichzeitig viele langfristige Signal für mehr Nachhaltigkeit“ setzen, so Dulig. Damit könnten vor allem „Geringverdienende und Menschen mit durchschnittlichen Einkommen, aber auch Unternehmen in der Logistik und im Taxigewerbe“ entlastet werden.

Entlastungspaket an Zapfsäulen und im öffentlichen Nahverkehr

Die Berliner Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat unter anderen eine Steuerpauschale von 300 Euro für Arbeitnehmer und Selbstständige angekündigt. Zudem soll es einen einmaligen Familienzuschuss von 100 Euro pro Kind geben. Die Energiesteuer wird für drei Monate gesenkt: Damit kostet Benzin 30 Cent und Diesel 14 Cent weniger. Ebenfalls für ein Viertel Jahr soll es ein Neun-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr geben.

CDU-Wirtschaftspolitiker: Brauchen niedrigere Mehrwertsteuer

Weitaus kritischer äußerte sich der Leipziger CDU-Chef und Wirtschaftspolitiker Andreas Nowak. Mit dem Paket werde zwar eine CDU-Forderung erfüllt – die angekündigten Maßnahmen würden aber nicht weit genug gehen. „Die Begrenzung auf drei Monate ist falsch. Die deutschen Energiesteuern sind auch ohne den Ukraine-Krieg deutlich höher als der europäische Durchschnitt“, erklärte Nowak. Deshalb müsse zusätzlich die Mehrwertsteuer bei Sprit – zeitlich befristet – von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Nowak kritisierte zudem das Neun-Euro-Ticket als realitätsfern: „In ländlichen Räumen und für Unternehmen bringt es nichts.“

Der Chef der Staatskanzlei, Oliver Schenk (CDU) versicherte, man werde alle Vorschläge auf dem Tisch prüfen und sich für eine Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer einsetzen. Die durchschnittliche Pendelstrecke in Sachsen liege bei 15 Kilometern – deshalb greife eine Erhöhung ab dem 20. Kilometer viel zu kurz.

Handwerkerpräsident hält weitere Entlastungen für notwendig

Ähnlich sah es Jörg Dittrich, der Präsident der Handwerkskammer Dresden: „Die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für die nächsten drei Monate war längst überfällig und ist jetzt ein erster Schritt in die richtige Richtung, um die Liquidität der Handwerksbetriebe zu stärken.“ Dittrich forderte nicht nur eine schnelle Umsetzung, sondern auch weitere Schritte. Es brauche mehr „stabilisierende Maßnahmen zur Energie- und Rohstoffversorgung, da sonst ganze Geschäftsmodelle im Handwerk gefährdet sind“, sagte der Handwerkspräsident.

Sächsischer Grünen-Abgeordneter fordert Tempolimit

Dagegen verteidigte Sachsens Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) das Paket als zielgerichtet. „Die Maßnahmen entlasten die Menschen dort, wo sie es brauchen, wo es sozial und in der Wirtschaft notwendig ist“, sagte Günther. Die Energiesteuer befristet zu senken und zugleich den öffentlichen Nahverkehr als Alternative zu stärken, sei „an der Lebenswirklichkeit der Menschen“ ausgerichtet. Zugleich machte der Minister aber auch klar: „Wir dürfen nicht erwarten, dass alle Mehrkosten vom Staat aufgefangen werden können.“ Auch deshalb müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien stark beschleunigt werden.

Günthers Parteikollege Daniel Gerber forderte ein Tempolimit und den Verzicht auf leistungsstarke Autos, die besonders in Deutschland verbreitet seien. „Durch die Einführung eines Tempolimits könnten wir nicht nur einfach Energie sparen, sondern auch Verkehrstote verhindern“, sagte der klima- und energiepolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion – „wir müssen weg vom motorisierten Individualverkehr“.

Linke-Fraktionsvize: Maßnahmen wirken nur kurzfristig

Die Linken begrüßten zwar die Sofortmaßnahmen – doch Fraktionsvize Marco Böhme kritisierte, dass sie nur kurzfristig wirken würden. „Mittel- und langfristig muss klimafreundliches Verhalten belohnt werden, indem die Einnahmen aus der Kohlendioxid-Bepreisung als Klima-Dividende gezielt an die Bevölkerung zurückgezahlt werden“, forderte der energie- und umweltpolitische Sprecher. Parallel müssten die Energie- und Spritpreise staatlich beaufsichtigt werden, „um Kartellabsprachen und Spekulation einzudämmen“.

AfD-Chef Urban: Sanktionen gegen Russland lassen Preise steigen

Für die AfD warnte der Landes- und Fraktionsvorsitzende Jörg Urban: „Wenn die Energie teuer wird, wird alles andere teuer.“ Urban, dem die aktuellen Entlastungen nicht weit genug gehen, warf insbesondere der CDU eine „verlogene Debatte“ vor, da sie für die Einführung der Kohlendioxid-Besteuerung mitverantwortlich sei. Außerdem bezeichnete es Urban als „falsches Narrativ“, dass Putins Krieg und die damit verbundenen Unsicherheiten die Märkte explodieren ließen: Nicht der russische Angriff lasse die Preise steigen, sondern die Sanktionen des Westens.

Von Andreas Debski