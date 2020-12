Leipzig

Ob traditionell, knallbunt oder mit oder ohne Lametta: Der Weihnachtsbaum gehört zum Weihnachtsfest einfach dazu. Doch anstatt ihn zu kaufen, schlagen viele ihren Baum lieber selbst. Die LVZ zeigt in einer Auswahl und interaktiven Karte, wo das in diesem Jahr möglich ist.

Einschränkungen bei den Forstbezirken Leipzig und Taura

Die Corona-Pandemie beeinflusst in diesem Jahr auch das Weihnachtsbaumschlagen bei den Forstbezirken. Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat in diesem Jahr sein Angebot erheblich reduziert. „Aufgrund der notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen vor dem Corona-Virus ist der Weihnachtsbaumverkauf von Sachsenforst in Nordwest-Sachsen in diesem Jahr nur äußerst eingeschränkt möglich“, erklärt Pressesprecher Renke Coordes. „Öffentliche Termine zum Selberschlagen von Weihnachtsbäumen mussten aus Infektionsschutzgründen in diesem Jahr überwiegend abgesagt werden.“ Dies betrifft auch die Veranstaltungen der Forstbezirke Taura und Leipzig. Dennoch besteht die Möglichkeit, sich auf Nachfrage zu Terminen anzumelden. Mehr dazu in unserer Übersicht.

Hinweis: Bitte beachten Sie vor Ort die geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln.

Christbaumland

Wo: Kleindalzig an der B186, Altenburg an der B180 ( Zeitzer Straße), Dölzig an der B181 (neben Esso-Tankstelle), Lösau an der Weißenfelser Straße (ehemals B87)

Wann: ab 10. Dezember, täglich von 9.30 bis 17 Uhr, am 23. Dezember von 9.30 bis 16 Uhr

Bäume: Nordmann-, Colorado- und Koreatanne, Blaufichte, Fichte

Preise: Je nach Größe, Qualität und Art.

Sonstiges: Werkzeug zum Ausleihen vorhanden. Anfahrtsskizzen auf der Website.

Webseite: www.gartenbau-neidhardt.de

Kammerforst (Altenburger Land)

Wo: 03448 Meuselwitz

Wann: 12. Dezember, 9 bis 13 Uhr

Veranstalter: Thüringer Forstamt Weida

Bäume: Fichte, Blaufichte, Kiefer, Schwarzkiefer, Tannen

Anfahrt: Anfahrt führt über Gemeindestraße zwischen Gröba und Ramsdorf. Im Bereich des Kammerforstes über den Parkplatz am Haselbacher See. Zufahrt ausgeschildert.

Preise: Kiefer und Fichte ab 10 Euro, Blaufichte und Schwarzkiefer ab 12 Euro, Tannen 16 Euro (alle Preise pro Laufmeter)

Sonstiges: Kleines Kontingent an Handsägen vorhanden. Werkzeug kann auch selbst mitgebracht werden (keine Kettensägen).

Anmeldung: nicht erforderlich

Webseite: www.tueringenforst.de

Müller’s Tannenbäume

Wo: Ortsausgang 04808 Burkartshain Richtung 04687 Trebsen

Wann: täglich 9 bis 16 Uhr

Bäume: Blaufichte, Serbische Fichte, Nordmanntanne, Kiefer

Preis: Auf Anfrage

Telefon: 034261 61688

Webseite: www.facebook.com/MuellersTannenbaum/

Sächsische Christbaum GbR

Wo: Doberstauer Straße 5, 04509 Zschernitz

Wann: täglich 9 bis 17 Uhr

Bäume: Nordmanntanne und Blaufichte

Preis: Preisspanne zwischen 12 und 39 Euro (Standardgrößen) je nach Qualität und Art.

Anfahrt: Abfahrt Brehna (B100) Richtung Bitterfeld, nach Brehna rechts Richtung Delitzsch, nach 2 Kilometern rechts nach Zschernitz, in Zschernitz rechts abzweigen, noch 500 Meter (außerhalb der Ortschaft). Abfahrt Wiedemar, rechts halten, nach Kölsa, danach rechts Richtung Klitschmar, dort links Richtung Zschernitz, dort links Richtung Doberstau, noch 500 Meter (außerhalb der Ortschaft).

Sonstiges: Werkzeug zum Ausleihen vorhanden. Anfahrtsskizze auf der Website, da nicht alle GPS-Geräte die Standorte korrekt anzeigen.

Telefon: 034602 21040

Webseite: http://christbaeume.de

Staatsbetrieb Sachsenforst

Der Staatsbetrieb Sachsenforst reduziert aufgrund der aktuellen Lage sein jährliches Angebot zum Selberschlagen. Wo Termine möglich sind, geben die Forstbezirke online bekannt. Gegebenenfalls können Sie sich telefonisch bei Ihrem Forstbezirk über weitere Termine informieren. Beachten Sie, dass eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

TannenExpress (Horn Grün)

Wo: Rummelweg, 04687 Trebsen

Wann: 10. bis 12. Dezember sowie 17. bis 19. Dezember jeweils von 9 bis 17 Uhr

Bäume: Nordmanntanne

Preis: Je nach Größe 13 bis 59 Euro (1A-Qualität)

Sonstiges: Werkzeug und Fachpersonal vor Ort. Handsäge kann mitgebracht werden.

Telefon: 034385 51356

Webseite: www.horn-gruen.de

Tannenhof Richter

Wo: Dorfstraße 9, 04824 Brandis

Wann: Täglich von 8 Uhr bis Sonnenuntergang

Bäume: Fichte, Kiefer, Colorado-, Nobilis-, Kork- und Nordmanntanne

Anfahrt: A 14, Abfahrt Kleinpösna

Preise: Je nach Größe, Qualität und Art

Sonstiges: Werkzeug und Hilfe zum Schlagen des Baumes vor Ort verfügbar.

Telefon: 01575 8488972

Webseite: www.weihnachtsfeiern-leipzig.de/tannenhof-richter

Weihnachtsbaum GbR

Wo: Bergstraße 7, 04654 Frohburg OT Frankenhain

Wann: Täglich von 9 bis 17 Uhr

Bäume: Fichte, Blaufichte, Nordmanntanne

Preis: Je nach Größe, Qualität und Art

Sonstiges: Axt und Säge stehen zur Verfügung.

Telefon: 034341 33791

Webseite: www.weihnachtsbaum-lindner.de

Weihnachtsbaum-Kulturen Harzendorf

Wo: Leißniger Straße (neben dem Kleingartenverein Gesundbrunnen), 04680 Colditz

Wann: Täglich von 9 bis 17 Uhr, bis 23. Dezember

Bäume: Nordmanntanne, Blaufichte

Preise: 16 Euro pro Laufmeter ( Nordmanntanne), 12 Euro pro Laufmeter ( Blaufichte)

Sonstiges: Axt und Säge vor Ort verfügbar.

Telefon: 0173 7855200

Webseite: www.weihnachtsbaum-harzendorf.de

Angaben ohne Gewähr. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Bastian Schröder