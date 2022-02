Tanzen mit Maske? Sachsen ringt um Regeln für Clubs

Dresden

Die Zeichen stehen auf Öffnung: Erstmals seit Herbst 2021 dürfen die sächsischen Clubs realistisch darauf hoffen, dass sie demnächst wieder den Betrieb aufnehmen können. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am Mittwoch den Start ab Anfang März avisiert. Die sächsische Landesregierung lässt zudem seit Wochen erkennen, dass sie an einer Option für die Clubs arbeitet. Mit der neuen Corona-Verordnung ab 4. März könnte es soweit sein. Allerdings ist eine entscheidende Frage derzeit offen: Was ist mit der Maske?

Kulturministerin ist gegen Maskenpflicht

Als sicher kann nach dem derzeitigen Stand gelten, dass die Clubs sich der 2G-plus-Regel unterwerfen müssen. Feiern und tanzen darf dementsprechend, wer geimpft und getestet beziehungsweise geboostert ist. Doch einen Mindestabstand werden die Clubs wohl nicht garantieren müssen. Diese Vorgabe hatte im Herbst bereits vor dem Teil-Lockdown zum De-Facto-Aus geführt, weil die Clubs sich dieser Vorgabe nicht unterwerfen konnten oder wollten.

Bei der Frage der Maskenpflicht gibt es allerdings noch keine Übereinkunft innerhalb der Regierung. Der Sprecher von Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sagt zwar, dass sich die Ministerin dafür einsetze, dass keine Maske getragen werden muss. Im Kabinett gibt es darüber aber noch keine Einigkeit.

Verbände: Maske käme einer Schließung gleich

Die Live Initiative Sachsen (Lisa), ein Interessenverband der Clubkultur, macht deswegen seit Wochen Front gegen eine Maskenpflicht: „Das Tragen einer Maske und rigoroses Abstandhalten haben nichts mehr mit dem Wesen einer Clubveranstaltung gemeinsam, schon gar nicht in Innenräumen. Hier wird eng getanzt, getrunken, gelacht und geflirtet“, heißt es auf deren Internetseite.

Sachsens Clubs hatten sich in dieser Woche mit einem offenen Brief an Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) gewandt. Darin forderten sie, nach Lockerungen in fast allen Teilen der Kultur nun auch den Lockdown der Club-Kultur zu beenden und die Öffnung von sicheren Räumen zu ermöglichen. Beim Unterschreiten der Vorwarnstufe müsse ein Betrieb unter 2G plus möglich sein, und zwar ohne Maske und Abstand – „die Auferlegung solcher Maßnahmen kommt einer Schließung gleich“, hieß es.

Auch die LiveMusikKommission (Livekomm), der Bundesverband der Musikspielstätten in Deutschland, betont am Donnerstag in einer Pressemitteilung, dass die Maske keine Chance für die Clubs bedeutet: „Sollten einzelne Länder die Abstand- und Maskenpflicht für die Clubs anordnen, ist ganz klar, dass dies keine Öffnung bedeutet, sondern dass die Clubs geschlossen blieben.“ Die Livekomm fordert deswegen eine einheitliche Umsetzung der Beschlüsse, die Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz getroffen haben.

Eine Kapazitätsobergrenze als Ausweg?

In Sachsen könnte die Lösung im Maskenstreit in einer Obergrenze liegen, die die Auslastung der Clubs begrenzt – ähnlich wie bei Großveranstaltungen. Damit könnte man den Bedenken Rechnung tragen, dass sich bei dicht an dicht feiernden Menschen das Corona-Virus schneller überträgt, heißt es. Details zu einer etwaigen Kapazitätsgrenze liegen in der Landesregierung noch nicht vor.

Von Kai Kollenberg und Andreas Debski