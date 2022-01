Taucha

Im diesjährigen Haushalt der Stadt Taucha werden 400 000 Euro als Rückstellungen für „mögliche Rechtsberatungsleistungen aus Verwaltungsverfahren“ eingeplant. So steht es in einem vom Stadtrat gefassten Beschluss. 50 000 Euro betreffen den Rechtsstreit mit einem Hundehalter bezüglich der Beißattacken von Hütehunden in Dewitz (die LVZ berichtete). Für Verfahren in zwei Grundstücksangelegenheiten werden 100 000 Euro zurückgestellt. „Das sind zwei seit Jahren brachliegende Grundstücke, um die sich die Stadt kümmern will und die für die Stadtentwicklung eine strategische Bedeutung bekommen könnten“, sagt Bürgermeister Tobias Meier (FDP).

Stadtwerke rügen Verfahren

Doch allein 250 000 Euro werden für ein mögliches Klageverfahren im Rahmen des Stromkonzessionsverfahrens reserviert. Wie berichtet, hatte Tauchas Stadtrat im September beschlossen, den Konzessionsvertrag mit der EnviaM zu verlängern. Vorausgegangen war ein entsprechendes Vergabeverfahren, für das sich die Stadtverwaltung bereits juristisch beraten ließ. Die Stadtwerke Leipzig gehen nun als unterlegener Bieter mit Rügen gegen das Vergabeverfahren vor. Taucha befürchtet, dass dies in einem Klageverfahren münden könnte und ist deshalb laut Sächsischer Gemeindeordnung verpflichtet, für derartige Unwägbarkeiten in angemessener Höhe Rückstellungen zu bilden.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fehler oder Geschäftsgebahren?

Wegen des laufenden Verfahrens will sich Meier zu den vom unterlegenen Bieter konkret beanstandeten Punkten nicht äußern, sagt aber: „Wir haben das Verfahren nach besten Wissen und Gewissen durchgeführt und danach im Stadtrat über die Vergabe entschieden. Dass der unterlegene Mitbewerber nun Fehler sucht, kann ich verstehen. Aber da das Unternehmen auch in anderen Kommunen so vehement gegen die Verfahren vorgeht, macht uns das stutzig. Vielleicht geht es weniger um einen Fehler von uns, sondern generell um das Geschäftsgebahren des unterlegenen Anbieters.“ Taucha könne das zurückgestellte Geld bei vielen anderen Projekten viel besser gebrauchen.

Hohe Kosten für Kommunen

Dass es nicht nur Taucha so geht, bestätigt Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD): „Wir waren vor gut drei Jahren die erste Kommune, gegen deren Vergabeverfahren die Stadtwerke Leipzig vorgingen. Bisher haben wir dafür 250 000 Euro ausgeben müssen, ein Ende ist nicht absehbar. Inzwischen gehen die Stadtwerke Leipzig in rund 20 Kommunen im Umkreis von Leipzig bis hin nach Sachsen-Anhalt gegen die Konzessionsvergabeverfahren vor.“ Nachfragen ergaben, dass davon unter anderem auch Großpösna und Markranstädt betroffen sind. Schütze: „Das Muster, wie vorgegangen wird, ist überall gleich. Hier findet ein regelrechter Krieg um die Stromkonzessionen statt. Die Leidtragenden sind die Kommunen, auf deren Rücken das passiert. Für sie dürften die Kosten inzwischen in die Millionen gehen.“

Von Olaf Barth