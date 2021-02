Leipzig

Nirgendwo in Europa wütet das Coronavirus aktuell so schlimm wie in Portugal. Eine Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen von mehr als 700 pro 100.000 Einwohner bringt das Gesundheitssystem über seine Grenzen. Seit dieser Woche hilft Deutschland daher mit Beatmungsgeräten, Krankenbetten, Infusionsgeräten – und mit Personal. Ein kleines Team der Bundeswehr ist vor Ort: acht Ärzte, 18 Sanitäter. Auch dabei: ein Presseoffizier, der Tauchaer Oberstleutnant Kieron Kleinert.

Wie erleben Sie Lissabon in der Hochphase der Pandemie?

Es ist gespenstisch. So habe ich das in Deutschland auch während Corona nicht erlebt. Lissabon ist eigentlich eine brodelnde Metropole. Aber jetzt sind die Straßen wie leer gefegt. Auch zur Rush-Hour fahren nur wenige Autos. Wenn man mit Leuten spricht, hat jeder etwas zu erzählen. Das Klinikpersonal ist von der harten Arbeit gezeichnet. Vom Hotelpersonal und den Journalisten, die uns interviewen, berichten fast alle, dass sie Angehörige verloren haben. Das macht einen sehr betroffen.

„Die Straßen sind wie leer gefegt“: Menschenleere Innenstadt von Lissabon. Quelle: Imago Images

Und auf der Intensivstation, auf der Ihre Gruppe einspringen soll?

Dort waren wir noch nicht. Unsere Ärzte, Notfallsanitäter, Intensivpfleger und Hygiene-Spezialisten arbeiten sich zuerst in die Technik und die Abläufe ein. In jedem Land funktioniert alles ein bisschen anders. Anfang der Woche wollen wir die ersten Intensiv-Patienten behandeln. Der Empfang hier war herzerwärmend. Das Medienaufkommen ist riesig, dadurch weiß offenbar jeder, warum wir hier sind. Wenn die Leute uns auf der Straße in Uniform sehen, strecken sie den Daumen nach oben oder rufen einfach „Danke“. Viele bitten um ein gemeinsames Selfie. Im Krankenhaus sagen uns die Ärzte und Pflegekräfte, dass sie echt froh sind, dass wir mit anpacken. Wir sind eh schon motiviert, denn es ist immer gut, wenn man Freunden und Partnern helfen kann. Aber der warme Empfang spornt uns doppelt an.

„Dort, wo du nicht zwingend sein musst, gehst du nicht hin“

Was ist Ihre persönliche Aufgabe?

Die medizinischen Kameraden könnten es gar nicht schaffen, das große Medieninteresse zu bewältigen. Sie sollen sich ja um die Patienten kümmern. Daher bin ich dabei. Wir sind nun für 21 Tage hier. Wie es danach weitergeht, wird davon abhängen, wie sich die Lage entwickelt. Das muss dann die Politik entscheiden. Wir stellen uns darauf ein, dass wir wahrscheinlich Nachfolger für weitere drei Wochen bekommen.

„Auslandseinsätze gehören dazu“ Kieron Kleinert, 44, lebt in Taucha und ist als Oberstleutnant zugleich Presseoffizier. Wenn man Soldat ist, gehören Auslandseinsätze dazu, sagt er. Er sei immer bereit, wenn er gefragt werde. „Ich sehe das auch als Chance.“ Nur für seine Frau tue es ihm diesmal besonders leid. Sie arbeitet im Homeoffice und ist nun für drei Wochen mit den drei Kindern im Alter von vier, neun und zwölf und deren Schulaufgaben allein. „Sie trägt das zwar alles mit“, sagt Kleinert, „aber ich glaube, sie leidet in unserer Familie jetzt am meisten“.

Wie schützen Sie sich?

Wir sind alle geimpft. Die meisten Kollegen aus den Bundeswehrkrankenhäusern haben schon ihre zweite Dosis bekommen. Ich wurde kurz vor dem Abflug erstmals geimpft. Für die Arbeit im Krankenhaus hat jeder von uns eine persönliche Schutzausrüstung dabei. Aber ich werde wohl ohnehin nicht auf die Intensivstation gehen. Wie bei jedem Einsatz gilt die Verhaltensmaßregel: Dort, wo du nicht zwingend sein musst, gehst du nicht hin. Im Alltag tragen wir FFP-2-Masken – wie zu Hause.

„Der Feind ist unsichtbar und trotzdem aggressiv“

Sie haben Erfahrung in Auslandseinsätzen. Sie waren auf dem Balkan, im Kongo, in Mali, in Afghanistan. War die Vorbereitung diesmal anders?

Vollkommen anders! Bei den bisherigen Auslandseinsätzen bekam ich die Information Monate vorher und dann eine zielgerichtete Schulung zu Land und Gefährdungslage. Diesmal erhielt ich am Samstag vor dem Abflug um 13 Uhr einen Anruf. Am Sonntag bin ich nach dem Frühstück zu meiner Einheit nach Weißenfels und von dort ins ostfriesische Leer gefahren. Dort haben wir den Umgang mit der Schutzausrüstung geübt und wurden medizinisch durchgecheckt. Am Mittwoch ging es los.

Geimpft und medizinisch durchgecheckt: Bundeswehr-Soldaten in einem Airbus auf dem Weg zum Corona-Einsatz nach Portugal. In der Mitte mit den ausgestreckten Beinen Presseoffizier Kieron Kleinert aus Taucha. Quelle: Bundeswehr

Über Ihre früheren Auslandseinsätze sagten Sie einmal, man sei immer in Alarmbereitschaft. Diesmal auch?

Das ist fast surreal. Normalerweise hat man als Soldat einen sichtbaren Feind. Der springt einen an, schießt auf einen, dagegen schützt man und wehrt sich. Die Umgebung ist vom Krieg gezeichnet, und die Bedrohung ist greifbar. So fühlt sich alles wie ein militärischer Einsatz an. Diesmal führt uns die Arbeit dagegen in eine intakte und wunderschöne Stadt. Der Feind ist unsichtbar und trotzdem aggressiv. Obwohl man nie genau wissen kann, ob man sich gerade ausreichend vor ihm schützt, nimmt man die Gefahr aber nur unterschwellig wahr. Das ist schon merkwürdig. Ich spüre eine Anspannung. Aber eher, weil so viel zu tun ist, nicht wegen des Risikos.

„Jedes kleine Bisschen, jedes Aufmuntern ist etwas wert“

Was kann die Mission bewirken?

Wir dürfen vor der Herkulesaufgabe, vor den riesigen Infektionszahlen hier in Portugal, nicht kapitulieren und uns klein fühlen. Natürlich werden wir allein das Blatt nicht wenden. Aber jedes Leben, das wir retten, jedes Leid, das wir lindern, ist schon ein Gewinn. Alles trägt dazu bei, dass der Kampf gegen die Pandemie ein Stück mehr Erfolg hat. Für die Menschen hier ist es außerdem ein wichtiges Signal, wenn wir sagen: Ihr seid nicht allein. Für die Ärzte und Pflegekräfte ist es bedeutsam, wenn ihnen jemand auf die Schulter klopft und den Rücken stärkt. Wir wollen acht Intensivbetten komplett betreuen. Das klingt vielleicht wenig, aber für die Klinik kann es eine spürbare Entlastung sein. Jedes kleines Bisschen, das wir helfen, jedes Aufmuntern ist etwas wert.

Von Mathias Wöbking