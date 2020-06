Starkenberg

Es war wohl eine der ungewöhnlichsten Taufen, die das Altenburger Land in diesem Jahr erlebt hat. Ungewöhnlich zumindest aus Sicht derer, für die die Zirkusluft exotisch riecht. Auf alle Fälle für Pfarrerin Marina Mönnich. Normalerweise steht sie im örtlichen Kirchspiel im Gotteshaus, wenn kleine Kinder in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen werden. Doch als sie am Dienstag die Zeremonie beginnt, spannt sich über der Pfarrerin kein geweihtes Gewölbe, sondern eine große Zeltplane. Die Zirkusmanege im Starkenberger Ortsteil Kostitz ist der Ort der Taufe – und der Täufling ein echter Zirkusspross.

Weit gereiste Verwandtschaft

Aylin Renz, ein Jahr und drei Monate jung und gebürtige Altenburgerin, steht – beziehungsweise liegt – am Dienstag im Mittelpunkt des Geschehens. Um sie herum: jede Menge Familie. Ihre Eltern natürlich, Charmaine und Tino Renz, aber auch teils weit gereiste Verwandtschaft. Aus verschiedenen Teilen Deutschlands sind Artisten und Schausteller gekommen. Sie alle freuen sich auf das Ereignis. „Das ist bei Zirkusleuten Tradition, so werden wir alle getauft“, erklärt Taufpatin Joanna Weisheit. Und Hardy Weisheit, der Chef des Zirkus’ und Erlebnisparks in Starkenberg, nickt. Es sei ihm wichtig, diese Tradition mit der 9. Generation der Artistenfamilie und seiner ersten Enkelin fortzusetzen.

Die Gäste der Taufe waren zum Teil weit gereist. Quelle: Mario Jahn

Für Pfarrerin Marina Mönnich ist es eine Premiere, diese ungewöhnliche Mischung aus Zirkus und Kirche: draußen die trötenden Elefanten, drinnen der in der Luft hängende Geruch der Tiere und der perfekt ausgeleuchtete Altartisch mit Taufkerze, an den später die Eltern mit dem Taufkind sowie die beiden Patentanten treten.

Auch die wohl dickste Taufzeugin, die das Altenburger Land je gesehen hat, schaut mal kurz herein: Tonga, die 32-jährige Elefantendame. „ Aylin und Tonga mögen sich. Die Kleine lässt sich sogar von ihr auf dem Rüssel tragen“, erzählt Hardy Weisheit. Am Dienstag allerdings nicht – dafür war Aylin dann doch zu aufgeregt.

Zirkusluft und Religiosität

Nach einem live gesungenen und gespielten Hallelujah, das in der Manege einen Gänsehaut-Moment beschert, wird geklatscht, ebenso nach dem Anzünden der Taufkerze und später nach dem Segen. Auch das ist eher Zirkus als Kirche. Trotzdem fehlt es der Predigt von Marina Mönnich nicht an Religiosität und klerikaler Ernsthaftigkeit.

Als sie Aylin mit Weihwasser beträufelt, scheint das Mädchen die Erfrischung zu genießen, kaut hingebungsvoll am Finger. Tränen gibt es nicht und Papa Tino tupft die Kleine liebevoll trocken. „Möge das Dach dieses Zirkuszeltes für den Segen Gottes stehen, als Schutzdach für Aylin und für ihren ganzen Lebensweg“, gibt die Pfarrerin der kleinen Zirkusprinzessin noch mit. Und dann will Aylin nach all der Aufregung erst mal schlafen.

Von Christiane Leißner