Tausende Eilenburger fordern Erhalt der Wäscherei Wagner

1992: Cornelia Wagner macht sich mit der Textilreinigung selbstständig. Seit 1992 gibt es auch das Sanierungsgebiet Altstadtkern. Dafür stehen der Stadt Eilenburg Fördermittel zur Verfügung. Mit dem Geld soll unter anderem der Grüngürtel im Nordring gestaltet werden, wo sich auch die Wäscherei befindet. Die ist im Weg.

2004: Der Grüngürtel wächst. Unter anderem weichen dafür Häuser, Gärten und die Garagen in der Kleinen Mauerstraße. Dort, wo die Wäscherei Wagner steht, endet das Grüngürtel-Projekt.

2006: Die Stadt kündigt an, die Wäscherei abreißen und umsetzen zu wollen. Eine Erbengemeinschaft hat das 773 Quadratmeter große Grundstück inzwischen an die Stadt für 140 000 Euro verkauft. Wagner hat sich zwar 1992 das Vorkaufsrecht eintragen lassen, diese Option aber nicht gezogen. Sie ist Mieterin des Objektes. Der Mietvertrag sei angeblich nur von ihrer Seite kündbar. Der Stadtrat beschließt im Dezember, den Grüngürtel auch im Bereich des Nordrings 14 (Wäscherei-Grundstück) weiter zu gestalten – das bedeutet das Aus für die Wäscherei am Standort.

2007: Die Stadtverwaltung geht auf die Unternehmerin zu und hinterfragt die Bereitschaft zum Umzug. Wagner sagt damals der LVZ: „Ich möchte mich keinen Veränderungen in den Weg stellen, bin grundsätzlich bereit, einen Umzug zu akzeptieren, wenn ich danach mit meiner Wäscherei auch an einem anderen Standort überleben kann. Das heißt für mich, es muss zentrumsnah sein.“ Der Unternehmerin sollen mit einem Umzug keine Kosten entstehen. Hunderte Kunden bringen aber schon damals per Unterschrift ihr Unverständnis über den geplanten Abriss zum Ausdruck.

2007 bis 2013: In diesen Jahren ist weitgehend Ruhe eingekehrt. Ein vorzeitiger Umzug der Wäscherei ist aus Sicht der Stadtverwaltung zunächst nicht mehr erforderlich, weil der Zeitraum für das Sanierungsgebiet Altstadtkern bis 2016 verlängert wurde. Ursprünglich sollte die Förderung Altstadtkern bis 2013 laufen. Wagner wird ein Aufschub gewährt – es wird nicht der letzte sein.

2013: Die Stadtverwaltung kündigt an, dass die Wäscherei im Dezember 2014 den Standort verlassen muss. Doch dazu kommt es wiederum nicht. Die Stadtverwaltung schiebt das Thema weiter vor sich her. Wagner kann vorerst bleiben. An der Vollendung des Grüngürtel-Projektes hält die Kommune trotzdem fest.

2014: Die Wäscherei Wagner kann im Nordring weiterbestehen. Der Mietvertrag wird um ein Jahr bis Ende 2015 verlängert.

2015: „Die Wäscherei hat immer noch den Mietvertrag, der Ende 2015 ausläuft, sich aber automatisch verlängert, wenn er nicht gekündigt wird“, sagt der damals amtierende Oberbürgermeister Hubertus Wacker (parteilos) der LVZ. „Ich denke, man kann diesen Status quo beibehalten.“ Letztlich werde es dann an der Betreiberin liegen, wie lange sie die Wäscherei offen lässt.

2018: Das Wäscherei-Grundstück soll an die Betreiberin verkauft werden. Einen entsprechenden Antrag reichen CDU- und SPD-Fraktion ein. Der Ball im Streitfall liegt jetzt bei Cornelia Wagner. Die Stadträte geben grünes Licht für Verkaufsverhandlungen für das Grundstück. Damit lenkt die Stadt in dem jahrelangen Streit ein und hält einen Verzicht auf Vollendung des Grüngürtels erstmals für möglich. Wagner soll rund 200 000 Euro zahlen. Noch kurz vor dem Jahreswechsel kommt dann die Rolle rückwärts: In Sachen Wäscherei Wagner gilt wieder das, was vorher galt: Der mehrfach verlängerte Mietvertrag zwischen der Stadt und der Unternehmerin soll zum 30. Juni 2020 endgültig enden.

2019: Cornelia Wagner erhält im Februar die Kündigung zum 30. Juni 2020. Die Geschäftsfrau wehrt sich und beauftragt eine Anwaltskanzlei. Die argumentiert: Nur Wagner als Mieterin könne den Vertrag kündigen. Dies sei zwar nicht ausdrücklich festgelegt, ergebe sich aber durch die Auslegung des Vertrages. Auch eine Eigenbedarfskündigung der Stadt sei demnach ausgeschlossen.

2020: Der Streit zwischen der Unternehmerin und der Stadtverwaltung spitzt sich zu. Der Stadtrat muss notgedrungen erneut über den Verkauf des Grundstücks an die Wäscherei-Inhaberin abstimmen, weil frühere Beschlüsse von der Landesdirektion für rechtswidrig erklärt wurden. Das Ergebnis fällt knapp aus, Cornelia Wagner muss die Wäscherei am Standort Nordring zum 30. Juni 2020 endgültig aufgeben. Der Betrieb läuft aber seither weiter, denn Wagner akzeptiert die Kündigung nicht. Sie sammelt Unterschriften für ein Bürgerbegehren und parallel läuft eine Petition. Die Stadtverwaltung hat zwischenzeitlich Räumungsklage erhoben. Die Sache liegt bei Gericht.