Tausende Menschen in Leipzig und Dresden protestieren gegen Rassismus

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben am Samstag in Sachsen tausende Menschen gegen Rassismus demonstriert. In Dresden versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 4000, in Leipzig etwa 700 Teilnehmer unter dem Motto „ Black Lives Matter“. Nach Angaben der Polizei verliefen beide Demonstrationen friedlich. Auch für den Sonntag sind Kundgebungen geplant, so in Leipzig.

Hintergrund ist der Tod von Floyd am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis. Ein weißer Polizist hatte mehrere Minuten lang auf dem Nacken des unbewaffneten und fixierten Mannes gekniet. Wegen seines Todes kam es zu Protesten und teilweise auch Ausschreitungen in mehreren Städten der USA.

