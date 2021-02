Am Wochenende traten im Raum Leipzig die ersten Flüsse über die Ufer. Ab Mittwoch werden die Pegel an Weißer Elster, Pleiße, und Mulde voraussichtlich wieder steigen, eine Warmfront mit Regen erreicht Sachsen. Am Wochenende könnte viel Neuschnee folgen. Droht eine Hochwasserlage?