„Team Todenhöfer“ will in Leipzig punkten

Leipzig

Die neue Partei „Team Todenhöfer“ streckt ihre Fühler nach Leipzig aus. Nachdem am 10. Januar in Dresden ein sächsischer Landesverband der Partei gegründet wurde (die LVZ berichtete), soll jetzt möglichst schnell ein Leipziger Stadtverband folgen. Zur Bundestagswahl im September will man in Leipzig mit eigenen Kandidaten antreten und einen aktiven Wahlkampf führen. Auch der Initiator der Partei, der Publizist, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Medienmanager Jürgen Todenhöfer (80), werde dann nach Leipzig kommen. Bei der Suche nach einem Büro für die Landeszentrale ist Leipzig noch im Rennen.

Jaqueline Lau treibt die Aktivitäten in Leipzig voran Quelle: André Kempner

Neue Landeszentrale wird gesucht

„Wir sind eine junge Partei mit begrenztem Budget und suchen ein Büro, das bezahlbar ist“, erklärte Jaqueline Lau, die die Aktivitäten in Leipzig vorantreibt. „Deshalb haben wir offengehalten, ob unsere Landeszentrale in Leipzig oder Dresden oder anderswo in Sachsen angesiedelt wird. Gerade sieht es so aus, als würden wir uns in Dresden etablieren. Wir hoffen, dass wir dort am 1. März unser neues Büro beziehen können. Bis dahin sind wir nur über unsere E-Mail-Adresse lv.sn@teamtodenhoefer.de erreichbar.“ In Sachsen habe man bislang rund 100 Mitglieder.

Der Frontmann der neuen Partei: Jürgen Todenhöfer Quelle: Pr

Die neue Partei verortet sich weder links noch rechts. „Wir empfinden diese Kategorien als veraltet“, sagt Sprecherin Luisa Geesdorf. „Wir denken, dass es sinnvoller ist, weniger Flüchtlinge aufzunehmen und diese menschenwürdiger zu behandeln. Gleichzeitig sollten Flüchtlinge mit Bleiberecht mit offenen Armen empfangen werden und zügig integriert werden.“ Eine Unterscheidung in Migranten und angebliche „Bio-Deutsche“ werde entschieden abgelehnt, die Außenpolitik solle sich an den Interessen Deutschlands und Europas orientieren. „Wir sind für zusätzliche strategische Partnerschaften mit Russland und der Türkei“, so Geesdorf. Innenpolitisch will man durchsetzen, dass Politiker nur noch einmal wiedergewählt werden dürfen und der Bundestag von 709 auf 400 Abgeordnete verkleinert wird. Und man wolle pro Jahr statt 300 000 eine Million umweltfreundliche neue Wohnungen oder Häuser bauen.

Mehr Hilfe für kleine Firmen

„Wir planen momentan einige Wahlkampfaktionen für Leipzig, soweit das unter den Corona-Beschränkungen möglich ist“, sagt die 25-jährige Leipzigerin Lau. Den Standort Leipzig wolle man für kleine und mittelständische Unternehmen attraktiver machen und deren Steuerlast verringern. Auch neue Unternehmensansiedlungen sollen stärker gefördert werden. Eine Zusammenarbeit könne man sich mit jeder Partei vorstellen, aber nicht mit der NPD und der AfD.

Von Andreas Tappert