Technologie-Agentur nimmt in Leipzig Fahrt auf

Leipzig

Ein kleiner Schritt für eine millionenschwere Bundesagentur, aber ein großer Schritt für Leipzig: Mit Prominenz aus Politik und Wirtschaft bezog am Donnerstag die neue Technologie-Agentur für Sprunginnovationen erste Büroräume am Markt 9. Zwei Etagen über dem Centralkabarett und Tür an Tür mit der Invest Region Leipzig GmbH schlägt künftig in bester City-Lage das Herz der deutschen Start-up-Szene. Vor der Eröffnung wurde „SprinD“ als GmbH ins Handelsregister eingetragen.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hatte zusammen mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) den Ansiedlungscoup quasi im Doppelpass eingefädelt. Beide schrieben Ende Juli einen Brief an Gründungsdirektor Rafael Laguna de la Vera und verwiesen auf die Vorteile der Stadt mit starker Start-up-Szene. Die Bewerbung kam an, Leipzig setzte sich unter anderem gegen die starken Konkurrenten Berlin und Potsdam durch.

Für den 1964 in Leipzig geborenen Laguna, der in Pegau aufwuchs und 1974 mit seinen Eltern in den Westen ging, „schließt sich der Kreis“, wie er bei der Eröffnung sagte. Für Leipzig hätten letztlich aber nicht nur sein „Heimatgefühl“, sondern harte Faktoren wie die Verkehrslage entschieden. „Alle Kriterien wurden erfüllt und übererfüllt“, stellte Laguna klar. Jung nannte die Ansiedlung ein „wunderbares Geschenk“, und Kretschmer zeigte sich „stolz, dass wir gewonnen haben“.

Für Laguna geht nach der Eröffnung am Markt 9 die Suche nach Büroflächen weiter. Die lange favorisierte Spinnerei sei aber aus dem Rennen, sagte er lvz.de. „Das ist zu weit von der City, wir brauchen die schnelle Anbindung.“ Für die Büros in der Zentrale Leipzig und in weiteren Städten werden jetzt Stellen ausgeschrieben. Ab Frühjahr 2020 sollen circa 40 Mitarbeiter von Leipzig aus „SprinD“ steuern. Ziel der Agentur: Innovationen unter dem Label „Made in Germany“ für den Weltmarkt entdecken und fördern. Laguna: „Wir wollen 100 Genies finden, die in Leipzig ein Reisebüro haben.“ Die Aufbruchstimmung in der Stadt sei dafür einmalig. „Es ist uns eine Ehre, von Leipzig aus Ost und West zusammenzubringen.“

Von André Böhmer