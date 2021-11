Teil-Lockdown in Sachsen: Sind die Vernünftigen am Ende die Dummen?

Leipzig

Auf der nach oben offenen Skala der Corona-Pandemie gibt es offenbar in Sachsen kein Halten mehr. Täglich neue Höchststände an Infektionen, täglich neue Warnungen von Spitzen-Medizinern vor einer unkontrollierbaren Situation in den Kliniken – und die Impfquote bleibt im bundesweiten Maßstab weiter auf einem beschämend niedrigen Niveau. Die Überlastungsstufe auf den Corona-Normalstationen ist erreicht, auf den Intensivstationen wird es nächste Woche so weit sein. Sachsen außer Corona-Kontrolle – nach gut 20 Monaten Pandemie eine furchtbare Erkenntnis, deren Wucht noch gar nicht abzuschätzen ist.

Kabinett muss dramatische Entscheidung treffen

Die Frage, wie es dazu kommen konnte, wird noch beantwortet werden müssen. Auch die Frage, inwieweit Sachsens Landesregierung eine Mitverantwortung zum Beispiel an der desaströsen Impfquote trägt. Doch aktuell ist das eher zweitrangig. Jetzt geht es schlichtweg darum, das sich anbahnende Corona-Desaster wenigstens etwas abzumildern. Und da ist der sich abzeichnende Teil-Lockdown ab Montag das mindeste, was von Seiten der schwarz-grün-roten Koalition getan werden kann. Die Infektionszahlen müssen runter, der Zweck heiligt in diesem Fall die Mittel. „Es geht darum, Menschenleben zu retten“ – der Satz von Ministerpräsident Michael Kretschmer besagt, in welcher dramatischen Konsequenz das Kabinett die nächsten Regeln für den Freistaat festlegen muss. Klar ist dabei auch, dass es keinerlei Spielraum mehr geben wird.

Bitteres Fazit für Geimpfte und Vernünftige

1800 zu 63 – mit Blick auf das Inzidenz-Verhältnis von Ungeimpften und Geimpften im Freistaat wird zudem deutlich, dass der Teil-Lockdown auch diejenigen in Sachsen treffen wird, die eine persönliche Entscheidung für die Corona-Impfung getroffen haben und damit auch den gemeinschaftlichen Gedanken mittragen. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Deshalb bleibt das bittere Fazit für alle Geimpften und Vernünftigen, dass sie am Ende genauso ihr Leben einschränken müssen, wie die, die das Impfen und jegliche Verordnungen ablehnen. „Der Vernünftige darf am Ende nicht der Dumme sein“, hatte zwar Kretschmer zum Schluss noch erklärt und den Übergang vom „Ich“ zum „Wir“ beschworen. Aber die Chance, dass die Sachsen-Koalition noch eine Zwischenlösung findet, ist eher gering.

Corona-Leugner ein „Teil des Problems“

Noch eins steht übrigens nach Kretschmers Regierungserklärung fest: Es gibt in der Corona-Krise große Gruppen im Freistaat, die mit sachlichen Argumenten nicht mehr zu erreichen sind. Und Kretschmer, der sich oft Rededuellen mit Corona-Leugnern gestellt hat, wechselt nun die Taktik. Getrieben von den roten Zahlen, benennt er endlich klipp und klar, um wem es sich bei den Leugnern und Verschwörungstheoretikern handelt – um einen „Teil des Problems“. Dass diese Gruppen aus Sicht der Staatsregierung zu viel Macht gewonnen hätten, zeigt aber wie groß das Problem mittlerweile ist.

Von André Böhmer