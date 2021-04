Leipzig

Die Regierung in Berlin will eigenwillige Bundesländer zu härteren Maßnahmen gegen eine Verbreitung weiterer Corona-Infektionen zwingen. Doch die Pläne zu Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr sowie Schließungen von Läden sind umstritten – auch in der LVZ-Leserschaft. Hintergrund ist die Zuspitzung der Pandemie. Das Robert-Koch-Institut meldete am Dienstag 10.810 neue Infektionen mit dem Coronavirus, deutlich mehr als vor einer Woche, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 140,9. Intensivmediziner warnen seit Wochen vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems.

Auf die Frage, was die Menschen in und um Leipzig von härteren Corona-Schutzmaßnahmen halten, haben die LVZ am Dienstag auf allen Kanälen mehr als 400 Kommentare erreicht – darunter 65 Anruferinnen und Anrufer. Sie haben zum Hörer gegriffen und ihren Argumenten freien Lauf gelassen. Wir haben jeweils sieben Statements für und gegen härtere Maßnahmen zusammengestellt:

Für verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen

Gerda Winkler (74), Rentnerin aus Leipzig: Es geht um unser aller Wohl und um Haltung. Jetzt ist Disziplin gefragt. Wir müssen alle die Zähne zusammenbeißen – und nicht jammern. Wir haben keinen Krieg und leiden keinen Hunger! Ich verstehe alle, deren Existenz bedroht ist und die sich sorgen, aber ich verstehe diejenigen nicht, die Stimmung gegen die Coronaschutz-Politik machen und das Virus leugnen. Sie verhöhnen die Leistung aller Mediziner, Pfleger und Angehörigen, die rund um die Uhr Covid-Patienten versorgen und unser Gesundheitssystem stützen.

Karin Harte (80), Rentnerin aus Eilenburg: Die Situation droht außer Kontrolle zu geraten – was mich sehr beunruhigt. Ich sorge mich um meine Kinder und Enkelkinder. Deshalb bin ich für einen kurzen und harten Lockdown, als ewig so weiter zu leben. Auch ich leide unter der Einsamkeit. Aber für meine Familie halte ich das aus.

Elke Dietrich (70), Rentnerin aus Torgau: In der Innenstadt gilt zwar Maskenpflicht, aber viele Menschen halten sich nicht daran. Man trifft sich, plaudert in Meute, geht in Masse spazieren und hält kaum Abstand. Dagegen gibt es kaum Kontrolle, geschweige denn Sanktionen. Viele Leute schimpfen über die Lage – dass sie selbst daran Mitschuld tragen, ist den Wenigsten bewusst. Ein verschärfter Lockdown wäre ein Achtungszeichen.

Dr. Ina Weise (77), Ärztin aus Leipzig: Ich halte einen bundeseinheitlichen Lockdown samt Ausgangsbeschränkungen für dringend notwendig. Das zögerliche Verhalten vieler Entscheidungsträger ist nicht vertretbar. Jedes Bundesland kocht seinen eigenen Brei – das muss aufhören.

Reiner Strohschein (66), Rentner aus Delitzsch: Länder wie Portugal und Spanien haben uns gezeigt, dass ein harter, landesweiter Lockdown etwas bringt.

Ulla Leischnig (75), Rentnerin aus Leipzig: Die Zahlen steigen wieder und es hätte schon viel eher einen kurzen, harten Lockdown geben müssen. Es gibt keine einheitlichen Maßnahmen, keiner weiß mehr, was richtig oder falsch ist. Höchste Zeit, dass die Notbremse gezogen wird.

Hans Kroll (79), Rentner aus Großbothen: Ich bin sogar dafür, für eine bestimmte Zeit alle Industriebetriebe zu schließen, die komplette Wirtschaft runterzufahren – inklusive des Handels und Lebensmittelhandels. Die Bürger sollten vom Technischen Hilfswerk oder der Bundeswehr versorgt werden. Radikaler Stillstand, um das Virus zu stoppen.

Gegen verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen

Marina Clauß (55), Pflegemutter aus Eschefeld bei Frohburg: Bitte, keinen verschärften Lockdown. Ich bin seit Weihnachten verwitwet und habe vier Kinder, zwei eigene und zwei Pflegekinder, davon ein Kindergartenkind und ein Kind, was die Förderschule besucht. Homeschooling mit vier Kindern ist kaum machbar, es kann unmöglich alles gelernt werden, da auf jedes Kind einzeln eingegangen werden muss. Deshalb bin ich dafür, die Schule auszusetzen und im Herbst neu zu beginnen.

Horst Bergmann (70), Ingenieur aus Kitzen: Wir im Osten sind sehr sensibel, wenn Berlin alles durchregieren will. Die Länderchefs wissen am besten um die Situation vor Ort und können reagieren. Wir würden nicht über einen schärferen Lockdown reden, wenn die Bundesregierung nicht versagt und genügend Impfstoff bestellt hätte.

Hannelore Fischer (66), Rentnerin aus Leipzig: Jetzt reicht es langsam. In Grünau, wo ich wohne, sind viele Menschen schon am Durchdrehen, weil das soziale Leben fehlt. Die Leute sind eingesperrt in ihren Wohnungen, ob ältere Menschen oder junge Familien. Wo sollen die Leute hin mit ihren sozialen Problemen, viele sind arbeitslos oder in Kurzarbeit. Der Stadtteilladen hat geschlossen in der Stuttgarter Allee. Dort gab es viel persönliche Hilfe, auch für mich.

Gerd Wesemann (80), Rentner aus Leipzig: Statt verschärftem Lockdown sollte die Bundesregierung in Luftfilter investieren und die Kitas, Schulen und Büros damit ausstatten. Viele asiatische Staaten haben uns vorgemacht, wie man Covid Herr wird. Ihre Strategien sollten den politisch Handelnden ein Vorbild sein. Von Ausgangssperren halte ich gar nichts. Sie konterkarieren den Fakt, dass die Ansteckungsgefahr in Räumen viel höher ist als im Freien.

Regina Schwager (63), Rentnerin aus Meuselwitz: Ich appelliere an die Vernunft und die Solidarität der Bundesbürger: Viele Menschen tragen keine Maske oder nur halbherzig unter der Nase, achten nicht auf Abstand und treffen sich mit Familie und Freunden, obwohl sie in Quarantäne sind – deshalb bin ich für schärfere Kontrollen und Sanktionen statt eine Verlängerung beziehungsweise Verschärfung des Lockdowns. Ich selbst bin herzkrank, noch nicht geimpft und versorge meinen erblindeten Mann – auch ich bin die Situation leid, aber ohne Disziplin bekommen wir die Lage nicht in den Griff. Wenn sich jeder selbst der Nächste ist, werden wir alle weiter dafür büßen.

Christoph Gottschalk (66), Rentner aus Belgershain: Wenn es um verschärfte Maßnahmen geht, bin ich dafür, nach Außen- und Innenbereich zu differenzieren. Eine Ansteckung beträgt im Innenbereich 99 Prozent, im Außenbereich ein Prozent. Warum darf ich mich nicht auf einem Campingplatz aufhalten? Warum wird die Außengastronomie nicht geöffnet?

Christa Ferl (74 Jahre), Imbiss-Betreiberin aus Rötha: Der Lockdown trifft die kleinen Leute. Ich musste meine Lebensversicherung kündigen, weil das Geld nicht mehr reicht. Ich habe ein gutes Hygienekonzept, ich würde niemanden gefährden, doch mir sind die Hände gebunden.

Von Simone Liss