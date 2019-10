Leipzig

Das war’s nun wirklich mit dem Mini-Sommer mitten im Oktober. Nach den teils rekordverdächtigen Temperaturen in den vergangenen Tagen kam in der Nacht zu Mittwoch der angekündigte Wetterumschwung: Am Morgen kämpften sich viele durch Starkregen und Sturmböen auf Arbeit. Besonders in Norddeutschland kam es zu vielen Schäden durch Überschwemmungen – hier kam teilweise eine halbe Monatsmenge an Niederschlag vom Himmel. Auch in der Region Leipzig gab’s zum Start in den Mittwoch teils starken Regen. Im Tagesverlauf soll es im Sonne-Wolken-Mix immer wieder einzelne Schauer geben, die Temperatur liegt bei maximal 16 Grad.

Blitz, Donner, Starkregen – Wetterlage wie im Sommer

„Der warme goldene Oktober ist beendet. Am Dienstagabend und in der Nacht gab es im Norden heftige Unwetter. Das war eine Wetterlage wie im Sommer, mit Blitz, Donner, Starkregen und Sturmböen. Das zeigt, welche Kraft dieser Oktobersommer noch in sich hatte“, so die Bilanz des Meteorologen Dominik Jung vom Portal wetter.net. Nach vier Sommertagen am Stück, wird es nun etwas kühler. Die Temperaturen bleiben aber in den kommenden Tagen mit 15 bis 19 Grad für die Jahreszeit immer noch recht warm.

Schneeflocken am letzten Oktoberwochenende ab 400 Meter

Doch das wird sich zum Monatsende wohl schlagartig ändern, so Wetterexperte Jung. Zum Monatsende droht eine komplette Wetterumstellung. „Spannend wird es das letzte Wochenende im Oktober. Da deutet sich aus Norden Kaltluft an. Das würde uns in den Mittelgebirgen unter Umständen den ersten richtigen Wintereinbruch der Saison bescheren. Ab 400 bis 600 m fallen nach dem aktuellen Trend dann Schneeflocken, ab 700 bis 800 m kann es sogar eine Schneedecke geben“, sagt Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Zeit für Wechsel auf Winterreifen

Danach könnte es beispielsweise im Harz oder dem Erzgebirge in höheren Lagen richtig weiß werden. Höchste Zeit also für den Wechsel auf Winterreifen. Denn auch im Flachland rutschen zumindest nachts die Temperaturen in den Boden- und Luftfrostbereich.

Erster Wintergruß aus dem Norden: Am nächsten Montag strömt Kaltluft zu uns, in 1500 Meter Höhe liegen die Temperaturen dann bei minus 8 bis minus 10 Grad Quelle: meteociel.fr / Screenshot: wetter.net

Nur noch 8 bis 10 Grad im Raum Leipzig

„In der Region Leipzig liegen die Tageshöchsttemperaturen am letzten Oktober-Wochenende nach dem aktuellen Trend nur noch bei 8 bis 10 Grad, nachts sinken sie auf 5 bis 2 Grad. Bodenfrost ist da lokal durchaus möglich“, sagt Meteorologe Jung. Er verweist aber auch darauf: „Das ist erstmal nur der Trend und noch keine Vorhersage. Dieser Trend wird vom amerikanischen Wettermodell gesehen, aber auch vom europäischen Wettermodell unterstützt.“ Abweichungen seien dennoch möglich.

Bleibt es beim kurzen Wintergruß ?

Ebenso offen ist noch die Frage, wie lange der Wintergruß anhält. Wetterfachmann Jung tippt nach seiner Erfahrung eher auf eine kurze Episode. „Wenn der Temperatursturz so schnell kommt, dann geht er auch oft wieder schnell. Vielleicht haben wir Mitte November schon wieder 20 Grad? Das ist wirklich noch offen.“ Denn: Der Langfrist-Wettertrend bleibt bislang dabei: November und Dezember sollen bis zu zwei Grad zu warm als normal ausfallen.

Trend: Mildwinter nicht mehr ganz so extrem

Eine Änderung gibt es inzwischen auch beim Wintertrend: Hier sehen die Langzeitmodelle inzwischen einen nicht mehr ganz so extremen Mildwinter voraus. Danach könnte die Temperatur-Abweichung zumindest im Januar und Februar 2020 nicht mehr so hoch ausfallen wie bisher prognostiziert. Etwa ein bis zwei Grad könnte es demnach wärmer als normal werden – zuvor hatte die Abweichung sogar bei bis zu drei Grad über Normal gelegen. Und: Die überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen für den kommenden Winter sind im aktuellen Langzeitrend inzwischen auch wieder auf Normalmaß geschrumpft.

Von Olaf Majer