Leipzig

Auch wenn die Tage kühler werden, gibt es noch genug Gründe mit Kindern raus in die Natur zu gehen. Zum Beispiel um selbst einen Weihnachtsbaum in den Wäldern der Region auszusuchen, eigenständig zu fällen und nach Hause zu bringen. „Wir freuen uns auf viele Besucher“, sagt Christiane Wolfram vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Die Förster im Forstbezirk Leipzig laden am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende Familien und alle Interessierten ein, sich ihren Weihnachtsbaum frisch duftend aus den heimischen Wäldern zu holen.

„Unsere Förster gestalten das Weihnachtsbaumschlagen zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie“, so Wolfram. „Mit waldpädagogischen Angeboten sind auch die kleinsten Besucher eingeladen, den Wald und seine Bewohner näher kennenzulernen.“

Weihnachtsbaumschlagen 2019 Forstbezirk Leipzig Waldgebiet Böhlen 8. und 21. Dezember, 9 bis 15 Uhr

Anfahrt: über den Parkplatz Imbiss „ Waldeck “ an der Bundesstraße 2 zwischen Zwenkau und Großdeuben

Bäume: Blaufichte

Naunhofer Wald 14. Dezember, 9 bis 14 Uhr

Ort: Weihnachtsbaumplantage am Dreiflügelweg

Bäume: Blaufichte

Thümmlitzwald 14. Dezember, 9 bis 13 Uhr

Ort: Seidewitz

Bäume: Blaufichte

Wermsdorfer Wald 14. Dezember, 9 bis 14 Uhr

Anfahrt: über den Kalkweg

Bäume: Blaufichte

Oberholz 15. Dezember, 9.30 bis 14.30 Uhr

Zufahrt: Zufahrt über Rudolf – Breitscheid-Straße in Großpösna

Bäume: Blaufichte , Nordmanntanne , Schwarzkiefer und Serbische Fichte Forstbezirk Taura Revier Schöneiche 14. Dezember, 9 bis 16 Uhr

Ort: Weihnachtsbaumplantage im Kämmereiforst

Bäume: Blaufichte , Tanne, Fichte, Kiefer

Revier Belgern 14. Dezember, 10 bis 12 Uhr

Treffpunkt: Mahitzschen am Verbindungsweg Mahitzschen-Puschwitz

Bäume: Blaufichte , Omorikafichte, Tanne

Revier Jagdhaus 15. Dezember, 9 bis 12 Uhr

Treffpunkt: Hochspannungsleitung bei Roitzsch

Bäume: Kiefer, Fichte

Revier Gräfendorf 15. Dezember, 10 bis 13 Uhr

Ort: Weihnachtsbaumplantage am Forsthaus

Bäume: Fichte, Kiefer, Blaufichte , Omorikafichte, Nordmanntanne , Küstentanne

Um das Festtagsgrün eigenhändig zu schlagen, sollten Hobbybaumfäller eine Handsäge oder eine Axt mitbringen. Die Preise für einen schadstofffreien, ohne Dünger und Pflanzenschutzmittel aufgewachsenen Weihnachtsbaum beginnen bei 15 Euro.

