Dresden

Spezialkräfte der Bundespolizei haben in Dresden einen gesuchten Terrorverdächtigen festgenommen. Wie Bundeskriminalamt ( BKA) und Staatsanwaltschaft der sächsischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilten, soll der 39-jährige Bosnier im Zusammenhang mit den Anschlag am 13. November 2015 auf das Pariser Konzerthaus Bataclan stehen. Damals stürmten Dschihadisten in einen Auftritt der US-Band Eagles of Death Metal und töteten 90 Konzertbesucher mit Maschinengewehren. Drei der Attentäter starben im Bataclan.

In welchem Zusammenhang der nun in Sachsen festgenommene Bosnier steht, ist bisher unklar. Die Polizei setzte den Mann bereits in der vergangenen Woche in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag fest und führte ihn anschließend dem Ermittlungsrichter in Merseburg vor, der für europäische Haftbefehle zuständig ist. Der 39-Jährige befinde sich seither in vorläufiger Auslieferungshaft, hieß es. Eine Überstellung an die belgischen Behörden werde noch geprüft.

Der gebürtige Bosnier war „im Rahmen von weiteren Ermittlungen, die die Staatsanwaltschaft Dresden und das Bundeskriminalamt in dem Verfahren gegen zwei bosnische Staatsangehörige wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz geführt haben in das Visier der Ermittler“ geraten, teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft mit.

Keine Kriegswaffen gefunden

Im Rahmen der Ermittlungen konnte dessen Aufenthalt in der sächsischen Landeshaupstadt festgestellt werden. Die Spezialkräfte der Polizei setzten bei der Festnahme einen Europäischen Haftbefehl um, den die belgischen Behörden zuvor erlassen hatten. Kriegswaffen oder sonst verbotene oder erlaubnispflichtige Gegenstände seien bei dem 39-Jährigen nicht gefunden worden, hieß es weiter.

Bei dem Terroranschlag der Dschihadisten-Gruppe „Islamischer Staat“ am 13. November 2015 auf das Pariser Konzerthaus und angrenzende Cafés starben insgesamt 130 Menschen, weitere 350 wurden zum Teil schwer verletzt. Die Polizei erschoss einen der Attentäter, zwei weitere sprengten sich nach einem Feuergefecht mit den Beamten in die Luft.

Von Matthias Puppe