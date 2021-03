Dresden

Sachsen öffnet die Schultüren wieder: Am 15. März soll es nun auch an den Oberschulen und Gymnasien ab der fünften Klasse losgehen. Aktuell ist Wechselunterricht geplant, in die Schulen kommt nur, wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann und eine medizinische Maske trägt. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Schulstart.

Wer muss sich testen lassen?

Alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse müssen sich mindestens einmal pro Woche auf das Corona-Virus testen lassen, Lehrerinnen und Lehrer sowie alle anderen Erwachsenen im Schuldienst zweimal wöchentlich. „Ein Schulbesuch ohne negatives Testergebnis wird nicht mehr möglich sein“, macht Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) klar. An Grundschulen und in Kitas gilt diese Testpflicht für die Kinder nicht.

Wie erfolgen die Tests?

Im Regelfall sollen Selbsttests absolviert werden: Die Schülerinnen und Schüler sollen in einem Klassenzimmer gemeinsam mit einer Lehrkraft eigenhändig die Abstriche nehmen oder – je nach Testart – gurgeln. Damit soll auch jeweils eine Dokumentation der Ergebnisse erfolgen. Geplant ist, dies jeweils montags anzubieten, wenn die Schülerinnen und Schüler aus dem Wochenende kommen. Pünktlich zum Schulbeginn soll es auch ein entsprechendes Informationsvideo mit Anleitungen geben. Alternativ können auch Nachweise von Corona-Schnelltests vorgelegt werden, die außerhalb der Schule durchgeführt wurden. Bei Schülerinnen und Schülern darf das Ergebnis nicht älter als eine Woche sein, bei Lehrerinnen und Lehrern nicht älter als drei Tage. Diese Nachweise müssen von zertifizierten Stellen stammen.

Was passiert, wenn die Selbsttests noch nicht zur Verfügung stehen?

Das Kultusministerium versucht zwar, bis zum Schulstart am 15. März ausreichend Selbsttests zu beschaffen – doch es es momentan unklar, ob das tatsächlich im vollen Umfang gelingt. Alternativ könnten in den Schulen die bekannten Schnelltests durch geschultes Personal durchgeführt werden. Der Freistaat hatte allein für die Schulen eine halbe Million gekauft, um die damals freiwilligen Tests in Abschlussklassen und Berufsschulen sowie bei Lehrerinnen und Lehrern absichern zu können. Von diesen Schnelltests sind noch genügend auf Lager, heißt es. Notfalls soll die Zeit bis zum Beginn der vorgezogenen Osterferien (27. März bis 10. April) auf diese Weise überbrückt werden.

Welche Konsequenzen haben positive Test-Ergebnisse?

Sollte ein Test in der Schule positiv ausfallen, also eine Infektion vorliegen, muss die Schülerin oder der Schüler umgehend in Quarantäne. Zur Sicherheit sollte noch ein PCR-Test durchgeführt werden. Bei einem positiven Ergebnis findet der weitere Unterricht in Distanz statt, so wie seit der Vorweihnachtszeit praktiziert. In einem solchen Fall muss eine schriftliche Abmeldung erfolgen. Das Gleiche gilt selbstredend, wenn Infektionen bei Schnelltest außerhalb der Schule festgestellt werden.

Welche Strafen drohen Verweigerern?

Klar ist: Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit der Vorlage eines negativen Tests möglich. Da ab 15. März für die weiterführenden Schulen ab der Klasse 5 die Schulbesuchspflicht gilt, könnten eigentlich empfindliche Strafen drohen (bis zu 1250 Euro). Das Kultusministerium stellt aber klar: Es wird keine Bußgelder geben – die betreffenden Schülerinnen und Schüler dürfen nur nicht in die Schule, sondern müssen weiterhin in häuslicher Lernzeit verbringen.

Wird es wieder eine Maskenpflicht geben?

Im Prinzip wird die Regelung aus dem Dezember reaktiviert: Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstiges Personal und Eltern müssen auf dem Schulgelände und in der Schule eine medizinische Maske tragen. Eltern werden zudem gebeten, die Schulen möglichst nicht zu betreten. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler der Grund- und Förderschulen. Im Unterricht selbst besteht keine Maskenpflicht: Sie können abgenommen werden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Wie soll der Unterricht aussehen?

Ab dem 15. März sollen alle weiterführenden Schulen für Schülerinnen und Schüler geöffnet werden, die in den vergangenen drei Monaten keinen Präsenzunterricht haben konnten – heißt ab Klassenstufe 5. Dabei müssen die Klassen jedoch geteilt werden und der Unterricht muss im Wechselmodell stattfinden. Im Regelfall soll es jeweils A- und B-Wochen für jede Klasse geben: Die eine Hälfte lernt zu Hause, die andere Hälfte in der Schule. Seit 18. Januar konnten bereits Abschlussklassen im Wechselmodell an Konsultationen teilnehmen. Zu Beginn ihrer Rückkehr waren die Corona-Tests noch freiwillig gewesen, die nun zur Pflicht werden.

Welche Ausnahmen wird es im Lehrplan geben?

Der Unterricht soll in möglichst vollständigem Umfang stattfinden – das bedeutet, es wird auch die Fächer Sport und Musik geben. Der Sportunterricht ist unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln möglich, dabei muss allerdings auf Kontaktsportarten verzichtet werden. Damit entfallen beispielsweise zunächst sämtliche Ballspiele. Der Musik-Unterricht darf wie üblich abgehalten werden – aber gemeinsames Singen ist nur im Freien und mit Abstand erlaubt.

Wann starten Förderschulen?

Bereits ab 10. März beginnen die Förderschulen für die Schülerinnen und Schüler oberhalb der Grundschule wieder. Es findet ein eingeschränkter Regelbetrieb statt: Das bedeutet, die Klassen und Gruppen müssen streng voneinander getrennt bleiben. Die Testung an den Förderschulen soll am 10. März durch medizinisch geschultes Personal mit Schnelltests durchgeführt werden. Mit Auslieferung der Selbsttests wird es ab 15. März auch hier eine Testpflicht geben.

Welche Änderungen gibt es in Kitas und Grundschulen?

Schon seit 15. Februar befinden sich die sächsischen Kitas und Grundschulen im eingeschränkten Regelbetrieb – und das bislang noch ohne Testpflicht. Das soll sich zumindest für Lehrkräfte und Personal ändern, die ab kommender Woche ebenfalls verbindlich getestet werden. Auch für die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas wird der Freistaat mindestens bis zum Beginn der Osterferien (27. März) die Selbsttests zur Verfügung stellen. Danach sollen die jeweiligen Träger zuständig sein.

Wann kommen erneute Schließungen?

Geplant ist weiterhin, dass die Kitas und Schulen wieder geschlossen werden, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb eines Landkreises oder kreisfreien Stadt an fünf Tagen dauernd überschritten wird. Der Präsenzunterricht und die Kita-Betreuung können erst wiederaufgenommen werden, wenn der Inzidenzwert an fünf Tagen hintereinander unter 100 liegt.

Von Andreas Debski