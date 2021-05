Leipzig/Berlin

Reisen ins Ausland könnten für einen Teil der Sächsinnen und Sachsen schon bald wieder möglich sein – wenn sie vollständig geimpft sind. Einige Länder erleichtern das Einreisen für Menschen, die entweder beide Dosen der Corona-Schutzimpfung bekommen oder eine Infektion überstanden haben.

Laut einer Übersicht des ADAC erlassen beispielsweise Polen, Rumänien, Griechenland oder Zypern die Quarantänepflicht, wenn die vollständige Impfung nachgewiesen werden kann. In Kroatien gelten keine Auflagen für Genesene und Geimpfte, Madeira oder die Bahamas verzichten auf die Testpflicht.

WHO empfiehlt keine Kreuzimpfungen

Was aber ist mit den Menschen, die verschiedene Impfstoffe bekommen haben? Aktuell sind solche Kreuzimpfungen die gängige Praxis für Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben. Nach einem Vorschlag der Ständigen Impfkommission (Stiko) von Anfang April sollen sie bei der notwendigen Zweitimpfung auf ein anderes Präparat umsteigen.

Wie gut der Schutz nach dieser auch Booster-Impfung genannten Kreuzimpfung ist, ist laut dem Leipziger Impfexperten Michael Borte noch nicht ganz klar. „Wir gehen davon aus, dass das genauso gut funktioniert, haben aber noch keine belastbaren Daten“, sagte der Professor des Klinikums St. Georg. Fest stehe aber, dass die Grundimmunisierung auch nach zwei Impfungen mit verschiedenen Vakzinen abgeschlossen ist, eine dritte Impfung ist vorerst nicht nötig.

Anders sieht das jedoch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie hat bislang keine Empfehlung für Kreuzimpfungen gegen das Coronavirus ausgesprochen. Es lägen noch keine ausreichenden Daten für mögliche Risiken einer ersten Impfdosis mit Astrazeneca und einem anderen Mittel als Zweitimpfung vor, hatte WHO-Sprecherin Margaret Harris im April erklärt. Sie bezog sich auf eine vorläufige Empfehlung eines WHO-Expertengremiums von Februar. Demnach solle vorläufig das gleiche Produkt für beide Impfungen gespritzt werden.

Innerhalb von Deutschland gelten Kreuzimpfungen als vollständige Impfung

Unklar ist deswegen, ob andere Länder die Kreuzimpfungen als vollständige Impfungen akzeptieren. Das Auswärtige Amt kann dazu keine verbindlichen Auskünfte geben und verweist auf die Behörden des jeweiligen Urlaubslandes.

Das Bundesgesundheitsministerium stellt zumindest klar, dass die Lockerungen innerhalb Deutschlands 14 Tage nach der zweiten Impfung gelten – Ausnahme bildet bislang das Vakzin von Johnson&Johnson, weil dabei nur eine Impfung erforderlich ist. „Es gelten die zugelassenen Impfstoffe, die das Paul Ehrlich Institut gelistet hat“, heißt es auf LVZ-Anfrage. Auch Kreuzimpfungen seien demnach möglich – so steht es auch in der Bundesverordnung. Das hat Auswirkungen für Menschen, die aus einem Hochrisikogebiet zurück nach Deutschland einreisen. Sie müssten sich eigentlich in Quarantäne begeben. Diese Pflicht entfällt bei doppelter Impfung, egal ob mit dem gleichen oder unterschiedlichen Impfstoffen.

Von Josephine Heinze