Dresden

Die sächsische Landesregierung geht nicht davon aus, dass die generelle Testpflicht für Reiserückkehrer und Einreisende nach Deutschland wie geplant ab Sonntag umgesetzt werden kann. Offiziell verweist die Landesregierung auf den Bund, der momentan an einer entsprechenden Verordnung arbeitet. Aus Dresdner Regierungskreisen ist aber zu hören, dass ein Start ab 1. August kaum möglich sein werde: Derzeit kenne man noch nicht einmal Details. So liegt selbst im zuständigen Sozialministerium bislang kein offizieller Verordnungsentwurf vor – deshalb könnten derzeit auch keine Aussagen getroffen werden, heißt es.

Viele Unklarheiten zu neuer Testpflicht

Nicht klar ist beispielsweise, wie die Testpflicht überprüft werden soll und welche Rolle dabei die Gesundheitsämter spielen. Zudem ist bislang ungeklärt, ob und wie auf den Autobahnen kontrolliert werden sollen. Die sächsische Regierung dringt außerdem darauf, dass der kleine Grenzverkehr nach Tschechien und Polen durch die geplanten Testpflicht nicht belastet wird. Im vergangenen Winter und Frühjahr hatte es dort erhebliche Einschränkungen gegeben: Diese betrafen auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betrieben und Gesundheitseinrichtungen im sächsischen Grenzgebiet.

Bund plant Negativ-Nachweis für Einreisende

Weil sich mittlerweile immer mehr Menschen auf einer Auslandsreise anstecken, will die Bundesregierung die Testpflicht ausweiten. Ein Verordnungsentwurf des Gesundheitsministeriums sieht vor, dass künftig alle Einreisenden einen negativen Corona-Test – oder eine Impfung beziehungsweise Genesung nachweisen müssen –, ganz gleich aus welchem Land oder mit welchem Verkehrsmittel sie kommen. Nur Kinder unter sechs Jahren sollen davon befreit sein. Bei der Rückkehr aus Virusvarianten-Gebieten sollen sich auch Geimpfte und Genesene zusätzlich testen müssen. Beschlossen ist die neue Testpflicht noch nicht – sie soll aber schnell kommen: Als Startdatum sieht der Entwurf den 1. August vor.

Ministerpräsident begrüßt grundsätzlich neue Maßnahme

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) unterstützt generell die Linie der Bundesregierung: „Aus dem vergangenen Jahr wissen wir, dass Reiserückkehrer viel zum Anstieg des Infektionsgeschehens beigetragen haben“, sagt der Regierungschef. Die Testpflicht sei „ein kleiner Mehraufwand für jeden von uns, schafft aber viel Sicherheit“. Sachsens Gesundsheitsstaatssekretärin Dagmar Neukirch (SPD) stellt klar: „Wir haben uns in Sachsen bereits frühzeitig auf das erhöhte Infektionsrisiko durch Reiserückkehrer eingestellt und sehen uns daher bereits gut aufgestellt.“ Oberstes Ziel sei es, das Infektionsgeschehen auch in Urlaubszeiten niedrig zu halten – „dazu können neben möglichst vielen Impfungen Tests beitragen“.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Sachsen müssen sich Urlaubsrückkehrer bereits testen lassen

Sachsen hat bereits mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung eine neue Testpflicht eingeführt: Wer mindestens fünf Werktage nicht an seinem Arbeitsplatz gewesen ist, muss seit dieser Woche ein negatives Testergebnis vorlegen oder sich vor Ort unter Aufsicht selbst testen. Das gilt für alle, die nach diesem Zeitraum aus dem Urlaub – oder einer vergleichbaren Dienst- beziehungsweise Arbeitsbefreiung – zurückkehren, egal ob sie im In- oder Ausland gewesen sind. Die Testpflicht besteht auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einer Abwesenheit zunächst im Homeoffice sind und erst später wieder an ihren angestammten Arbeitsplatz kommen. Vollständig Geimpfte und Covid-19-Genesene sind von dieser Neuregelung ausgenommen.

Herbstplan sieht Testzentren an Autobahnen in Sachsen vor

Darüber hinaus sieht der sächsische Herbstplan, den die Landesregierung vergangene Woche beschlossen hat, ein dichtes Netz an Testzentren vor. Dazu gehört auch der Ausbau von Testangeboten entlang der Autobahnen sowie auf den Flughäfen – allerdings wird der Aufbau keinesfalls in den nächsten Tagen zu schaffen sein. Die Testzentren, auf die an den Fernstraßen hingewiesen werden soll, seien „grundsätzlich“ von anliegenden Städten und Landkreisen zu organisieren. Außerdem soll das Innenministerium „die notwendigen Kontrollmaßnahmen im Grenzbereich zwischen Landes- und Bundespolizei abstimmen“, heißt es im Herbstplan.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg