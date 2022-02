Dresden

Die Testpflicht könnte in den sächsischen Schulen schon bald der Vergangenheit angehören. „Laufen die Regelungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes ohne Änderungen am 19. März aus, dann fallen die verpflichtenden Tests in den Schulen ab 21. März weg“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Mittwoch der LVZ. Danach könnten die Tests nur noch auf freiwilliger Basis angeboten werden.

Bislang müssen sich alle nicht vollständig geimpften Personen drei Mal wöchentlich testen lassen oder ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen, um auf das Schulgelände oder in die Gebäude von Kitas und Schulen zu kommen. Für Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 5 besteht darüber hinaus die Pflicht, eine OP-Maske – oder eine FFP2-Maske – im Unterricht zu tragen. Auch über die Streichung dieser Maßnahme wird derzeit diskutiert.

Ministerpräsidentenkonferenz bittet Bundestag um Gesetzesänderungen für weitere Tests

Nach dem Willen der Ministerpräsidentenkonferenz sollen „niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen“ auch ab dem 20. März weiter möglich sein, selbst wenn der Maßnahmenkatalog nach dem Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Form ausläuft. Dazu zählen die Regierungschefinnen und -chefs unter anderem Corona-Tests in bestimmten Bereichen: „Diese Möglichkeiten brauchen wir auch für Schulen und Kindertageseinrichtungen“, heißt es im Beschlusstext. Deshalb wird der Bundestag „gebeten“, entsprechende rechtliche Voraussetzungen zu schaffen.

Piwarz: Schulen dürfen von Lockerungen nicht ausgenommen werden

Sollte das Bundesinfektionsschutzgesetz allerdings nicht in dieser Passage verlängert werden, müssten die verpflichtenden Tests an den Schulen gestrichen werden. „Werden weitgehende Lockerungen beschlossen, dann dürfen die Schulen davon nicht ausgenommen werden“, erklärt der sächsische Kultusminister. Das hänge aber auch von den Entscheidungen des Bundes ab, wie es nach dem 19. März weitergehen soll.

Zugleich macht Piwarz gegenüber der LVZ klar, dass es erste Lockerungsschritte bereits mit der neuen Schutzverordnung ab 7. März geben könnte: „Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, könnte sich perspektivisch die wöchentliche Testhäufigkeit an den Schulen in Sachsen verringern.“ Konkrete Entscheidungen seien jedoch noch nicht getroffen worden.

Kretschmer: Sind bereit, Maßnahmen je nach Infektionslage zurückzunehmen

Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verwies am Mittwoch auf die Infektionslage, die über die weiteren Schritte entscheide. Inwieweit bestimmte Maßnahmen auch an den Schulen gelockert werden könnten, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, so Kretschmer. „Es kann sein, dass sich das Virus mit dieser Variante so geschwächt hat und zurückzieht, dass wir wieder eine gute Situation bekommen. Es kann sein, dass uns auch das Wetter sehr in die Hände spielt. Aber im vergangenen Jahr ist es anders gewesen“, machte der Regierungschef klar. Sollte es das Infektionsgeschehen zulassen, „dann hat man an den Entscheidungen in Sachsen gesehen, dass wir dann auch sehr bereit sind, Dinge zurückzunehmen“.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg