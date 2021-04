Testpflicht und Prüfungen: Kultusminister bestätigen sächsischen Weg

Dresden

Der sächsische Weg ist von der Kultusministerkonferenz bestätigt worden: Die Bundesländer haben sich am Donnerstagabend auf Corona-Maßnahmen geeinigt. Der einstimmige Beschluss beinhaltet, dass die Öffnung der Schulen oberste Priorität besitzt – und zwar unabhängig von den Inzidenzwerten, aber mit einer Testpflicht. Außerdem sollen die Abschlussprüfungen in den Ober- und Berufsschulen sowie Gymnasien wie geplant stattfinden, wenn auch unter den aktuellen Vorzeichen.

Sachsens Kultusministerium fühlt sich bestätigt

„Wir begrüßen die Entscheidung als wichtiges Signal für die bevorstehende Ministerpräsidentenkonferenz“, sagte Dirk Reelfs, der Sprecher des sächsischen Kultusministeriums. Damit seien die im Freistaat bereits getroffenen Maßnahmen „vollumfänglich gedeckt“.

Schulstart am kommenden Montag im Wechselmodell

Zu diesem Corona-Paket gehört in Sachsen seit der Wiederöffnung der Schulen am 15. März eine Testpflicht für Schüler ab der 5. Klasse, die künftig zwei Mal pro Woche stattfinden soll, sowie für das gesamte Personal. Ab der Klasse 5 gilt auch eine Maskenpflicht im Unterricht, der nach den Osterferien am 12. April wieder beginnen wird – in Oberschulen und Gymnasien im Wechselmodell. Die neue Schutzverordnung schreibt eine medizinische oder eine FFP2-Maske beziehungsweise eine „vergleichbare Atemschutzmaske, jeweils ohne Atemventil“ vor.

Länder haben Probleme, ausreichend Selbsttest zu besorgen

Bei der nun bundesweit vereinbarten Testpflicht wird wohl nur Nordrhein-Westfalen ab kommenden Montag ausscheren – an Rhein und Ruhr solle vorerst weiterhin Distanzunterricht erfolgen, verlautete aus Teilnehmerkreisen. Als Begründung wurde angegeben, dass nicht ausreichend Selbsttests zur Verfügung gestellt werden könnten. Deren Beschaffung stellt dem Vernehmen nach auch weitere Bundesländer, in denen aufgrund der unterschiedlichen Ferienregelungen der Unterricht teilweise schon wieder angelaufen ist, vor erhebliche Probleme.

Schulen brauchen 1,2 Millionen Tests pro Woche

Sachsen sieht sich indes gerüstet: Die entsprechenden Zusagen würden von den Lieferanten vorliegen. Im Freistaat werden pro Woche etwa 1,2 Millionen Selbsttests an den Schulen benötigt. Das Landesamt für Schule und Bildung verteilt aktuell die Chargen für den Schulstart, was sich allerdings bis Sonntag hinziehen kann.

Von Andreas Debski