Teure Corona-Testpflicht: Sachsens Friseure sind wütend

Leipzig

Karolin Köhler-Scholz ist ratlos. In einer Woche darf sie ihren Friseursalon in der Leipziger Innenstadt wieder öffnen. „Unsere Kunden sind happy und der Terminkalender voll.“ Aber geklärt sei nichts. „Insbesondere was die Testpflicht angeht, lässt man uns komplett im Regen stehen.“

Über die bundesweiten Hygienevorschriften hinaus fordert Sachsen eine wöchentliche Testpflicht für Friseure und ihre Angestellten. „Das hört sich simpel an, ist es aber nicht“, so die Meisterin. Weder sei geklärt, wo man sich testen lassen könne, noch welche Tests zulässig seien. „Vor allem aber sagt uns keiner, wer die Kosten trägt.“

„Bei 18 Mitarbeitern macht das pro Woche 800 bis 900 Euro“

Bislang kostet beispielsweise ein Schnelltest zwischen 45 und 50 Euro. „Bei 18 Beschäftigten macht das pro Woche zwischen 800 und 900 Euro. Das ist nicht drin“, sagt die Unternehmerin, die zusammen mit Katrin Seemann das Geschäft führt.

Verärgert ist auch Michèle Moritz-Opre. „Es gibt keinerlei Aussagen, wie wir die Vorschriften umsetzen sollen“, sagt die Inhaberin des Friseursalons Michèle in der Prager Straße in Leipzig. Von der Berufsgenossenschaft habe sie die Auskunft erhalten, dass die Mitarbeiter den Test doch selbst bezahlen sollen. „Soweit kommt es nicht“, sagt sie. „Nicht mit mir.“

Nur noch wenige Kunden im Geschäft erlaubt

Die Kosten auf die Kunden umzulegen, sei auch nicht fair. Zumal nur noch wenige Kunden gleichzeitig ins Geschäft dürfen. Laut Vorschrift sind auf einer Fläche von 20 Quadratmetern nur ein Kunde und ein Beschäftigter erlaubt. Immerhin hat jetzt die benachbarte Apotheke Unterstützung signalisiert. „Dort will man uns bei den Tests helfen.“

Der Freistaat liefere keine brauchbaren Antworten, zeigt sich auch der Präsident der Leipziger Handwerkskammer Claus Gröhn verärgert. Die finanzielle Belastung der Salons bleibe angesichts der festgelegten Abstandsregelungen hoch. Die wöchentliche Testpflicht für Inhaber und Mitarbeiter verschärfe die Situation noch.

„Wer etwas bestellt, muss es auch bezahlen!“

„Das darf nicht sein! Wir fordern daher die Bereitstellung kostenfreier und handhabbarer Tests, sodass die Organisation der Arbeit gesichert bleibt und die Betriebe nicht weiter belastet werden“, sagt Gröhn. „Wer etwas bestellt, der muss es auch bezahlen!“

Die Friseure bräuchten nach wochenlangem Warten nun unverzüglich Planungssicherheit. „Wenn der Freistaat für die Umsetzung der Testpflicht keine Strategie hat, dann muss diese Regelung sofort zurückgezogen werden, bevor ohne Not Existenzen vernichtet werden.“

Von Andreas Dunte