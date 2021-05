Teures Holz – Sachsen lehnt Export-Regulierung ab

Dresden

Es ist ein Hilferuf, der die Landespolitik schnell erreicht hat. Die Preissteigerungen beim Holz treffen auch Handwerksbetriebe in Sachsen mit voller Wucht. Teilweise liegen sie über dem Zehnfachen. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) nannte in diesem Zusammenhang am Dienstag in Dresden das Beispiel eines Zimmereibetriebs im Freistaat, der seit September auf seine Sperrholz-Lieferung warte. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Nachfrage nach Holz, die vor allem auf den Bauboom in Asien und den USA zurückzuführen ist, hatte sich am Montagabend ein Runder Tisch mit Politikern, Kammern, der Verbände und Wirtschaftsvertreter getroffen und die Folgen für den Freistaat beraten.

Hilferuf nicht nur aus Sachsen

Über die Ergebnisse informierte Dulig mit seinem Ministerkollegen Wolfram Günther (Landwirtschaft & Umwelt, Grüne) auf der Kabinettspressekonferenz. Der Hilferuf, so Dulig, ist in diesen Tagen nicht nur ein sächsischer, auch international sei die Angst vor den Folgen der Preissteigerungen groß. Der Wirtschaftsminister sicherte zwar generell Hilfe zu, machte aber auch klar, dass die Landesregierung, die das Thema zuvor im Kabinett beraten hatte, eine staatliche Export-Regulierung ablehnen. „Jede Aktion, die wir aussprechen, führt immer zu einer Gegenreaktion“, sagte er. Deutschland sei als Exportland auf faire Bedingungen am Handelsmarkt angewiesen und Politik könne nicht den Markt regulieren.

Erste Anzeichen auf Abschwächung

Laut Dulig gibt es erste Anzeichen für eine Abschwächung der Preisspirale, falls sich diese aber verfestige, bleibe es ein Thema für die Landesregierung. Ein Mittel sei dabei ein neues Vergabegesetz, in dem eine sogenannte Preisgleitklausel verbindlich aufgenommen werden könne. Dann, so der Minister könnten Handwerksbetriebe unter bestimmten Bedingungen gestiegene Kosten bei Aufträgen für die öffentliche Hand umlegen. Zugleich appellierte er an Vergabestellen, die Klausel bereits jetzt zu nutzen. Dulig kündigte an, die gestiegenen Rohstoffpreise und die Auswirkungen für die Bauindustrie auf der Wirtschaftsministerkonferenz am Mittwoch zu diskutieren. Mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) soll nun beraten werden, wie die Branchen geschützt werden können und welche Instrumente es in Deutschland und Europa gebe, um Rohstoffe für die Bauwirtschaft zu sichern.

Mehr Holzeinschlag in Sachsen nicht attraktiv

Zusammen mit Dulig machte Umweltminister Günther klar, dass es nicht helfe, die Quote beim Holzeinschlag in Sachsen nach oben zu setzen. Die gestiegenen Preise beträfen vor allem bearbeitetes Holz, sagte Günther. Rohstofflieferanten bekämen für ihr Rundholz immer noch weniger als 2018, also vor der Borkenkäfer-Krise. Deshalb sei ein erhöhter Holzeinschlag nicht attraktiv, so Günther. „Dieser Hebel steht nicht zur Verfügung.“ Der Staatsbetrieb Sachsenforst schlage etwa jedes Jahr zwischen 1,2 bis 1,4 Kubikmeter Holz, die Exportquote liege aber lediglich bei fünf Prozent. Zudem, so Günther, gelte Nachhaltigkeit auch für den Wald.

Von André Böhmer