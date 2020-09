Leipzig

Wenn der Stadtrat dem Plan zustimmt, gehört Leipzig bald zu den Städten mit den höchsten Parkgebühren auf öffentlichen Stellplätzen in Deutschland. Nach LVZ-Recherchen gibt es bundesweit derzeit nur drei Metropolen, die noch mehr Geld für das Abstellen eines Autos verlangen als drei Euro pro Stunde.

Wie berichtet, hatte das Leipziger Rathaus am Montag entsprechende Preiserhöhungen angekündigt. Demnach soll die bisher nur innerhalb des City-Ringes gültige Parkzone 1 mit der Parkzone 2 (fast das ganze Tangentenviereck samt Zoo, RB-Arena und Uniklinikum) vereint werden. Zugleich steigen die Parkgebühren auf 1,50 Euro für jede angefangene halbe Stunde. Aktuell kostet das Parken in der City noch 1 Euro sowie im Tangentenviereck 70 Cent pro halber Stunde.

Stadtrat soll am 14. Oktober entscheiden

Auf Nachfrage teilte die Stadt am Dienstag mit, dass der Stadtrat voraussichtlich am 14. Oktober über diesen Vorschlag der Verwaltung entscheiden könne. Auch künftig sei kein Tageshöchstsatz an den 216 Parkautomaten der Kommune vorgesehen. Bei Bewirtschaftungszeiten von 9 bis 22 Uhr ergeben sich maximale Tagessätze von 39 Euro.

Noch stärker greifen in Deutschland bisher nur drei Metropolen zu – und das jeweils auch erst seit drastischen Preiserhöhungen vor wenigen Monaten. Bundesweit am teuersten ist das Abstellen eines Autos in der Innenstadt von Stuttgart, wo bis zu 4,65 Euro pro Stunde verlangt werden. Auf den Plätzen folgen die Altstadt in Frankfurt/Main und die Kölner City mit je 4 Euro pro Stunde.

Selbst Berlin und Hamburg nehmen nicht mehr fürs Parken

Hingegen begnügen sich die Senatsverwaltungen von Berlin und Hamburg in den besten Lagen mit 3 Euro pro Stunde – also genau jenem Preis, der schon in wenigen Wochen für das ganze Leipziger Stadtzentrum gelten soll. Etwas darunter liegen zum Beispiel die Königsallee in Düsseldorf mit 2,90 oder auch die Münchner Altstadt mit 2,50 Euro (ab 19 Uhr nur 1 Euro). Die Stadt Erfurt hat ihre Gebühren erst im Februar auf maximal 2 Euro pro Stunde angehoben. In Dresden und Jena beträgt der Höchstsatz 1,50 Euro – allerdings will die Dresdner Stadtverwaltung am heutigen Mittwoch ein neues Gebührenmodell vorstellen. Günstig ist das Parken in den Großstädten von Sachsen-Anhalt, wo ein Landtagsbeschluss Preisanstiege erschwert. In Halle und Magdeburg kostet eine Stunde daher nur 1 Euro.

City-Verein: „Ladenbetreiber durch Corona schon genug gestraft“

In Leipzig zeigte sich der City-Marketing-Verein der Händler über die Rathauspläne empört. „Unsere Ladenbetreiber sind durch Corona schon genug gestraft. Viele kämpfen ums Überleben. Jetzt noch die Parkgebühren kräftig zu erhöhen, ist das absolut falsche Signal, um die City attraktiv zu halten“, kritisierte der Vereinsvorsitzende Thomas Oehme, zugleich Center-Manager der Promenaden-Hauptbahnhof.

Auf die Preise der privaten Parkhäuser in den Promenaden habe der Plan der Stadt aber keinen Einfluss, sagte Oehme. Gleiches teilte Britta Braig von Apcoa für die Tiefgaragen am Petersbogen mit: „Unsere Preisgestaltung ist von der kommunalen Preispolitik unabhängig.“ Im Leipziger Stadtrat findet die Reform, die der Kommune Mehreinnahmen von einer Million Euro pro Jahr bescheren soll, ein geteiltes Echo.

Von Jens Rometsch