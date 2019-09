Thomas-Cook-Pleite sorgt für stundenlange Verspätungen in Leipzig/Halle

Leipzig

Die Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook sorgt in Schkeuditz für massive Flugverspätungen. Maschinen der deutschen Tochter Condor konnten hier am Montag zum Teil nur mit mehreren Stunden Verspätung abheben. Das geht aus der Abflugtafel des Flughafens hervor. Bei der Airline selbst war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Airline hatte nach der Insolvenz der britischen Konzernmutter angekündigt, den Flugbetrieb regulär fortzusetzen. „Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf das, was wir am besten können: Unsere Gäste pünktlich und sicher in den Urlaub zu fliegen“, hatte Condor-Chef Ralf Teckenburg am Morgen erklärt.

In Leipzig/Halle kam es jedoch schon am Morgen zu massiven Verspätung: Der eigentlich für 5.30 Uhr geplante Maschine nach Antalya konnte erst mit fast drei Stunden Verspätung um 9.28 Uhr abheben, der für 6.20 Uhr geplante Flug nach Mallorca verzögerte sich um mehr als zwei Stunden bis 8.36 Uhr. Für weitere Abflüge am Nachmittag wurden auf der Abflugtafel ebenfalls bereits deutliche Verspätungen angekündigt.

Thomas-Cook-Kunden werden abgewiesen

Grund dürften Verzögerungen beim Check-in sein, sagen Beobachter. Denn Urlauber, die über Thomas Cook oder deren Töchter Neckermann-Reisen, Oeger Tours, Bucher Reisen und Air Marin gebucht haben, wurden am Check-in abgewiesen. Nur wer über eine anderen Reiseanbieter oder direkt bei Condor gebucht hat, durfte einchecken. Das soll auch am Dienstag so bleiben. Rückflüge seien aber nicht betroffen, fügte die Airline hinzu.

Der Airport Leipzig/Halle traf bereits Vorbereitungen, um gestrandete Urlauber zu beraten, sagte Flughafensprecher Uwe Schuhart. „Es gibt Ansprechpartner für die Passagiere, die nicht eingecheckt werden dürfen.“

Insgesamt waren am Montag neun Abflüge von Condor in Schkeuditz geplant. Bis zum frühen Nachmittag hoben nur zwei davon pünktlich ab. Gestrichen wurde bisher aber keiner der Flüge. „Die Flüge rollen rein und raus“, so Schuhart.

Vier Airbus A321 in Schkeuditz stationiert

Condor ist mit 63 Abflügen pro Woche der wichtigste Urlaubsflieger am Flughafen Leipzig/Halle. Erst im März hatte die Thomas-Cook-Tochter ihr Engagement ausgeweitet und einen vierten Airbus A321 in Sckkeuditz stationiert. Dresden dagegen wird von Condor nicht angeflogen.

Um den Flugbetrieb trotz der Pleite der Mutter fortsetzen zu können, bemüht sich Condor derzeit um einen Überbrückungskredit, für den der Bund bürgen soll. Medienberichten zufolge wurden 200 Millionen Euro beantragt.

Die anderen deutschen Konzerntöchter Thomas Cook, Neckermann-Reisen Oeger Tours, Bucher Reisen und Air Marin haben dagegen nach der Pleite der britischen Mutterder Verkauf von Reisen vorerst gestoppt. Die Durchführung von Reisen, die am Montag oder Dienstag beginnen sollten, könne zudem „nicht gewährleistet werden“, teilte Thomas Cook Deutschland mit. Rund 21.000 Kunden sind betroffen. Condor erklärte daraufhin. „Wir dürfen Sie daher für Ihren Flug nicht annehmen, was wir sehr bedauern.“

Weitere 140.000 Gäste aus Deutschland sind derzeit mit Thomas Cook unterwegs. Anders als bei den Kunden der Mutter sind ihre Rückflüge aber nicht bestrichen. Sie würden weiter wie geplant durchgeführt, erklärte Condor.

Weitere Insolvenzen drohen

Wie es ab Mittwoch bei den Thomas-Cook-Reiseveranstaltern weitergeht, ist noch offen. „Wir loten derzeit letzte Optionen aus“, erklärte Thomas Cook Deutschland. „Sollten diese scheitern, sehen wir uns gezwungen, für die Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH, Bucher Reisen & Öger Tours GmbH und möglicherweise auch weiterer Gesellschaften Insolvenzantrag zu stellen.“

Der Hamburger Luftfahrtexperte Cord Schellenberg rät auch bei Condor zur Vorsicht. „Persönlich rate ich allen Verbrauchern, die Situation während der kommenden Tage aufmerksam zu beobachten“, sagte er der LVZ. „Erst wenn die wirtschaftliche Lage eindeutig geklärt ist, würde ich Geld für eine neue Buchung ausgeben.“

Von Frank Johannsen