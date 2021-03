Leipzig

Dr. Thomas Grünewald, Chef der Sächsischen Impfkommission und Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz, kritisiert das vorläufige Aus für den Impfstoff von Astrazeneca und erklärt, wie es jetzt weitergehen kann.

Wie gut oder wie schlecht ist der Impfstoff von Astrazeneca?

Die Wirksamkeit ist sehr gut. Das ergibt sich nicht nur, aber eben auch aus den Daten in Großbritannien, wo mehr als zehn Millionen Dosen verimpft wurden – doppelt so viel wie in der gesamten Europäischen Union. Aus den Sicherheitsdaten in Großbritannien lässt sich kein erhöhtes Risiko für Thrombosen oder Embolien ableiten. Der Impfstoff reduziert Krankenhauseinweisungen, schwere lebensbedrohliche Verläufe und Todesfälle.

War die Entscheidung eines vorläufigen Stopps von Astrazeneca falsch?

Die Kollegen in Großbritannien, die eine sehr große Erfahrung mit diesem Impfstoff haben, haben sich am Montag in Interviews erstaunt gezeigt. Es ist natürlich richtig und wichtig, neue Impfstoffe auch während ihrer Anwendung kontinuierlich auf Wirksamkeit und Sicherheit zu überprüfen. Dabei geht es um die Frage: Hat eine bestimmte Reaktion mit dem Impfstoff zu tun oder hat sie zufällig zeitgleich stattgefunden? Aber es wäre mir lieber gewesen, wenn eine Entscheidung wie die zum Astrazeneca-Impfstoff erst nach einer sehr genauen Analyse aller Fakten erfolgt wäre. Denn nun haben wir ein Problem: Selbst wenn sich herausstellt, dass die Thrombosen nicht auf den Impfstoff zurückzuführen sind, wird es schwierig sein, jemandem zu sagen: Lass Dich jetzt wieder damit impfen. Das Vertrauen ist sicherlich beschädigt.

In welchem Verhältnis stehen die sieben angeführten Thrombose-Fälle in Deutschland – bei 1,6 Millionen verabreichten Astrazeneca-Impfdosen zum allgemeinen Thrombose-Risiko?

Das ist genau der Punkt. Diese Fälle ergeben ein Verhältnis von weniger als 1:100.000. In der „normalen“ Bevölkerung haben Sie ohne Impfungen oder andere Interventionen aber ein statistisches Thrombose-Risiko von bis zu 1:1000; das ist also gar nicht so selten.

Inzwischen wird auch der Vergleich zur Pille gezogen, die das Thrombose-Risiko ja nachweislich erhöht.

Man muss alles in Relationen sehen, und auch dieser Vergleich ist gerechtfertigt. Bei der Pille wissen wir, dass die Einnahme ein deutlich höheres Thrombose-Risiko bedingt, und viele nehmen das in Kauf. Übrigens gibt es auch Fälle von Thrombosen und Embolien, die nach der Gabe von mRNA-Impfstoffen gemeldet wurden. Das geht aber derzeit im allgemeinen Diskurs unter.

Viele Ältere, die derzeit geimpft werden, nehmen Blutverdünner. Wird ein mögliches Thrombose-Risiko so ausgeschaltet?

Das wäre durchaus im Rahmen einer Studie zu untersuchen.

Welche Auswirkungen hat der Impfstopp mit Astrazeneca für das Pandemiegeschehen und die Immunisierung in Sachsen?

Jede einzelne Impfstoffdosis ist extrem wichtig, und jeder Verlust ist ein Nachteil für die Pandemiebekämpfung. Es fehlen jetzt substanzielle Impfstoff-Dosen in Größenordnungen, Impftermine werden sich nach hinten verschieben. Wie genau sich das auswirkt, können wir jetzt noch nicht sagen. Für uns in Sachsen ist es auch ein Problem, weil die Realisierung unseres Pilotprojekts zur Impfung in den Hausarztpraxen damit schwieriger wird. Wir suchen jetzt nach Möglichkeiten, wie wir das trotzdem durchführen können.

Wie nachhaltig ist das Vertrauen in den Impfstoff beschädigt und wie kann man es wieder stärken?

Wenn das Aussetzen des Impfstoffs wieder aufgehoben werden sollte, ist eine Aufklärung und sicher dann auch Impfung über Hausärzte der beste Weg, um Vertrauen zurückzugewinnen. Grundsätzlich sollten wir nicht hektisch werden, nicht spekulieren und uns nicht über irgendwelche Facebook- oder andere Social-Media-Kanäle informieren, sondern besonnen die Daten von weltweit Millionen Geimpften unvoreingenommen analysieren. Damit kann man dann auch in der Öffentlichkeit Sorgen entgegen treten.

Was machen Leute, die ihre Erstimpfung mit Astrazeneca bekommen haben und jetzt erstmal auf die zweite Dosis verzichten müssen?

Für die gibt es eine gute Nachricht: Dieser Impfstoff ist schon nach der ersten Impfdosis sehr wirksam, das Risiko schwerer Verläufe reduziert sich nach drei bis vier Wochen um 80 Prozent. Sollte Astrazeneca wirklich vom Markt genommen werden, müsste man sich trotzdem etwas für die zweite Dosis überlegen, zum Beispiel mit einem anderen Vektorimpfstoff weiterarbeiten.

Zur Person Dr. Thomas Grünewald, geboren 1964 in Berlin, war nach dem Medizinstudium an der Freien Universität Berlin am dortigen Rudolf-Virchow-Klinikum tätig. Anschließend war er Stations- und Endoskopiearzt der Gastroenterologie am Klinikum Minden sowie Konsiliararzt für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin. Ab dem Jahr 2000 war Grünewald Oberarzt an der 2. Klinik für Innere Medizin des Klinikums St. Georg in Leipzig (Fachbereiche Infektions- und Tropenmedizin, Nephrologie, Gastroenterologie und Geriatrie). 2004 erfolgte dort die Ernennung zum Leitenden Oberarzt und 2008 zum Geschäftsführenden Oberarzt für die gesamte Innere Medizin. Seit Januar 2020 leitet Grünewald die Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz. Im November 2020 wurde er von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping für vier Jahre (2021-2024) zum Vorsitzenden der Sächsischen Impfkommission (Siko) berufen.

Das sind normale Reaktionen nach einer Corona-Impfung Für alle Impfstoffe gegen das Coronavirus werden Fieber, Gelenk- und Gliederschmerzen sowie Schmerzen und Schwellungen an der Einstichstelle als mögliche Impfreaktionen genannt. Manche Geimpfte haben auch schwerere Reaktionen und sind für einen Tag außer Gefecht gesetzt – das kommt in bis zu zehn Prozent der Impfungen vor. „Das sind aber alles dokumentierte Nebenwirkungen, die wir schon aus den Zulassungsstudien kennen“, sagt Dr. Thomas Grünewald, Chef der Sächsischen Impfkommission.

Von Björn Meine