Erfurt

In Thüringen haben sich am Montag etliche Städte und Kreise auf Überschwemmungen durch die ausgiebigen Niederschläge vorbereitet. In einigen Orten waren Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits im Dauereinsatz - um Keller auszupumpen und um auf die erwarteten Überschwemmungen vorbereitet zu sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montag vor heftigen Niederschlägen und Dauerregen - vor allem im Westen und im Süden Thüringens, wie ein Sprecher des DWD sagte.

Höchststand in der Nacht zu Dienstag

Auch das Hochwassernachrichtenzentrum ist alarmiert und rechnet mit stark steigenden Pegelständen - unter anderem im Flussgebiet der Ilm. Aber auch die Gera und Werra können anschwellen und stellenweise über ihre Ufer treten, wie ein Sprecher des Hochwassernachrichtenzentrums sagte. Die höchsten Stände werden in der Nacht zum Dienstag erwartet.

Für die Landeshauptstadt Erfurt gab die Feuerwehr am Abend leichte Entwarnung. Zunächst waren für die Gera teils Durchflussmengen wie beim Hochwasser 2013 erwartet worden. Bei stetig rückläufigen Prognosen sei die vorbereitete Personalverstärkung nach einer Lagebesprechung weitestgehend in eine Rufbereitschaft entlassen worden, teilte eine Stadtsprecherin am Abend mit. Die Gera soll nunmehr von Mitternacht bis in die Morgenstunden etwa 50 Kubikmeter Wasser pro Sekunde führen, die Werte lägen damit höchstens bei Alarmstufe 1, hieß es weiter. Die Stadt Erfurt hatte Bürgern geraten, die unmittelbar an der Gera wohnen, sich auf ein Hochwasser vorzubereiten.

A4 gesperrt

Die Autobahn 4 zwischen Herleshausen ( Hessen) und Gerstungen ( Thüringen) musste in einer Richtung wegen überfluteter Fahrbahn gesperrt werden, wie die Polizei Fulda mitteilte. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von zwei Kilometern. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar. Im hessischen Eschwege standen am Montagabend zwischenzeitlich mehrere Straßen unter Wasser.

Ilm-Kreis: Keller vollgelaufen

Im Ilm-Kreis liefen bereits am Montag mehrere Keller, Turnhallen und ein Jugendklub voll. Die Kreisverwaltung erwartete stark ansteigende Pegelstände an den Flüssen Wipfra und Ilm - bis auf ein Niveau der höchsten Warnstufe 3, wie eine Sprecherin sagte. In Plaue wurden am Montag wieder Sandsäcke befüllt, nachdem dort bereits am Sonntag starker Regen für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt hatte. Nach Angaben der Sprecherin wurde in Marlishausen - einem Stadtteil von Arnstadt - eine Grundschule vorsichtshalber gegen befürchtete Überschwemmungen gesichert.

Der Deutsche Wetterdienst ging am Montag davon aus, dass mancherorts bis zu 40 Liter pro Quadratmeter Regen fallen könnten - innerhalb einer Stunde. Außerdem seien Gewitter in großen Teilen Thüringens möglich.

