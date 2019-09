Leipzig

Der Freistaat Thüringen verfügt in Mitteldeutschland und auch bundesweit über die besten Straßenbrücken – sowohl was den Anteil der Bauwerke in einem sehr guten Zustand betrifft als auch die Anzahl der Problem-Brücken. Dies ergab eine Umfrage der LVZ in den verantwortlichen Ministerien der drei Bundeslän...