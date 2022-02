Leipzig

Vor 30 Jahren, am 19. Februar 1992, gewann die damalige Thüringer Biathletin Antje Misersky, heute Harvey, aus Stützerbach, bei den Olympischen Winterspielen im französischen Albertville Gold über die 15-Kilometer-Distanz und schrieb als erste deutsche Biathlon-Olympiasiegerin Sport-Geschichte. Den Sieg widmet sie ihrem Vater Henner Misersky. Denn Vater und Tochter haben eine gemeinsame Vergangenheit: Weil er sich als DDR-Trainer im Skilanglauf dem Staats-Doping verweigerte, wurde Vater Misersky 1985 im Sportclub SC Motor Zella-Mehlis fristlos entlassen, die Tochter von Funktionären unter Druck gesetzt, so dass sie ihre Karriere beendete.

Einzigartiges Comeback

Nach dem Mauerfall folgte im Biathlon das von Olympia-Gold gekrönte, einzigartige Comeback. Darüber hinaus gewann Antje Harvey in Albertville gemeinsam mit Uschi Disl und Petra Schaaf Silber über 3x7,5 Kilometer in der Staffel, . Antje Harvey hat sich nicht erst nach ihrer sportlichen Karriere im Kampf gegen Dopingbetrug engagiert. Die Biathlon-Olympiasiegerin von Albertville, damals unter ihrem Mädchennamen Misersky, scheute bereits während ihrer aktiven Zeit in der DDR-Diktatur nicht die Konfrontation mit denen, die das staatlich verordnete Doping-System mitverantwortet haben. Sie bewies in bewundernswerter Weise, dass Spitzensport auch ohne Doping möglich ist. Ihre hartnäckige Weigerung, als ehemalige DDR-Skilangläuferin Dopingsubstanzen einzunehmen, führte zu Repressalien und 1985 zum Ausschluss aus dem Leistungssport.

Aufnahme Hall of Fame des deutschen Sports

Die heute 54-jährige Antje Harvey hatte sich sehr darüber gefreut, als sie 2012 gemeinsam mit ihrem Vater, in den 1960er-Jahren als Leichtathlet ein guter Mittelstreckler und Hindernisläufer, in Berlin für die gezeigte Zivilcourage in der DDR-Diktatur von der Deutschen Sporthilfe in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde: „Wir fühlen uns als Stellvertreter für die, die all die Jahre in Ost und West für einen sauberen und fairen Sport eingetreten sind.“ Wie gewohnt, gab sie sich damals bescheiden: „Eine solche Ehrung berührt mich schon sehr. Viele andere vor mir hätten diese Auszeichnung auch verdient.“ Die Würdigung ehrte zudem die ganze Familie Misersky, die aufrecht der SED-Diktatur immer wieder die Stirn bot und sich gegen das DDR-Skiverbandsprogramm samt betrügerischem und illegalem Einsatz von gefährlichen Hormonpräparaten stellte.

Athleten hatten keine Kenntnis

Heute herrscht Klarheit über das Staats-Doping in der DDR und die teils verheerenden Gesundheitsschäden. Selbst die in der DDR nicht zugelassene und vom VEB Jenapharm hergestellte Steroidsubstanz STS 646 wurde im Skilanglauf eingesetzt, Hormontabletten wurden in Vitamingetränken aufgelöst und Testosteronpräparate gespritzt, teilweise ohne dass die Athleten davon Kenntnis hatten, wie es der damalige DDR-Ski-Verbandsarzt Hans-Joachim Kämpfe aus Kreischa (IM „Schmied“) Mitte der 1980er-Jahre mit buchhalterischer Genauigkeit als Spitzel dem DDR-Geheimdienst – der Stasi – berichtete. Auch Heike, die drei Jahre ältere Schwester von Antje, war bis zu Beginn der achtziger Jahre als gute Skilangläuferin im Sportclub in Zella-Mehlis aktiv. Die Stasi wollte, dass sie ihre Kameraden und die Familie bespitzelt. Heike Misersky erzählte damals ihren Eltern davon und distanzierte sich von den Stasi-Werbern.

Sippenhaft für ganze Familie

Die ganze Familie geriet nach der Dopingverweigerung in Sippenhaft. Antje Misersky, mit 17 Jahren bereits Bronzemedaillen-Gewinnerin bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften mit der DDR-Langlaufstaffel 1985 in Seefeld/Österreich, kam auf eine schwarze Liste. Sie durfte nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen, selbst als DDR-Skilanglauf-Meisterin konnte sie nicht den Titel verteidigen. Nur bei Volksläufen war ein Start noch möglich. Die DDR-Sport-Presse schwieg beharrlich darüber, lediglich in den Ergebnislisten durfte der Name Misersky noch auftauchen. Auch Mutter Ilse, selbst einst eine gute Leichtathletin und DDR-Meisterin über 800 Meter, erinnert sich noch genau daran, wie viel Energie diese ständigen Querelen mit den SED-Apparatschiks aufbrauchte.

Pädagogik-Studium in Potsdam

Der Bruch mit dem Leistungssport setzte damals ein Achtungszeichen. Immerhin hatte Antje bereits als Jugendliche mit 17 Jahren auch international schon beachtliche Erfolge erzielt und das Reisen in westliche Länder zu Zeiten des Kalten Krieges war ein nicht zu unterschätzender Motivationsgrund für die tägliche Schinderei im Training. Doch der Verzicht auch auf diese Reise-Privilegien, von denen die allermeisten DDR-Bürger nur träumen konnten, spricht für den selbstkritischen und ehrlichen Charakter von Antje Misersky, die sich bereits als Jugendliche nicht uneingeschränkt dem DDR-Sportsystem preisgeben wollte. An eine Rückkehr in den Spitzensport dachte sie damals nach ihrem Ausstieg „nicht mal im Traum“. Die Thüringerin nahm ein Sport- und Pädagogik-Studium in Potsdam auf, wo sie „eine gute sportliche Allround-Ausbildung erhielt und auch einen Einblick in die Trainingslehre bekam“.

Antje Misersky-Harvey bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Alberville Quelle: Melchert Harry/dpa

Die Aufgabe der Leistungssportkarriere im Sommer 1985 war für Antje Harvey im Rückblick „ein kleiner Preis für all das Gute, was mein Auftreten gegen Doping für mich gebracht hat“, sagte sie vor Jahren. Sich nicht dem Willen der gewissenlosen Sport-Funktionäre und Mediziner in der SED-Diktatur unterworfen zu haben und „heute in den Spiegel schauen zu können“, ist für Vater und Tochter Misersky „von großem Wert“. „Ich konnte mir treu bleiben, brauche nicht mit Reue auf diesen Lebensabschnitt zurückzuschauen.“

Sportliches Comeback als Biathletin

Vier Jahre nach diesem abrupten Karriereende begann für Antje Misersky im Juli 1989 ihr sportliches Comeback als Biathletin im DDR-Armeesportklub Oberhof. Nachdem dort eine Damen-Biathlon-Trainingsgruppe gegründet worden war, um bei den Olympischen Winterspielen 1992 für die DDR Medaillen gewinnen zu können, wurde sie von einem Trainer mangels Alternativen angesprochen. Nach anfänglicher Skepsis und langem Zögern folgte sie dem Rat ihres Vaters, es doch wenigstens einmal zu versuchen. Ihre innige Zuneigung zum Sport gab letztlich den Ausschlag, auch wenn diese Rückkehr in den Leistungssport von einigen Sportfunktionären attackiert wurde. „Das Schießen klappte ganz gut und so habe ich gedacht, ich probiere es einfach, natürlich vorausgesetzt, dass ohne Dopingmittel wie Anabolika gearbeitet wird.“ Dass sie wegen des Comebacks im Armeesportklub in Oberhof in die Nationale Volksarmee eintrat, wenn auch nur für vier Monate, „war damals ein riesiger Gewissenskonflikt“. Verknüpft mit dem Wiedereinstieg war der bei Antje Misersky im Hinterkopf schlummernde Fluchtgedanke, bei einem Start im westlichen Ausland das Land verlassen zu können.

Von Mauerfall auf Halbinsel Kola erfahren

Doch nur kurze Zeit darauf, am 9. November 1989, fiel die Mauer, ein Tag, den sie nie vergessen wird: „Damals war ich mit der DDR-Biathlonmannschaft auf der Halbinsel Kola in Russland im Trainingslager. Als wir erfuhren, dass die Mauer gefallen ist, das war unfassbar. Selbst angesichts der ganzen Demonstrationen vorher, wo auch ich ein Teil davon war. Es war einzigartig, gerade auch die Art, wie die Mauer fiel, in einem friedlichen Prozess. Das hätte ich nie zu träumen gewagt.“, erinnerte sie sich.

Antje Misersky-Harvey im Jahr 2020. Quelle: privat

Und gut zwei Jahre und drei Monate nach dem Mauerfall krönte Antje Misersky ihre Karriere als Skijägerin im französischen Albertville/Les Saisies mit Olympia-Gold über 15 Kilometer. Beim ersten Auftritt einer wiedervereinigten Olympiamannschaft nach dem Untergang der DDR und noch dazu bei der olympischen Premiere der Biathlon-Wettbewerbe der Frauen, eine Goldmedaille zu gewinnen, bleibt auch für Antje Harvey bis heute unvergesslich. Überglücklich fiel sie damals im Zielraum in Les Saisies ihrem Vater Henner in die Arme – ein bewegender Moment. Sie hatte zudem bewiesen, dass man Doping widerstehen und trotzdem die Weltspitze erreichen kann. 1994 bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer (Norwegen) gewann Harvey mit der Damen-Staffel noch einmal Silber.

Bemerkenswertes ARD-Fernsehinterview

Das mit ihrem Olympiasieg verbundene Medieninteresse nutzte Antje mutig, um auf Missstände im Sport aufmerksam zu machen. Im Februar 1992 ergriff sie zusammen mit ihrem Vater Henner bei einem bemerkenswerten ARD-Fernsehinterview die Gelegenheit, auf die doping- und stasibelasteten DDR-Funktionäre und Trainer hinzuweisen, die vom Deutschen Skiverband (DSV) nach dem Mauerfall trotz mehrfacher Beschwerden und Warnungen übernommen wurden. Darunter war auch der dreifache DDR-Olympiasieger in der Nordischen Kombination, Ulrich Wehling, der einst im DDR-Skiverband als stellvertretender Generalsekretär ein knallhartes Regime führte und der Repressionen gegen Trainer und Sportler mittrug, die sich weigerten zu dopen – darunter auch Antje und Henner Misersky.

Moralische Defizite des deutschen Spitzensports

Der damalige DSV-Direktor, der Bayer Helmut Weinbuch, der im ARD-Fernsehstudio saß, wurde von den Miserskys mit dem Vorwurf der Ignoranz konfrontiert – und flüchtete sich in Allgemeinplätze. Danach flatterten den Miserskys im thüringischen Stützerbach neben anerkennenden und rührenden Schreiben auch böse Briefe ins Haus.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Beleg für die moralischen Defizite des Spitzensports in Deutschland ist die Tatsache, dass ausgerechnet dieser belastete einstige DDR-Spitzenfunktionär Ulrich Wehling im Dezember 2016 der neue Geschäftsführer des Thüringer Skiverbandes wurde. 2018 ging er in Rente. Bis heute hat sich Wehling bei den Miserskys nicht entschuldigt. Der heute 81-jährige Henner Misersky, mehrfacher Senioren-Weltmeister im Skilanglauf und couragierte Sportsmann, kritisierte diese Skandal-Personalie im WDR-Magazin „Sport inside“ im Dezember 2016 scharf: „Der Skiverband duckt sich feige weg. Die wollen nicht mit der Vergangenheit konfrontiert werden.“

Privates Glück in Übersee

Antje Harvey beendete 1995 nach WM-Staffelgold in Antholz ihre Sportlaufbahn. Sie, die Starallüren nie etwas abgewinnen konnte und damals als Athletin gerne Oscar Wilde las oder Antonín Dvořák hörte, fand ihr privates Glück in Übersee. Ein solch selbstbestimmtes Leben schien noch einige Jahre zuvor in der DDR nahezu undenkbar. Seit 1995 lebt sie in den USA, seit 2000 ist sie US-Staatsbürgerin. Mit ihrem Ehemann Ian Harvey, einem früheren US-Biathleten, den sie 1992 beim Weltcup in Ruhpolding kennenlernte und im Frühjahr 1993 heiratete, gründete sie eine Familie. Das Ehepaar hat zwei erwachsene Töchter und wohnt in dem kleinen Städtchen Heber City im Bundesstaat Utah, die Rocky Mountains in Blickweite. Mit ihrem Mann betreibt sie ein Sportgeschäft. „Das ist jetzt ein ganz anderes Leben, voller Erfüllung und Zufriedenheit.“

Für sie ist die Sportlerzeit heute weit weg. Diese lehrreiche Phase mit dem krönenden Olympiasieg 1992 war für sie „ein schöner, aber eben nur ein Abschnitt im Leben“. Es lohne sich, für etwas zu kämpfen, etwas zu versuchen, dies habe sie damals beim Sport gelernt. „Allerdings nicht um jeden Preis, schon gar nicht mit Betrug und Manipulation.“

Den besonders „im Spitzensport vorherrschenden Egoismus und die gewisse Ellenbogenmentalität“ kann sie inzwischen „gar nicht mehr so recht nachvollziehen“.

Von Thomas Purschke