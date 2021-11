Thumirnicht/Colditz

Eine große Feier oder gar einen Festumzug wie 2004 mit lebenden historischen Bildern – etwa wie die Schweden hier im Dreißigjährigen Krieg einfielen, kurz darauf die Pest grassierte oder Napoleon hier einst gastierte – wird es 2024 wohl nicht geben, sagt Andreas Heidelbeer. Seine Kutscherstube, ein ehemaliger Dreiseitenhof, ausgebaut zur Kneipe und Pension, prägt mit bunten Farben den Thumirnichter Platz. Der liegt zentral gelegen im Colditzer Ortsteil, der inoffiziell auch dank ihm noch Thurmirnicht heißen darf. Über ein Fünftel der LVZ-Leser kürten ihn zuletzt zum kuriosesten Ortsnamen in Sachsen.

So haben Sie abgestimmt Die Abstimmung auf LVZ.de hat Thumirnicht mit 22,3 Prozent der Stimmen für sich gewonnen. 1383 Leserinnen und Leser hatten sich bis zum Freitag dort beteiligt. Damit landete der Colditzer Ortsteil noch vor dem nordsächsischen Schwarzer Kater (18,4 Prozent), das zur Stadt Dahlen gehört. Oberhäslich, Ortsteil von Dippoldiswalde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, sicherte sich hingegen mit 12,2 den dritten Platz, noch vor Kuhschnappel (Gemeinde St. Egidien im Landkreis Zwickau), das mit 11,6 Prozent ebenfalls noch Abstimmungsergebnisse zweistelligen Bereich erhielt.

„Eigentlich heißt es Colditz-West, aber das kennt ja keiner“, sagt der 64-Jährige. Bereits 1935 wurde das Dorf eingemeindet, der neue Name setzte sich aber nicht durch. Bis zur achten Klasse, schätzt er, habe er nicht einmal gewusst, dass es das Dorf hier draußen gibt. „Bis ich einmal eine Freundin hatte, die von hier war. Sonst wäre ich gar nicht hier raus gekommen.“

Wie es ganz früher war, mit dem Dorfteich, der nun eine Wiese ist, kenne er es auch nicht mehr. Bauerngehöfte prägten damals das Dorfbild, das größte Grundstück übernahm er später. Ein Nachbar züchte jetzt noch Pferde, eine Biolandwirtschaft gibt es noch, eine Kita, einen Getränkehandel, im Oberdorf eine Neubausiedlung, die in den 1970er-Jahren entstand. Das alte Porzellanwerk brauchte damals Wohnungen, davor war dort alles Feld. „Dann hört es schon auf. Jetzt steht dort oben gut die Hälfte leer.“

Dreharbeiten bringen Ortsnamen zurück nach Colditz

Als er vor knapp 20 Jahren die 800-Jahr-Feier mit organisierte, war das noch anders: Damals gab es neben ihm und dem Getränkehändler noch rüstige Rentner. „Die sind nun alle über 80, und es passiert nichts mehr.“ Schon die Feier zehn Jahre später sei ein kompliziertes Unterfangen gewesen, jetzt sollen andere ran.

Doch ob die sich niederlassen? „Wir sind raus aus dem Rennen, und Nachzug gibt es keinen mehr“, sagt Heidelbeer etwas verbissen. „Wir sind nicht mal mehr 50 Einwohner.“ Er hat durchgezählt. Trotzdem: Im benachbarten Gewerbegebiet entstehen neue Häuser, das gibt ihm auch ein bisschen Hoffnung, dass wieder mehr Leute aus der Großstadt nah an die B 107 ziehen. Die Industrie fehle in der Stadt, er verstehe, dass es die Jugend wegziehe, dorthin wo Action ist. „Fahr jetzt mal um 12 Uhr über den Marktplatz, da triffst du keine Menschenseele, es ist wie ausgestorben.“

Warum hat er an Thumirnicht festgehalten? „Na weil es ein schöner Name ist“, schwärmt Heidelbeer, der sich diebisch freut, wenn die Leute denken, er will sie foppen, wenn er sich vorstellt. „Herr Heidelbeer vom Thumirnichter Platz. Wir sagen immer: ‚Tust du mir nischt, tu ich dir nischt, drum heeßen wir hier Thumirnischt’“, flachst er. Getan hat er trotzdem etwas – die Namensschilder, die am Ortseingang von Thurmirnicht stehen, hat Heidelbeer selbst anfertigen lassen. Für die Fernsehsendung „Namen auf der Spur“ schraubte er sie selbst an. Zwei Drehtage war das Filmteam damals vor Ort, um den kuriosen Namen zu erklären. „Irgendwo musste ja Thumirnicht stehen!“, erinnert er sich.

„Seitdem heißen wir wieder Thumirnicht. Und dann konnte ich richtige Schilder machen lassen.“ Die hängen nun über den provisorischen, mit den Thurmirnicht seine Gäste grüßt. Allerdings nicht die ersten, die seien 14 Tage später schon wieder weg gewesen. „Es gibt genug solche Sammler“, sagt Heidelbeer.

Ein Dubrovnik nahe der Zwickauer Mulde

Der Name stamme eigentlich aus dem Slawischen, genauer aus dem Sorbischen. 1204, als das Straßenangerdorf zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde – knapp 50 Jahre früher als die Stadt Colditz selbst –, hatte eine Lautverschiebung schon stattgefunden. „Der Name ist und bleibt schwierig zu deuten. Der Beleg von 1204 lautet Dummernich, 1373 Thummernicht“, erklärt Dietlind Kremer, Leiterin der Namenberatungsstelle der Universität Leipzig. „In Erwägung gezogen wird eine volksetymologische Eindeutschung eines slawischen Namens.“ Weniger wahrscheinlich sei eine Ableitung vom slawischen Personennamen Domamer.

Der einst sorbische Name sei später nicht mehr verstanden worden und wurde dann in einem neuen Sinne interpretiert. Ursprünglich sei die Form von ‚Dubrovnik’ zum Obersorbischen ‚dub’ für „Eiche“ oder ‚dubrawa’, dem „Eichenwald“, abgeleitet und im Sinne von „Eichenort“ zu verstehen. „Schriftsprachlich wurde der Name zu einem Satz- bzw. Warnnamen mit einem angehängten T umgebildet, also etwa ‚Tu mir nicht!’“ Wobei das „mir“ mundartlich auch ein „wir“ bedeuten könnte und den Satz weniger ängstlich deuten lasse.

Einst Berufsverbot, heute erinnert Museum an die DDR

Ein Wir gibt es in Thumirnicht noch heute, beschreibt Andreas Heidelbeer. Früher fuhren Kutschen Werksbrigaden oder zum Frauen- oder Männertag vom Hof in den Colditzer Forst zur Naherholung. „Da standen hier die Kremser, hier war Werkzeug drin und drüben in der alten Kneipe waren die Pferde“, beschreibt er. „Und dann kam die Wende.“ Das Geld für Futter und Pferde fehlte, Leerstand folgte. „Das waren alles Ruinen.“ Er bekam das Angebot, den Hof zu kaufen und probierte es.

Dort erinnert jetzt auch ein DDR-Museum, das er eingerichtet hat, an den vergangenen Staat, der ihn zeitwillig mit Berufsverbot belegte. Zu DDR-Zeiten war es für ihn quasi verboten, als privater Kneipier sesshaft zu werden, doch die Arbeit als Angestellter der Handelsorganisation (HO) wuchs dem Familienvater mit 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen irgendwann über den Kopf. Als er hinschmiss, sollte er im ganzen Kreis Grimma nicht mehr arbeiten dürfen. Damals wich er auf den Nachbarkreis aus. Und wurde dann im Colditzer Ortsteil sesshaft.

Zur Galerie Auch das gibt’s in Thumiernicht: In seiner Kutscherstube lässt Andreas Heidelbeer die DDR wieder auferstehen.

Zusammenhalt prägt das Dorfleben noch heute

„Weil ich schon immer was eigenes wollte“, sagt er. Der Vater, der Handwerksmeister war, half damals, aber auch seine ganzen Bekannten standen damals mit auf dem Hof. Der Zusammenhalt sei dort mit gerade einmal 50 Leuten eben da. Wenn er in den Urlaub fahre, mache er sich keine Sorgen. „Da passt einer auf den anderen auf, das ist eben noch schön. Hier kräht der Hahn und muht die Muh. Das ist eben Dorf.“

Was den Leuten in ihren Gärten über den Kopf wachse, lande bei ihm in der Küche, damit es nicht schlecht werde. Zucchinisuppe dank Zusammenhalt. Wer die ganze Woche auf Montage sei, könne hier sonntags auch mal den Rasenmäher anwerfen, ohne dass sich jemand beschwere, sagt Heidelbeer, während er an seinem Zigarillo zieht. Wer damals kurz nach der Wende arbeitslos geworden war, erzählt er, hatte Zeit, half ihm beim Ausbau des ehemaligen Hofes aus.

„Kasten Bier, paar Zigaretten, was zu essen. Abends mal schön grillen und einen über den Durst trinken.“ Das habe funktioniert. Jetzt finden auch Leipziger oder Kurgäste aus Bad Lausick, die im nahegelegenen Wald Erholung suchen, den Weg zu ihm. Neben Hochzeitsgästen ist es auch das Internet, das nach Thumirnicht zieht: „Die Leute kommen hier her durch das Internet-Booking, aus Ländern, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Das ist unwahrscheinlich“, sagt Heidelbeer. „Es wird schon weiter gehen“, sagt er dann sicher, auch wenn zum Teil nur noch einzelne Bewohner und Bewohnerinnen die Häuser bewohnten, die Erben und Enkel seien ja da. „Bis jetzt ist alles irgendwie immer weiter gegangen. Es gibt immer mal ein Hoch und ein Tief.“

Von Manuel Niemann