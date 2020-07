Erfurt

Wolfgang Tiefensee (65, SPD) war Leipziger OBM, Bundesverkehrsminister und ist derzeit Wirtschaftsminister in Thüringen. In knapp einem Jahr soll aber Schluss sein. Im ersten Teil des Interviews blickt er zurück auf Leipzig, Olympia und den Citytunnel.

Den SPD-Vorsitz geben Sie im September ab, Minister sind Sie noch knapp ein Jahr. Zählen Sie die Tage?

Anzeige

Im Gegenteil. Wir haben noch eine Menge politischer Projekte vor. Da arbeiten wir kräftig dran – als gäbe es kein morgen (lacht).

Weitere LVZ+ Artikel

Aber Pläne, was Sie danach tun werden, gibt es schon?

Nein, das ist noch weit hin. Mein politisches Leben war ja immer von Situationen geprägt, in denen ich neu entscheiden musste. Ich denke an 1990 und den Wechsel ins Leipziger Rathaus, an 2005 und das Bundesverkehrsministerium in Berlin oder auch an 2014 und Thüringen. Ich war und bin gespannt auf Neues, raus aus dem sicheren Hafen ins Unbekannte.

„Dankbar, dass ich am Aufbruch Leipzigs mitarbeiten durfte“

Neuer Versuch: eine Art Ruhestand kommt doch wohl nicht infrage?

Nein, mich zieht‘s nicht in den Schaukelstuhl. Auch ohne die aktive Politik gibts spannende Aufgaben.

In der Wirtschaft vielleicht?

Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung.

Dann gehen wir mal ein wenig zurück. Bei den Leipzigern haben Sie sich nicht nur wegen solcher Großinvestitionen wie BMW oder Porsche unsterblich gemacht, ...

(Lacht) Schade.

... sondern auch durch Ihr Cellospiel bei der Olympiabewerbung und durch den Korb, den Sie Gerhard Schröder 2002 gegeben haben, um in Leipzig zu bleiben.

Ich bin so dankbar, dass ich als Oberbürgermeister, aber auch in der Zeit vom Runden Tisch bis 1998 am Aufbruch Leipzigs mitarbeiten durfte. Verantwortung zu tragen, das war in diesen 15 Jahren beglückend und herausfordernd zugleich. Hinrich Lehmann-Grube war ein Glücksfall für Leipzig und für mich persönlich. Einen so starken Mentor an seiner Seite zu haben – das war sehr prägend. Die Olympiabewerbung steht für die Kraft dieser Stadt. Stadionausbau, Arena, Industrieansiedlungen, City-Tunnel, Flughafen und DHL – wir haben die Möglichkeiten in diesen Jahren genutzt, die es später so nicht mehr gegeben hat.

Zur Galerie Wolfgang Tiefensees Karriere ist wie kaum eine andere mit der Entwicklung des Ostens und der Stadt Leipzig verknüpft.

„Ohne Lehmann-Grube wäre ich nicht OBM geworden“

Wie darf man sich das vorstellen?

Mit vielen hochmotivierten Leipzigern, durch eine kluge Stadtpolitik über Parteigrenzen hinweg, ein engagiertes Verwaltungsteam im Rathaus, aber auch durch eine überaus kooperative Landesregierung in Dresden haben wir es geschafft, Fundamente zu legen, auf denen die Nachfolger aufbauen können. Mitunter steht im Rückblick die schwere Umbruchzeit und die damals hohe Arbeitslosigkeit im Fokus. Aber dass sich Leipzig jetzt so toll entwickelt, hat ganz wesentlich mit den ersten 15 Aufbaujahren zu tun.

Würden Sie so weit gehen, zu sagen, ohne Lehmann-Grube wären Sie nicht Leipziger OBM geworden?

Ja. Das betrifft sowohl das Rüstzeug, das er mir mitgegeben hat als auch seine Entscheidung, mir dieses Amt anzutragen.

„ Biedenkopf wollte mich als Nachfolger“

Sachsens damaliger Ministerpräsident Kurt Biedenkopf soll Sie auch als seinen Nachfolger vorgeschlagen haben?

Das ist kein Gerücht. Zu meinem Erstaunen hat er das sogar auf Podien öffentlich gemacht – und mit seiner Partei, der CDU, gehadert, dass sie mich 1990 nicht angeworben hat. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung - ich hörte ihm im Publikum zu -, als er sagte: „Das wäre mein idealer Nachfolger.“ Wir haben uns sehr gut verstanden. Das Verhältnis war danach nicht immer ungetrübt.

Was war der Anlass?

In meiner Zeit als Verkehrs- und Bauminister sind wir uns in Sachen Dresdner Waldschlößchenbrücke richtig in die Wolle geraten. Auf der einen Seite ging es um Welterbe und den Canaletto-Blick und auf der anderen um die neue Verkehrsachse.

Kurt Biedenkopf polarisiert?

Er ist ein eigenständig denkender, sehr vorausschauender Mann. Hochintelligent und stark in der Argumentation. Man muss nicht alle seine Ansichten teilen, aber er hat dem Land Sachsen gutgetan.

„Gutes Geschäft und verbrecherische Taten“

Dann gab es in Leipzig aber einige Dinge, die nicht so gut liefen. Stichworte: Crossboarder-Leasing und Wasserwerke.

Zwei Themen, die strikt getrennt werden müssen: Leasing, ein insgesamt gutes Geschäft für Leipzig, Wasserwerke, eine verbrecherische Tat Einzelner. Wenn sich die Leipziger damals an modernen Straßenbahnen erfreuten, war das eine der Investitionen, die nur so zu realisieren waren. Diese Geschäfte verliefen reibungslos und führten dazu, dass wir den Investitionsstau abbauen konnten. Mittlerweile haben die USA das Steuerrecht geändert. Aber damals war das möglich und hat Leipzig gutgetan. Bei den Wasserwerken ging es um eine Straftat, bei der sich der Geschäftsführer und andere persönlich bereichert haben.

2002 haben Sie noch gezögert, als Gerhard Schröder Sie nach Berlin holen wollte. Was hat Sie 2005 umgestimmt?

2002 habe ich nicht gezögert, sondern Nein gesagt. Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe wollte mich damals umstimmen, indem er vorschlug, mit mir zum Kanzler zu gehen. Mein Nein dort führte zu erheblichen Spannungen zwischen mir und Schröder. 2005 waren es Franz Müntefering und Matthias Platzeck, die meinten, ich solle das machen. Anders als 2002 hatte ich eine volle Legislatur hinter mir und sah die Chance, nicht nur für Leipzig etwas zu bewegen, sondern für den Osten.

„Klärendes Gespräch mit Gerhard Schröder “

Wie kamen Sie danach mit Schröder aus?

Indem wir schon bei der Olympiabewerbung – er musste ja verkünden, dass Leipzig Sieger im nationalen Wettbewerb war – professionell zusammen arbeiteten. Es gab außerdem ein gutes, klärendes Gespräch 2005 zwischen ihm, Platzeck und mir.

War es naiv, sich für Olympia zu bewerben?

Nein. Wir haben uns damals aus zwei Gründen beworben: Zum einen, weil der damalige IOC-Präsident Jaques Rogge sehr deutlich gemacht hatte, er wolle weg von den gigantischen Spielen, hin zu überschaubaren und auf die Sportler bezogenen Spielen. Als ich dann hörte, dass sich selbst Stuttgart bewirbt, hat das für mich den letzten Ausschlag gegeben.

Das hatte aber eine Vorgeschichte mit der Universiade?

Ich bin 1997 zur Sommer-Universiade auf Sizilien gewesen und habe danach in London mit den Organisatoren verhandelt, um die Studenten-Olympiade nach Leipzig zu holen. Es scheiterte letztendlich daran, dass man uns blanko 50 Millionen D-Mark im Vorhinein abverlangt hat. Befremdliche Gepflogenheiten. Ich dachte, wenn wir die Universiade holen, bekommen wir später vielleicht auch die Olympischen Spiele. Ganz wichtig war der im positiven Sinne größenwahnsinnige Riesaer Oberbürgermeister Wolfram Köhler, der sehr mutig forderte: Sachsen, Leipzig muss sich bewerben.

„Schlechter Stil des IOC “

All das hat Sie ermutigt?

Ja, und das war auch berechtigt. Ich behaupte: Wenn Jaques Rogge bei seiner Linie geblieben wäre, hätte Leipzig eine Chance gehabt. Sicher nicht für 2012 – man bekommt die Olympischen Spiele nicht beim ersten Anlauf. Aber eine Entscheidung pro Leipzig für den Internationalen Wettbewerb, hätte es damals gegeben. Wir wussten schon damals, dass Moskau weniger Punkte bekommen hatte, aber aus politischen Gründen von Rogge favorisiert wurde. Leipzig fiel raus, weil angeblich doch nur Millionenstädte das nötige Potenzial hätten. Mitten im Spiel die Regeln verändert. Schlechter Stil des IOC.

Wie weh hat das getan?

Das hat sehr weh getan. Der Schmerz wurde nur dadurch gelindert, dass ich ein atemberaubendes Engagement der Bürgerschaft nicht nur in Leipzig, sondern weit darüber hinaus erlebt habe. Das ist für mich die Blaupause dafür, was man mit einer mittelfristigen, realisierbaren Vision bewegen kann. Das setzt unglaubliche Kräfte frei.

Kräfte hat auch der Citytunnel gefordert, der heute nicht wegzudenken ist?

Ja, der damalige sächsische Wirtschaftsminister Martin Gillo hatte das Projekt im Zusammenhang mit der Flut von 2002 praktisch beerdigt. Ich erinnere mich an eine heftige Auseinandersetzunge mit ihm. Er sagte: „Herr Tiefensee, ich brauche das Geld für den Hochwasserfonds.“ Ich habe ihn davon abbringen können. Aber nicht nur ich habe gekämpft, ohne Hinrich Lehmann-Grube, Thomas Jurk, Kajo Schommer gäbe es keinen Tunnel.

„Bedeutung des Citytunnels wurde nicht erkannt“

Gegen alle Widerstände auch in der Bevölkerung?

Ich erinnere mich an das unsägliche Argument „Vom Bayrischen zum Hauptbahnhof kann ich laufen, da brauche ich keinen Citytunnel“. Die Bedeutung wurde nicht erkannt: Ein Tunnel für die S-Bahn, Regio-Züge und den ICE. Letztlich fehlte nur der letzte Baustein: Schommer, Lehmann-Grube und ich konnten die ICE-Strecke von Berlin nach München über Leipzig nicht gegen Bernhard Vogel durchsetzen. Wir haben vorgerechnet, das unsere Lösung über Leipzig billiger wäre. Wir wollten überzeugen.

Was schief ging.

Die Würfel waren längst und unwiderruflich für Erfurt gefallen.

Als Thüringer Wirtschaftsminister müssten Sie darüber froh sein?

Ja. Gratulation. Schlecht für Leipzig, super für Erfurt. Wenn Sie so wollen bin ich 2014 dem ICE-Knoten hinterher gezogen. Übrigens auch Zalando. Die Firma nach Leipzig zu holen, ist mir nicht gelungen. In meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter habe ich mit Zalando verhandelt, sie waren auf dem Gelände eines ehemaligen Versandhandels, hoch interessiert. Sie wären nach Leipzig gekommen, wenn der Insolvenzverwalter eine Teilfläche verkauft hätte. Wollte er nicht, keine Chance für Leipzig, knallhart. Aber Vorteil für Erfurt. Jetzt bin ich froh, dass sie in Thüringen sind.

Von Roland Herold