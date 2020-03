Tierpark Eilenburg: Kleine Maras sorgen für große Aufregung

Eilenburg

Sie sind so klein, dass sie noch in eine Hand passen würden. Doch sie sorgten schon in den ersten Lebensstunden doppelt für riesengroße Aufregung im Eilenburger Tierpark: Die Rede ist von den drei kleinen Maras, die hier am Montagvormittag das Licht der Welt erblickten.

Noch am Geburtstag geht es auf Wanderschaft

Wenige Stunden nach der Geburt wird der Zaun der Mara-Koppel abgedichtet. Quelle: Stefan Teuber

Zunächst fand eines der Jungen noch an seinem Geburtstag, dass das Gras außerhalb des Geheges doch viel grüner sei und schlüpfte durch den Zaun. Bis zur Wieder-Zusammenführung der Familie dank der eingreifenden Tierpfleger bedeutete dies Stress pur für die Eltern. Der Zaun wurde noch am gleichen Tag abgedichtet.

Die drei Jungen verschwinden spurlos

Am Dienstagmorgen folgte dann der nächste Schreck: Alle drei Jungen waren einfach weg. Tierparkleiter Stefan Teuber: „Sie waren weder bei den Eltern, noch in der unterirdischen Röhre, noch in ihrem Unterstand und auch nicht unter der großen Wurzel. Sie waren einfach spurlos verschwunden.“ Im Tierpark wurde verzweifelt überlegt: Hat sie ein Raubvogel geholt oder sind sie doch irgendwo der Kälte erlegen? Um 10 Uhr gab es dann die allerbeste Antwort: Nichts von dem. „Sie waren, woher auch immer, auf einmal wieder aufgetaucht“, freute sich ein sichtlich erleichterter Stefan Teuber.

Tropicana-Quarantäne verordnet

Trotzdem wurde nachjustiert. Die Maras kommen in Tropicana-Quarantäne, ziehen in die Außenvoliere des Warmhauses um. Ein kleiner Elektrozaun, der sie dort ansonsten davon abhält, auf den Besucherpfad zu hoppeln, wurde noch am Dienstag abgeschaltet, die unterirdische Verbindungsröhre zur Mara-Koppel gesperrt. Sicherheit geht vor, zumindest bis das Jungvolk etwas größer ist. Damit es sich nicht doch noch „der Geier holt“.

Es gibt weitere tierische Veränderungen

Doch im derzeit geschlossenen Tierpark ist auch ansonsten im wahrsten Sinne des Wortes tierisch was los. Gleich in mehreren Gehegen und Volieren plant der Tierparkverein Veränderungen, zum Teil gezwungenermaßen.

In Uhu-Voliere ziehen Kolkraben ein

Der Uhu wird keinen Uhu-Nachfolger bekommen. Quelle: Carsten Lippert

Das betrifft beispielsweise die Uhus, wo der letzte altersbedingt verstorben ist. Er hatte hier zuletzt nach dem Ableben seines Partners im vergangenen Jahr alleine gelebt. Die beiden Uhus selbst kamen bereits 2007 als Fundtiere über den Tierpark Eisenberg an die Mulde. „Ihr genaues Alter kennen wir damit gar nicht“, so Tierparkchef Stefan Teuber.

Die Voliere soll nun aber nicht wieder mit der größten Eulenart besetzt werden, sondern mit Kolkraben. Es handelt sich dabei um den mit über 60 Zentimeter größten Singvogel der Welt, der auch als Götter- und Galgenvogel bekannt, und im Gegensatz zu den Eulen, tagaktiv ist. Im Mai oder Juni zieht zunächst ein junger Kolkrabenmann nach Eilenburg um. Der Kolkrabe, der mit einem Transport des Hoyerswerdaer Zoos aus den Niederlanden kommt, soll dann aber noch ein Weibchen an seine Seite bekommen.

Verein sucht einen Kranichmann

In unmittelbarer Nachbarschaft wohnen die Kraniche. Allerdings schreitet hier derzeit nur ein Kranichweibchen durch das weiträumige naturbelassene Gehege. Der Kranichmann war im vergangenen Jahr von einem Waschbären als Beute entdeckt worden. Ein Ast, der als Brücke über den Elektrozaun gedient haben könnte, ist längst entfernt. Die Suche nach einem neuen Kranichmann gestaltet sich schwieriger als gedacht. Doch der Tierpark hält daran fest, da er das Wappentier der Dübener Heide auch weiterhin zeigen möchte.

Männer sind bei den Schweinen nicht das Problem

Die Göttinger Minischweine bekommen demnächst noch einen Eber, der für Nachwuchs sorgen darf. Quelle: Carsten Lippert

Bei den Göttinger Minischweinen sind die Männer dagegen nicht das Problem. Im Gegenteil. Zu den zwei Sauen und einem kastrierten Eber kommt demnächst noch ein Eber, der im Tierpark Hirschfeld wegen Inzuchtgefahr ausziehen muss. Der Sechsjährige, der damit durchaus schon zu den reiferen Semestern zählt, darf bei den Eilenburger Minischweinen nun gern noch zwei, drei Jahre für Nachwuchs sorgen.

Künftig grasen statt Lamas Alpakas auf der Koppel

Lama Schoko mit dem 2018 geborenen Fohlen. Hengst Oskar hat bei diesem die weißen Akzente gesetzt. Quelle: Stefan Teuber

Veränderungen gibt es auch auf der zentralen Koppel, wo derzeit noch die Lamas grasen. „Hier wollen wir künftig Alpakas zeigen, die etwas kleiner als die Lamas und damit geeigneter für diese Fläche sind“, so Stefan Teuber. Diese Entscheidung wurde auch dadurch begünstigt, dass Publikumsliebling Lama Oskar inzwischen verstorben ist. Oskar, der sich im Gegensatz zu seinen Frauen auch am Halfter führen ließ, war 2005 in den Tierpark gekommen. Er hatte bei seinen Stuten Schoko und Sahne, für die nun ein neuer Besitzer gesucht wird, für viel süßen Nachwuchs gesorgt. Ein Alpakahengst wird jedenfalls noch vor Ostern aus dem Tierpark Hirschfeld, und dann gemeinsam mit dem Minischwein-Eber, an die Mulde umziehen. Er bekommt eine schwarze und eine weiße Alpakastute von einem privaten Züchter aus Oschersleben an seine Seite.

Von Ilka Fischer