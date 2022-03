Eilenburg

Das zwei Kilogramm schwere Objektiv auf ihre Arme gestützt harrt Tina Lange irgendwo im Grünen neben der Mulde aus. Ihr Finger drückt dreimal auf den Auslöser, dann korrigiert sie die Haltung, dreht an dem schwarzen Teleobjektiv und drückt wieder. Vor ihrer Linse hämmert ein Buntspecht ein Loch in einen Baum. „Ah, mit den Ästen ist das Mist, da komme ich gerade nicht nah genug ran“, Tina Lange klemmt sich die große Kamera wieder unter den Arm und geht weiter.

Zur Galerie Hier gibt es einige der Tierfotos, die Tina Lange rund um Eilenburg aufgenommen hat.

Die 42-Jährige ist gern allein in der Natur unterwegs. „Ich genieße die Ruhe“, sagt sie, während vier oder fünf Vogelarten wild durcheinander zwitschern. „In meinem Beruf ist es immer laut, es gibt viele Gespräche – die ich mag, aber das ist auch anstrengend.“ Tina Lange arbeitet als Betreuerin in einer Senioreneinrichtung. „Manchen Bewohnerinnen und Bewohnern bringe ich meine Fotoalben mit. Oder drucke ihnen ein paar Bilder aus, so bringe ich ihnen etwas von dem, was draußen passiert, mit“, erzählt sie. In den regelmäßigen Genuss ihrer Bilder kommen Facebooknutzerinnen und -nutzer sowie ihre Freunde. „Ich teile meine Bilder immer im Status bei Whatsapp und in der Eilenburger Facebookgruppe“, berichtet die zweifache Mutter. In den Kommentaren gibt es immer wieder Lob, einige fragen sogar nach Kalendern der Eilenburgerin.

Während Tina erzählt, unterbricht sie sich oft selbst, reckt den Kopf in eine Richtung und sagt: „Da, das war gerade ein Kleiber.“ Am liebsten ist sie morgens mit ihrem grellgrünen Fahrrad, an dem ein pinkes Schloss hängt, unterwegs. Sie nennt es liebevoll Erna.

Hier hat Tina Lange am Biberteich ein Selbstbildnis mit Schwan Erwin gemacht. Quelle: Tina Lange

Wiedersehen am Biberteich

Einigen Tiere, die sie immer wieder trifft, gibt sie Namen. Am Biberteich schwimmen zwei Schwäne direkt auf sie zu. „Den einen habe ich Erwin genannt“, erzählt sie, hockt sich hin, beugt sich vor und mustert das elegante Federvieh, „aber das ist er nicht.“ In ihrer lila Wolljacke mit dem blauen Shirt ist sie alles andere als unauffällig. „Das stört beim Fotografieren aber nicht, nur leise sein muss man.“ Die bunten Farben passen zu Tinas Art: Humorvoll und freundschaftlich geht sie auf ihre Mitmenschen zu. Seit 21 Jahren lebt sie in ihrer Wohnung in der Nähe der Muldeaue. „Unser Haus – das ist eine traumhafte Nachbarschaft, wir grillen zusammen, ich gehe immer mal mit dem Hund vom Nachbarn raus – den fotografiere ich auch ab und an.“

Vor drei Jahren hat sie damit angefangen. „Davor war Backen mein Hobby. Aber das hat dann nicht mehr so gut geklappt, also hab ich mir etwas Neues gesucht“, sie zuckt mit den Schultern und erinnert sich an eine Situation als Kind: „Meine Mutter sagt, dass ich schon als Kind gern Tiere fotografiert habe“, erzählt sie, während sie still auf einer Parkbank sitzt und die Stockenten sich ihr neugierig nähern. „Vielleicht liegt es mir doch im Blut“, sie lacht. Als Fotografin zu arbeiten, ist ihr Traumberuf. Für Freunde macht sie auch besondere Shootings. Sie fragen öfters, ob Tina auch mal ihre Kinder fotografieren kann. Tiere vor der Linse sind ihr jedoch lieber.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwangsweise zum Vogelfreund geworden

Im Singsang der Natur erkennt sie sämtliche Vogelarten: „So ein Vogelfreund bin ich eigentlich gar nicht“, lacht Tina, „eher notgedrungen einer geworden.“ 90 verschiedene Arten hat sie um ihre Wahlheimat Eilenburg herum schon geknipst. „Ich habe zwei Alben angelegt. In einem davon sind die Bilder der Vögel, jeweils Weibchen und Männchen“, sie zeigt auf einen großen Baumstamm ohne Rinde. „Hier stand ich letztes Jahr eine Stunde und wollte das Schwanzmeisen-Pärchen zusammen auf ein Bild bekommen – aber nein, immer, wenn der eine zurückkam, ist der andere ausgeflogen. Ich hatte einfach keine Chance, vielleicht klappt es dieses Jahr“, sie geht weiter. Kennt die Umgebung entlang der Mulde wie ihre Westentasche. In ihrer Sammlung fehlen noch ein paar Bewohner des Umlandes. „Einen Wolf würde ich richtig gern mal fotografieren, bis dahin werden es wohl noch ein paar Vögel“, sie lacht.

Tina Lange aus Eilenburg macht in ihrer Freizeit Fotos von Wildtieren in der Umgebung. Quelle: Juliane Staretzek

Tierlieb auch zu Hause

Wenn Tina Lange von ihren Touren nach Hause kommt, warten dort weitere Vierbeiner auf sie. Sechs Katzen, sechs Mäuse, vier Kaninchen und ein Hamster leben zusammen mit ihrer 15-jährigen Tochter und Tina im Haushalt. „Ich mag Tiere einfach, das war schon immer so“, erzählt sie. Das hat sie an ihre jüngere Tochter weitergegeben. „Die hat als Kind jedes Tier mitgebracht und wollte es behalten“, erinnert sich die 42-Jährige, „aber ich war genauso.“ Tierisch geht es auch im Flur zu. Dort hat sie ihre Aufnahmen an die Wand gebracht. 58 Bilder hat sie da auf kleine Leinwände ziehen lassen. So hat sie ihre geliebte Natur mit in die eigenen vier Wände geholt.

Von Juliane Staretzek