Leipzig

Urlaub im Zelt oder im Caravan hat mit der Corona-Pandemie einen Boom erlebt. Camping statt Hotel, heißt es wohl auch in diesem Jahr für viele. Gerade für Familien mit Kindern kann ein Outdoor-Urlaub in der Natur eine willkommene Abwechslung vom Alltag in den eigenen vier Wänden sein. Wer sich zum ersten Mal ins Zelt wagt, muss sich beim Kauf der Ausrüstung allerdings durch ein riesiges Angebot verschiedenster Hersteller und Preisklassen wühlen. Dabei den Überblick zu behalten, ist nicht gerade leicht. Die LVZ hat zwei Outdoor-Experten nach ihren Tipps gefragt. Hier erfahren Sie, was Sie beim Kauf von Isomatte, Schlafsack und Co. beachten sollten.

Grundlegende Fragen: Was habe ich vor?

Bevor es los geht, sollten zunächst einige grundsätzliche Fragen beantwortet werden. Denn: „Camping ist nicht gleich Camping, sondern sehr vielseitig“, sagt Tom Gehler, der seit vielen Jahren Kundinnen und Kunden im Leipziger Outdoor-Laden Husky berät. Je nachdem wohin die Reise geht und wie man unterwegs ist – mit dem Auto, dem Fahrrad oder gar zu Fuß – ergeben sich verschiedenen Anforderungen an die Ausrüstung. Wichtig ist also sich zu fragen: Wohin und wann reise ich – ist es dort warm oder muss auch mit kälteren Temperaturen gerechnet werden? Bleibe ich länger an einem Ort oder wechsle ich meinen Aufenthaltsort häufig und muss mein Zelt oft auf- und abbauen?

Von der Art der Reise hängt ab, ob das Gepäck möglichst klein und kompakt sein muss, oder ob Größe und Gewicht keine wichtige Rolle spielen, weil sowieso alles im Auto landet. Sind diese ersten Entscheidungen gefallen, kann es losgehen. Die Basics – Zelt, Schlafsack und Isomatte – können ausgewählt werden.

Ein Dach über dem Kopf: Das Zelt

Das mobile Zuhause für die Ferien gibt es in unterschiedlich Ausführungen und Größen. Für eine Familie stellt sich die Frage, ob sie sich ein großes Familienzelt, in dem alle gemeinsam Platz finden, oder ein größeres Zelt für die Eltern und ein kleineres für die Kinder zulegen wollen. Für längere Aufenthalte an einem Ort empfiehlt Camping-Experte Gabriel Koraus vom Leipziger Fachgeschäft Tapir Zelte aus Baumwolle. Die Naturfaser speichert die Feuchtigkeit besser und erwärmt sich nicht so stark wie ein Kunstfaserzelt. Baumwollzelte sind zwar relativ kompakt und schwer, dafür aber robust und langlebig. Für ein Vier-Personen-Zelt müssen allerdings um die 800 Euro eingeplant werden.

Die gängigen Modelle aus Kunstfaser kosten etwa 250 bis 300 Euro. Natürlich gibt es auch günstigere Alternativen, doch „wer länger etwas davon haben will, sollte hier nicht sparen“, betont Tom Gehler. Das Zelt kann durch ein sogenanntes Tarp (vom Engl. to tarp = abdecken) als Vorzelt oder Sonnensegel ergänzt werden. Diese große Plane wird an Stangen abgespannt und bietet eine Überdachung. Manche Outdoor-Fans sind sogar nur mit einem Tarp unterwegs, das mit 500 Gramm deutlich leichter als jedes Zelt ist.

Zelt-Beratung: Gabriel Koraus im Leipziger Outdoor-Geschäft Tapir. Quelle: Andre Kempner

Liegekomfort oder Platz sparen? Isomatte, Luftmatratze und Co.

Mehrere Nächte im Zelt müssen nicht unbedingt mit Rückenschmerzen enden. Inzwischen gibt es zahlreiche bequeme Schlafunterlagen. „Grundsätzlich stellt sich hier die Frage: Was ist mir der Schlafkomfort wert – an Gewicht und an Preis?“, so Experte Gabriel Koraus. Luftmatratzen lassen sich zwar klein und dünn zusammenrollen, bieten aber weniger Liegekomfort. Kunstfasergefütterte Matten, die viele als „selbstaufblasbare Matten“ kennen, sind zwar etwas kompakter, dafür aber auch bequemer. Nachdem sich das Schaumstoff-Futter selbst entfaltet hat, muss nur noch wenig Luft nachgeblasen werden.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Isomatten aus kompaktem Schaumstoff sind durch ihr großes Packmaß zwar eher unpraktisch. Doch sie sind nicht nur preisgünstig, sondern auch leicht und sie lassen sich schnell einrollen, beziehungsweise in manchen Varianten in wenigen Sekunden zusammenfalten.

Es gibt mit einer Länge von 1,40 Meter auch sehr kurze Matten, die besonders gut für Kinder geeignet sind. Wer für drei Wochen auf einer Matte schläft, sollte schon ein Exemplar mit einer Liegehöhe von circa fünf Zentimetern wählen, empfiehlt Tom Gehler. „Hier geht es preislich bei ungefähr 60 Euro los“, sagt er. Übrigens kann mit einem Aufpumpsack, der mit Luft gefüllt und dann aufgerollt wird, die Matte schnell und unkompliziert aufgeblasen werden.

Daune oder Kunstfaser? Der Schlafsack

Schlafsäcke werden grundlegend in zwei Kategorien unterteilt. Es gibt Kunstfaserschlafsäcke, die zwar günstig, dafür aber vergleichsweise groß und schwer sind. Dauenschlafsäcke sind kleiner und leichter, kosten aber auch mehr. Wichtiges Kriterium beim Schlafsack-Kauf ist außerdem die Frage welcher Temperatur-Bereich abgedeckt werden soll. Für den Campingurlaub an der Ostsee werden extreme Wetterlagen mit Minusgraden anders als bei hochalpinen Bergtouren sicherlich kaum eine Rolle spielen. Entsprechend kann hier auf günstigere Angebote zurückgegriffen werden.

Für Kinder gibt es übrigens spezielle „mitwachsende“ Schlafsäcke. Der Fußteil kann mit einem Reißverschluss verkleinert beziehungsweise vergrößert werden und passt sich so der Körpergröße an. Meistens handelt es sich bei den Schlafsäcken für Kinder nicht um die unten schmal zulaufenden Mumienschlafsäcke, sondern um sogenannte Deckenschlafsäcke, in rechteckiger Form.

Die Auswahl an Campingkochern- und geschirr ist groß. Tom Gehler vom Husky-Laden im Peterssteinweg hat den Durchblick. Quelle: Andre Kempner

Die Verpflegung: Campingkocher- und Geschirr

Um Camping-Klassiker wie Dosenravioli oder Spaghetti genießen zu können, darf eine Kochgelegenheit nicht fehlen. Der Gaskocher mit Kartusche ist ein unkomplizierter und zuverlässiger Begleiter. Es gibt Varianten, bei denen die Gaskartusche nicht unter den Zylinder geschraubt wird, sondern daneben liegt. Diese Konstruktion ist weniger wackelig (geeignet, wenn Kinder dabei sind) und auch nicht so anfällig für Wind. Alternativ gibt es Benzin- und Spirituskocher. Auf einem Zweiflammenkocher können Nudeln und Soße gleichzeitig gekocht werden. Die Auswahl an Camping-Geschirr ist ebenfalls groß: Mit Tassen, Besteck, Töpfen und Pfannen kann sich nach Belieben eingedeckt werden.

Was sonst noch wichtig ist

Ein Must-Have in der Camping-Ausrüstung – da sind sich die Camping-Experten einig – ist die Kopf- oder Stirnlampe. Zeltaufbau im Dunkeln, Lesen im Zelt oder Kramen im Rucksack – mit der Kopflampe sind beide Hände frei – ein sehr praktischer Begleiter. Zusätzlich gibt es Lampen, die an der Zeltdecke befestigt werden können und so noch mehr Helligkeit bieten.

Ein weiterer Tipp von Gabriel Koraus: „Schnur und Gaffa-Tape sollten immer dabei sein.“ Ob als Wäscheleine oder für behelfsmäßige Reparaturen: Sie können vielfältig zum Einsatz kommen. Außerdem empfiehlt er schnell trocknende Synthetik-Handtücher und ökologisch abbaubare Seife und Spülmittel, die in der Natur bedenkenlos verwendet werden können. Wer abends gemütlich vorm Zelt sitzen will, sollte außerdem an Mückenschutz denken: Insekten-Spiralen und Anti-Mücken-Spray vertreiben die unwillkommenen Gäste.

Fachkundige Beratung – gerade für Einsteiger

Tom Gehler empfiehlt, sich beim Kauf der Camping-Ausrüstung – besonders bei der ersten – beraten zu lassen. „Gerade für den Einstieg ist fachkundige Beratung wichtig. Damit sinkt die Chance, dass etwas Falsches gekauft wird.“ Der Grundgedanke sollte sein: Nicht das Preiswerteste kaufen, es lohnt sich oft etwas mehr Geld für qualitativ hochwertige Produkte auszugeben, die dann auch länger halten. Denn vielleicht wird der erste Camping-Urlaub ja so schön, dass weitere folgen. Die Ausrüstung kann dann von Jahr zu Jahr erweitert werden.

Von Lilly Günthner