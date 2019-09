Ein Jahr nach Feuerdrama: So geht es für Tischler Göttert weiter

Kossa

Das Sirenengeheul jener September-Nacht vor einem Jahr kann Matthias Göttert nicht vergessen. „Man hat plötzlich einen ganz anderen Blickpunkt, wenn der Feueralarm im Ort läuft.“ Über 90 Einsatzkräfte von acht Wehren aus der Region kämpften in den Stunden vom 17. zum 18. September 2018mit den Flammen, die die Werkstatt des Tischlermeisters erfasst hatten. Neben dem Hauptgebäude mit rund 400 Quadratmetern Fläche stand auch ein Anbau mit 150 Quadratmetern sowie ein sich dahinter befindliches Holzlager in Flammen. Sie versuchten immer wieder, den auflodernden Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude zu verhindern. Binnen Stunden wurde fast die gesamte berufliche Existenz des Kossaers vernichtet.

Zur Galerie In der Nacht zum 18. September 2018 zerstörte ein Feuer die berufliche Existenz von Tischler Matthias Göttert in Kossa. Insgesamt 93 Kameraden von acht Feuerwehren aus der Region waren bis in die Morgenstunden im Einsatz.

Der Kossaer fand schnell Hilfe bei Bekannten, Kollegen, Freunden

Aufgegeben hat der 50-Jährige bis heute nicht. Hilfe fand er bei seiner Familie, Freunden und Arbeitskollegen. Viele Spenden halfen in den ersten Wochen, um zu überleben. Die Auftragsbücher waren zum Zeitpunkt der Brandkatastrophe gut gefüllt. Deshalb musste es irgendwie und irgendwo ganz schnell weitergehen.

Der Tischlermeister wollte so wenig wie möglich Aufträge verlieren. In einer damals leerstehenden Werkstatt im Söllichauer Ortsteil Gleinermühle fand er ein neues Objekt. Schon vier Wochen nach der Brandkatastrophe lief die Produktion wieder an. „Am 29. September haben wir mit dem Einräumen der neuen Werkstatt begonnen. Danach ging es sofort wieder los. Mit eigenen und geliehenen Maschinen. Bis heute läuft es gut. Wir haben bis ins Jahr 2020 Aufträge. Unsere Firma hat auch Zuwachs bekommen. Unseren ausgelernten Auszubildenden Johannes Döring habe ich jetzt als Gesellen eingestellt und Felix Küster aus Tornau ist der neue Azubi im Team“, erzählt Matthias Göttert.

Lars Friedel leitete damals den Feuerwehr-Einsatz War es ihr größter Einsatz als Einsatzleiter in den letzten Jahren? Ich bin seit 2006 Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kossa/Durchwehna. Solch einen großen Löscheinsatz als Einsatzleiter hatte ich bis dahin noch nicht erlebt und geleitet. Nur der Brand im Sägewerk Görschlitz kommt dem recht nah. Welche Situation haben Sie damals vorgefunden, auf welche Schwierigkeiten sind Sie und Ihre Kameraden getroffen? Bei Eintreffen stand die Werkstatt im oberen Bereich bereits im Vollbrand. Wenig später griffen die Flammen auch auf den unteren Bereich über. Dann stand die gesamte Werkstattbereich in Vollbrand. Wir haben bis in den frühen Morgen hinein alles probiert, um das Feuer zu bekämpfen. Erst durch den Einsatz großer Schaummengen konnten wir nach etwa sechs Stunden das Feuer in den Griff bekommen. Brände dieser Größenordnung gibt es ja recht selten, wird heute in der Wehr noch darüber gesprochen? Ab und zu wird darüber noch gesprochen. Besonders in diesen Tagen, weil es genau ein Jahr her ist. Gab es Erkenntnisse aus diesem Brand, die Folgen hatten? Es stellte sich heraus, dass die Zusammenarbeit mit den Wehren aus der Gemeinde Laußig und den anderen beteiligten Feuerwehren aus Bad Düben, Söllichau und Tornau hervorragend geklappt hat.

Die Ereignisse wirken bis heute nach

Dennoch: Bis heute wirkt das Feuerdrama vom 18. September bei dem 50-Jährigen nach. Mit der Werkstatt verschwand auch ein Lebenstraum des Kossaers. Über viele Jahre hatte der Tischlermeister seine Firma aus- und umgebaut. Schließlich existiert das Familienunternehmen schon 132 Jahre. Das Feuer hat viele alte Unterlagen, Bücher und auch das Gesellenstück vernichtet. Doch die Anteilnahme nach der Katastrophe war riesig. „Alle wollten helfen. Ich musste koordinieren und organisieren. Auch die Kundschaft blieb mir treu, wartete auf bereits in Auftrag gegebene Artikel, weil sich durch das Feuer einiges deutlich verzögerte“, sagt der Tischlermeister.

Gespenstische Ruhe in der Kossaer Werkstatt

In seiner abgebrannten Werkstatt in Kossa ist gespenstische Ruhe eingezogen. Fast alle Maschinen und Werkzeuge sind rausgeräumt. Vieles wanderte in den Müllcontainer, anderes konnte repariert werden. Ob Matthias Göttert jetzt immer in der angemieteten Werkhalle bleibt, ist fraglich. „Man hat schon lieber etwas Eigenes. Jetzt müssen wir die gesamten Nebenkosten wie Miete ja auch mit erwirtschaften.“ Der Altbau in Kossa, der vom Feuer stark beschädigt wurde, muss abgerissen werden. Der dahinter befindliche Neubau könnte vielleicht gerettet werden: „Ob ich aber am alten Standort nochmal neu anfange, ist nicht entschieden. Da spielt auch eine große Rolle, wie sich die Versicherung positioniert. Denn dort ist bisher noch keine Entscheidung gefallen. Aktuell bin ich mit einem Anwalt aber auf einem guten Weg“, erklärt Göttert.

Große Einsätze der letzten Jahre in der Region (eine Auswahl) Juli 2018: Waldbrand zwischen Mörtitz und Wöllnau. Rund 100 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Doberschütz mit ihren Ortsteilwehren sowie Mockrena, Wildenhain, Eilenburg und Hohenprießnitz sind im Einsatz und können verhindern, dass das Feuer auf das Berufsschulzentrum Rote Jahne übergreift. Juli 2018: In der Recyclinganlage der Kreiswerke im Delitzscher Gewerbegebiet Südwest bricht ein Großbrand aus. Auf einer rund 200 Quadratmeter großen Fläche gehen Kunststoffballen mit gepressten Plasteabfällen in Flammen auf. Mehr als 100 Feuerwehr-Kameraden sind den ganzen Tag bis spät in den Abend im Einsatz, neun von ihnen werden bei den Arbeiten verletzt. Dezember 2016: Ein Feuer zerstört ein Einfamilienhaus in der Delitzscher Sandmark, eine Person wird leicht verletzt. Der zum Zeitpunkt des Brandes anwesende Hausbesitzer konnte gerettet werden, ebenso die Katze des Ehepaares. Die Frau war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Ursache ist offenbar ein technischer Defekt an einem Gerät. Rund 250 000 Euro Schaden entstehen. Das Haus muss abgerissen werden, ein neues wird gebaut. Januar 2016: Ein brennender Weihnachtsbaum sorgt in einer Nacht im Januar 2016 für einen Großeinsatz der Feuerwehren in Rackwitz. Über 70 Retter sind im Einsatz. 38 Bewohner eines Fünf-Geschossers müssen ihre Wohnungen verlassen, 8 von ihnen werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Juli 2015: Die Rauchsäule war bis zur B 2 im Leipziger Norden zu sehen: Im Kalksandsteinwerk Löbnitz bei Bad Düben ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Wehren aus Delitzsch, Bad Düben und Eilenburg kämpft gegen die Flammen. Erschwerend kommt hinzu: Während ihres Großeinsatzes im Kalksandsteinwerk, der Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG, krache ein Unwetter los und fordert die Kameraden zusätzlich in etlichen weiteren Einsätzen. November 2014: Ein Feuer zerstört die Bergelagerhalle der Agrargenossenschaft Heideglück in Sprotta. Rund 90 Kameraden von Wehren der Region sind über Stunden im Einsatz. 500 Ballen Stroh und 500 Ballen Heu – der Futtervorrat für die nächsten Monate wird vernichtet. 435000 Euro Schaden. September 2014: Der Netto-Markt in Eilenburg-Ost brennt komplett nieder. Zeitweise sind bis zu 60 Kameraden vor Ort. Brandursachenermittler stellen später fest, dass offenbar ein technischer Defekt Auslöser für das verheerende Feuer war. Der Brand hatte sich übers Dach ausgebreitet und damit den Markt in Flammen gelegt. Betroffen ist auch eine Bäckerei-Filiale. Der Schaden allein hier: 50 000 Euro. 2015 eröffnet an gleicher Stelle ein neuer Markt. Dezember 2011: Großbrand im Sägewerk im Laußiger Ortsteil Görschlitz. Es handelte sich um eines der bis dahin größten Feuer im Kreis Nordsachsen. Der Betrieb brannte nieder, wurde später wieder aufgebaut. Über 140 Kameraden von umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz. Der Sachschaden belief sich auf 600 000 Euro.

Einigung mit der Versicherung steht noch aus

Die Polizei stellte bereits kurz Zeit nach dem Brand fest, das es keine Brandstiftung war. Den Ergebnissen der Branduntersuchung zufolge, entstand unter der Feuerholzkreissäge des Nachbarn durch Funkenflug oder unsachgemäßen Umgang mit Feuer der Brand. Ob Göttert auf den 800 000 Euro Schaden sitzenbleibt, wird irgendwann das Gericht entscheiden. Doch ans Aufgeben dachte und denkt der Kosser überhaupt nicht. „Das stand für mich zu keinem Zeitpunkt zur Debatte. Man hat sich ja über die Jahre vieles aufgebaut. Und ich habe auch Verantwortung für meine Angestellten. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Versicherung den Schaden reguliert und ich noch einen Tischler für das Unternehmen finde“, blickt der Handwerksmeister optimistisch in die Zukunft.

Von Steffen Brost