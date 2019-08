Dresden

Der Prozess zum tödlichen Messerangriff auf einen Deutschen im August 2018 in Chemnitz steht fünf Monate nach Beginn vor dem Abschluss. Am kommenden Donnerstag will die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Chemnitz das Urteil sprechen. Das kündigte die Vorsitzende Richterin Simone Herberger am Montag an.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft eine hohe Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. In seinem Plädoyer beantragte Anklagevertreter Stephan Butzkies am 18. Verhandlungstag eine Gesamthaftstrafe wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung von zehn Jahren. Die Höchststrafe bei Totschlag beträgt 15 Jahre.

Vor der erwarteten Urteilsverkündung halten die drei Nebenklagevertreter sowie die Verteidigung am kommenden Donnerstag ihre Schlussvorträge.

Der Angeklagte Alaa S. aus Syrien soll gemeinsam mit dem flüchtigen Iraker Farhad A. am 26. August vorigen Jahres einen 35 Jahre alten Deutschen in Chemnitz erstochen haben. Überdies wurde ihm vorgeworfen, einen weiteren Mann mit einem Messerstich verletzt zu haben.

Er sei nach der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis gekommen, dass der Angeklagte die Übergriffe auf die beiden Geschädigten zu verantworten habe, sagte Staatsanwalt Butzkies. Im Laufe des Prozesses habe sich bestätigt, dass sich die Tat weitgehend so zugetragen hat wie in der Anklageschrift geäußert. Für den Totschlag an Daniel H. forderte er eine Einzelstrafe von neun Jahren und für die gefährliche Körperverletzung zwei Jahre.

Seit dem 18. März muss sich Alaa S. vor dem Landgericht Chemnitz wegen gemeinschaftlichen Totschlags verantworten. Nach der Tat war es in der Stadt zu fremdenfeindlichen Übergriffen und Demonstrationen gekommen. Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess in einem Gebäude des Oberlandesgerichtes (OLG) in Dresden statt.

