Nordsachsen am stärksten betroffen

In Sachsen ist die Anzahl der Verkehrsunfälle in den vergangenen fünf Jahren kaum zurückgegangen. Im Vorjahr ereigneten sich 107.501 Straßenverkehrsunfälle im Land. 2018 waren es 107.284 und das Jahr davor 109.736. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Grünen an den Bundestag hervorgeht.

„Bei den bei Unfällen verletzten Personen ist leider auch kein Trend nach unten zu erkennen“, sagt der sächsische Bundestagsabgeordnete Stefan Kühn. Trauriger Spitzenreiter bei tödlichen Unfällen ist laut Auswertung der Landkreis Nordsachsen: 22 Menschen kamen auf den Straßen in Nordsachsen im Vorjahr ums Leben. In Mittelsachsen waren es 20 und im Vogtlandkreis 15 Tote. Es folgen die Stadt Leipzig und der Kreis Leipzig (je 14).

Chemnitz pro Kopf die meisten Crashs

Gemessen an der Einwohnerzahl ereigneten sich in Chemnitz mit 3185 die meisten Verkehrsunfälle. Dresden beklagte die meisten Verletzten (489 Verletzte pro 100.000 Einwohner). In den beiden größten sächsischen Städten verunglücken auch die meisten Radfahrer. Dresden verzeichnete 998 leichtverletzte und 181 schwer verletzte Radfahrer. In Leipzig trugen 809 Radler leichte und 143 schwere Verletzungen bei Unfälle davon.

Unverändert ist das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit die häufigste Unfallursache in Sachsen, gefolgt von Nichtbeachten der Vorfahrt, Fahren unter Alkohol und Abbiegen nach links.

Die geänderte Straßenverkehrsordnung, die an diesem Dienstag in Kraft tritt, kann nach Meinung des Dresdner Grünenpolitikers Kühn für mehr Sicherheit insbesondere für Radfahrer sorgen.

„Zügig neue Regeln umsetzen“

„Das Unfallgeschehen in Sachsen zeigt, dass die Verkehrsplanung die Bedürfnisse von Fahrradfahrern in Vergangenheit oft nicht ausreichend im Blick hatte.“ Die Anzahl der verunglückten Radfahrer sei in den letzten Jahren gestiegen. Kühn fordert deshalb die Straßenverkehrsbehörden auf, zügig die neuen Regeln umzusetzen und insbesondere an Kreuzungen sowie an Engstellen das Radfahren sicherer zu machen und analog der Tempo-30-Zonen nun auch Fahrradzonen einzurichten. „Die geänderte StVO sieht zur Verbesserung der Verkehrssicherheit eine Ausweitung des Parkverbots vor Kreuzungen und Einmündungsbereichen vor. Die Straßenverkehrsbehörden können an Engstellen ein Überholverbot von Fahrrädern anordnen.“

Ein richtiger Schritt sei es, Raserei strenger zu bestrafen. Bei geringeren Geschwindigkeitsverstößen als bisher wird nunmehr ein Monat Fahrverbot verhängt. Dies gilt innerorts bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 Stundenkilometern. „Mehr Sicherheit wird es aber nur geben, wenn die Einhaltung der Verkehrsregeln auch besser kontrolliert wird. Die Kontrolltätigkeit, auch mit stationärer Überwachung, muss im Interesse der Verkehrssicherheit ausgeweitet werden“, so Kühn.

Lkw an jedem fünften tödlichen Unfall beteiligt

Wie aus der Auswertung noch hervorgeht, war bei mehr als jedem fünften tödlichen Unfall in Sachsen ein Lkw beteiligt. Kühn: „Dass durch die StVO-Novelle künftig für rechtsabbiegende Lkw innerorts Schrittgeschwindigkeit gilt, ist ein erster Schritt. Der zweite Schritt muss nunmehr der verpflichtende Einbau von Abbiegeassistenten sein. Die öffentliche Hand muss dabei Vorreiter sein und ihre Lkw nachrüsten und bei Neuanschaffungen Fahrzeuge mit dem Abbiege-Assistenten erwerben.“

