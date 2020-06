Tötungsdelikt in Wurzen: 24-Jähriger leblos in Wohnung gefunden

Wurzen

In einer Wohnung in der Kantstraße von Wurzen hat die Polizei am Dienstagnachmittag eine leblose Person aufgefunden. Die Beamten waren einem Hinweis gefolgt. Bei dem 24-Jährigen konnte den Angaben zufolge nur noch der Tod festgestellt werden.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, erhärtet sich nach den ersten Untersuchungen der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Rechtsmedizin und Kriminalpolizei seien im Einsatz und bestätigten diesen Verdacht, hieß es. Es habe bereits eine Festnahme im Zusammenhang mit diesem Fall gegeben.

Anzeige

Toter in Wurzen ist pakistanischer Herkunft

Beim Opfer handelt es sich der Polizei zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 24 Jahre alten pakistanischen Staatsangehörigen. Noch am Dienstagabend wurde ein 34-jähriger Tatverdächtiger (gleichfalls pakistanischer Staatsangehöriger) vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Muldestadt kommt nicht zur Ruhe. Noch ist die Trauer groß um einen 17-jährigen Jugendlichen, der in der Nacht nach Himmelfahrt bei einer tätlichen Auseinandersetzung so schwer verletzt wurde, dass er an den Folgen starb. Auch in diesem Fall gab es bereits Festnahmen.

Lesen Sie auch

Von Birgit Schöppenthau