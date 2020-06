Ein Tötungsdelikt schreckt Wurzen auf. Ein 24-Jähriger ist am Dienstag leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Bereits in der Nacht nach Himmelfahrt war ein 17-Jähriger bei einer tätlichen Auseinandersetzung so schwer verletzt worden, dass er starb.