Top-Tipps machen sieben Sachsen und einen Thüringer zu Lottomillionären

Leipzig

Dieses Jahr hat sich ausgezahlt - zumindest für einige Glückspilze. Sieben Sachsen wurden 2019 zu Lottomillionären. Das waren wiederum zwei Millionengewinner mehr als im Jahr zuvor. „Damit konnten sich bisher insgesamt 142 Mitspieler im Freistaat über ihre Lottomillionen freuen“, resümierte Sachsenlotto-Sprecherin Kerstin Waschke.

Mann aus Mittelsachsen ist der diesjährige Rekordhalter: 10,2 Millionen Euro

Rekordhalter war in diesem Jahr ein Mann aus Mittelsachsen, der im April in der Lotterie „6 aus 49“ rund 10,2 Millionen Euro abräumte. Die zweithöchste Summe fasste im Februar ein Dresdner mit rund 7,1 Millionen Euro ab. Über reichlich 5,4 Millionen Euro konnte sich im Oktober ein Lottospieler aus Bautzen freuen. Je ein weiterer Millionengewinn wurde nach Leipzig, ins Erzgebirge sowie in die Landkreise Zwickau und Nordsachsen überwiesen.

Von den 51 weiteren Gewinnen über 50 000 Euro war fast jeder zweite höher als 100 000 Euro. Einen hohen Anteil hatte hier mit 13 Höchstgewinnen von 100 000 Euro die Lotterie „Super 6“. Im „Spiel 77“ wurde einmal der Gewinn von 377 777 Euro in der ersten Gewinnklasse an einen Spieler aus Zwickau ausgeschüttet.

Die Thüringer setzten seltener auf die Richtigen

Deutlich weniger Glück im Spiel hatten dagegen die Thüringer. Hatte es 2018 noch drei Neu-Millionäre gegeben - ein vierter hatte die Marke mit 999 914 Euro nur knapp verfehlt -, verzeichnet Lotto Thüringen in diesem Jahr bislang nur einen Neu-Millionär aus der Zusatzlotterie Spiel 77. „Die Glücksgöttin war wohl eher auf eine großzügige Verteilung im Bundesland aus und beglückte gleich 17 Spielerinnen und Spieler mit Großgewinnen“, hat Geschäftsführer Jochen Staschewski beobachtet.

Acht Auszahlungen von Großgewinnen verbucht der Lotto-Klassiker 6 aus 49, allein zwei davon waren Gewinne über 500 000 Euro. Eng gefolgt mit sechs Spielern in der Zusatzlotterie Super 6 und zwei Großgewinnen im Eurojackpot in Thüringen.

Am eifrigsten wurde erneut im Altenburger Land getippt. Damit waren die Osterländer schon 2018 aufgefallen. „Auch 2019 liegt der Anteil der enthusiastischsten Tippspieler mit 18,5 Prozent im Thüringer Osten“, hebt Staschewski hervor. Eine Chance auf den ganz großen Wurf haben die Lottospieler noch am letzten Sonnabend des Jahres.

Das große Los haben in jedem Fall die gemeinnützigen Organisationen, denn alle Überschüsse werden dem Gemeinwohl zugeführt. Die größten Empfänger in Thüringen sind der Landessportbund mit knapp 10 Millionen Euro und die Liga der Freien Wohlfahrt mit fast fünf Millionen. Aber auch dem Natur- und Denkmalschutz, der Freien Wohlfahrtspflege und der Förderung des Spitzensports kommen die Lottoeinnahmen zugute.

Das Lottospielen wird im nächsten Jahr teurer

Im kommenden Jahr soll Lottospielen teurer werden: Ab Herbst 2020 ist für ein Tippfeld beim Klassiker „6 aus 49“ ein Einsatz von 1,20 Euro nötig, bislang reichte dafür ein Euro. Dafür soll das Spiel aufgewertet werden. Auch ohne Superzahl könnte dann bei sechs Richtigen deutlich häufiger ein Millionen-Gewinn drin sein. Der Jackpot soll üppiger wachsen und erst dann automatisch ausgeschüttet werden, wenn die Grenze von 45 Millionen Euro erreicht ist.

Die staatlichen Aufsichtsbehörden müssen den Plänen allerdings noch zustimmen. Die Gewinnchancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag (6 aus 49) liegen bei 1 zu 140 Millionen.

Von Winfried Mahr