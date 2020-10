Torgau-Nordwest: Eine Oberbürgermeisterin geht gegen Kriminalität auf die Straße

Torgau

Überall im Landkreis Leipzig und in der Stadt sinken die Straftaten, seit Jahren schon. In Torgau steigen sie seit einer Weile. Im Jahr 2019 zählte die Polizei hier 2970 Straftaten, also rund acht pro Tag. Den Grund vermuten viele Bürger im Nordwesten der Stadt, einem Plattenbauviertel, das die besten Jahre hinter sich hat. Und wo viele, zum Teil verarmte, EU-Ausländer leben.

Jetzt reagiert auch die Politik auf die Bürgerbeschwerden und geht in dem Viertel spazieren. Aber stammen die Straftaten wirklich von hier? Die meisten Rumänen, Slowaken oder Polen, die in Torgau-Nordwest wohnen, sind hierhergekommen, weil ihnen eine Zeitarbeitsfirma Job und Wohnung in Torgau anbot. Der Geflügelhof Mockrehna, hinter den Rändern der Stadt, beauftragt die Firma damit – weil er in Deutschland nur noch schwer Arbeitskräfte findet.

Bürger kritisieren Zustände

Am Donnerstag vor einer Woche geht Oberbürgermeisterin Barth mal wieder spazieren. Auf einem Parkplatz stehen Autos mit osteuropäischen Kennzeichen, aus einem dröhnt laute Musik. Daneben, auf einem kleinen Grünstreifen, hat eine größere Familie auf einer weißen Gartenstuhlgarnitur platzgenommen. Es wird Tee serviert und Shisha geraucht. Ein Flair von Südosteuropa liegt in der Luft. Dann Auftritt Romina Barth, die hier seit 2015 Oberbürgermeisterin ist.

Die jüngste Oberbürgermeisterin Sachsens (37), die mit dem Prinzen-Sänger Jens Sembdner liiert ist, zieht einen Tross Menschen hinter sich her: Verärgerte Anwohner sind dabei, Stadträte, Polizisten, Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Normalerweise wäre auch der Leipziger Polizeipräsident Torsten Schultze darunter, heute hat er sich krank gemeldet. Zu dem Spaziergang laden Barth und Schultze alle sechs bis acht Wochen ein, seit einigen Monaten schon. Sie tun das zum einen, um dem Viertel Aufmerksamkeit zu schenken. Denn viele hier sprechen kaum deutsch, haben nie mit der Stadt zu tun.

„Kulturelle Unterschiede“?

Aber es gibt noch einen Grund, sagt Barth. „Es passierten hier Dinge, durch die fühlen sich die Bürger gestört, über die wollen wir mit ihnen reden”, so die Oberbürgermeisterin. „Das sind Themen wie Raserei, unberechtigtes Parken, laute Musik oder baurechtliche Fragen.” Oberbürgermeisterin Romina Barth beobachtet auch „kulturelle Unterschiede” zwischen den Alteingesessenen in Torgau und den EU-Ausländern, die zu Spannungen in ihrer Stadt führen.

Bald macht der Tross an einem Fußballplatz Halt. Und ein älterer Herr, ein Anwohner, der seinen Namen nicht sagen will, ergreift das Wort. „Manchmal verbringen die Leute hier Abende bis spätnachts auf dem Sportplatz, ich höre bassige Musik und morgens liegt Müll herum”, sagt er. „Das möchte ich hier nicht haben.” „Uns ist das auch ein Dorn im Auge, dass der Hausmeister hier jeden Morgen aufräumen und saubermachen muss”, entgegnet Barth. „Und ich glaube, es ist in den letzten Jahren auch besser geworden.”

Leipzigs Polizeipräsident Schultze : Nicht mehr kriminelle Ausländer

Das Gespräch dauert zwanzig Minuten. Am Schluss überreicht dem wütenden Bürger ein Polizist seine Visitenkarte. „Rufen Sie mich bitte jederzeit an.” Romina Barth sagt: „Sie haben immer die Möglichkeit, sich bei uns zu melden.” „Fressen Sie das nicht in sich rein.” Der Herr wirkt besänftigt, er sagt: „Ein nettes Angebot.”Aber gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen den prekären Bedingungen, unter denen Zeitarbeiter und viele arbeitslos gewordene EU-Ausländer in Torgau-Nordwest leben – und der hier gestiegenen Kriminalität?

„Mir ist Torgau sehr wichtig”, sagt Torsten Schultze. Leipzigs Polizeipräsident beobachtet die vermehrten Straftaten in Torgau mit Sorge. Er sagt aber: „Es gibt in Torgau, im Verhältnis zu Leipzig oder anderswo, nicht mehr kriminelle Ausländer.” Der Großteil der Täter seien Deutsche. „Auch, wenn man das in Torgau zum Teil anders wahrnimmt”, so Schultze. „Bei den Alteingesessenen gibt hier eben ein anderes Verständnis von Ordnung und Sauberkeit.”

Diskriminierung verhindern

Er wolle sich mit den Spaziergängen für ein nachbarschaftliches Zusammenleben engagieren – und „möglicher Diskriminierung entgegenwirken.” Jemand, der an dem Spaziergang teilnimmt, aber seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sagt: „Für die Probleme, die es hier gibt, können die Menschen, die als EU-Ausländer herkommen, am allerwenigsten.” Viele der Zeitarbeiter würden mit großen Versprechungen nach Torgau gelockt. Aber die Arbeit sei schwer.

Ende August kam es in dem Betrieb zu einem Corona-Ausbruch. Und die Lebensbedingungen in den Neubauplatten, die einem Hamburger Immobilienunternehmen gehören, seien zum Teil unwürdig. Viele würden in Arbeitslosigkeit landen. Es sei keine andere Kultur, an denen sich Alteingesessene Torgauer störten. Sondern vielmehr Anzeichen von Armut.

Zwei statt einem Bürgerpolizisten

Torgau-Nordwest ist ein Viertel, in dem die Folgen von Billiglohnarbeit sichtbar werden, von Globalisierung und enttäuschten Hoffnungen. Viel kann die Stadt dagegen nicht ausrichten. „Über Lohnniveau und EU-Freizügigkeit können wir nicht entscheiden”, sagt Romina Barth. In einem kommunalpräventiven Rat will die Torgauer Politik gemeinsam mit der Polizei künftig vor den Spaziergängen Konzepte erarbeiten, die helfen sollen. Und eine erste Neuerung wurde bereits umgesetzt. Die Zahl der Bürgerpolizisten für den Stadtteil wurde verdoppelt: von einem auf zwei.

Von Josa Mania-Schlegel