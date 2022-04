Torgauer Oberbürgermeisterin Romina Barth beklagt „Hetzjagd“ gegen sich und ihre Familie

Torgau

Die Torgauer Oberbürgermeisterin Romina Barth wehrt sich gegen Vorwürfe, mit öffentlichen Mitteln ihr kürzlich erworbenes Grundstück im Ortsteil Graditz aufgewertet zu haben. „Ich habe nichts falsch gemacht“, erklärte sie in ihrer mit Spannung erwarteten „persönlichen Erklärung“ vor dem Stadtrat. Rechtliche Schützenhilfe erhielt sie vom Justiziar der Stadt, Andreas Gerner: „Es hat keine Befangenheit bestanden.“ Somit nahm er den Kritikern der OBM, die nach ihrer Abstimmung für die Gehweg-Sanierung in Graditz Vorteilsnahme gewittert hatten, den Wind aus den Segeln.

Großes Anliegergrundstück gehört der OBM

Wie die TZ berichtete, geht es um den Stadtratsbeschluss vom 3. November 2021, als der Gehwegausbau für 343 000 Euro beschlossen wurde. Wenige Tage zuvor hatte Romina Barth ein 7200 Quadratmeter großes Areal an der Gestütsstraße in Graditz erworben. Dieser Umstand war jedoch erst danach in den sozialen Medien von ihrem ehemaligen Geschäftspartner Peter Heil bekannt gemacht worden. Er argwöhnte, dass sie sich durch die Beteiligung an der Abstimmung einen Vorteil verschafft habe. Ebenso wurde im Internet moniert, dass Barth für den Ausbau ihres Hauses eine Förderung des EU-Programms Leader in Anspruch nehme.

Barth sieht keinerlei persönliche Vorteile

Acht Stadträte hatten nun in einem gemeinsamen Antrag Aufklärung gefordert. Aufgrund des großen Interesses – zur Sitzung waren auch viele Zuschauer erschienen – wurde dieser Tagesordnungspunkt vorgezogen. „Wir haben einen stark sanierungsbedürftigen Schandfleck gekauft“, erklärte Romina Barth. Sie beklagte die „Hetzjagd“ auf ihre Person sowie „Hass und Hetze im Internet“. Als Ursache benannte sie einen „verschmähten Liebhaber“, dem es gelungen sei, einige Unterstützer für seine Zwecke zu missbrauchen. Der geplante Ausbau des Gehwegs, von dem sie „keinerlei Vorteile“ habe, sei seit 22 Jahren immer wieder gefordert worden.

Im Hinblick auf die Leader-Förderung betonte sie, dass diese sowohl für private als auch für öffentliche Vorhaben zur Verfügung stehe; jeder Bürger könne diese Mittel beantragen. Sie habe diese nur für ihr privates Haus vorgesehen. Auch dazu, so klagte sie, geisterten abseitige Gerüchte im Netz: „Ich möchte mich mit meiner Familie hier niederlassen – und nicht in Dresden oder sonst wo.“ Die Mieter auf dem von ihr erworbenen Areal könnten auch dort wohnen bleiben, anders als im Netz behauptet.

Ortschaftsrat hält Bauprojekt für wichtig

Ulrich Schneider, Ortschaftsrat in Graditz, unterstrich die Notwendigkeit des Bauprojekts. „Wir haben viele junge Familien mit Kindern im Ort“, führte er aus. Da der Gehweg derzeit in einen Trampelpfad münde, seien Fußgänger gezwungen, auf der stark befahrenen B 183 auf der Straße zur Bushaltestelle zu gehen. Er appellierte deshalb an die Stadtvertreter, den Beschluss nicht zu revidieren. „Sollen wir denn erst auf einen Unfall warten, bevor etwas passiert?“, schloss er mit einer rhetorischen Frage.

Damit stieß er bei den Stadtvertretern auf offene Ohren. „Wir wollen alle den Fußweg“, betonte Peter Nowack (FDP), einer der Unterzeichner des Antrags. Es sei auch nicht seine Absicht, sich an einer „Schmutzkampagne“ zu beteiligen. „Wir müssen aber sicherstellen, dass der Beschluss rechtskonform erfolgt ist.“

Justiziar kann keine Befangenheit erkennen

In dieser Hinsicht gab Justiziar Gerner Entwarnung. Eine Rücksprache bei der Kommunalaufsicht habe ergeben, dass Barth nicht befangen gewesen sei: „Sie hat keinen unmittelbaren persönlichen Vorteil aus dem Beschluss gezogen.“ Zudem verwies er auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen. Dieses besage, dass man als Angehöriger einer Gruppe, wie es zum Beispiel Anlieger einer Straße sind, nicht befangen sei. So würden bei einem Ausbau des Gehwegs alle Eigentümer profitieren.

In der Ortslage Graditz soll an der Bundesstraße der Gehweg ausgebaut werden. Profitieren würde davon auch Torgaus Oberbürgermeisterin. Das sorgt für Diskussionsstoff. Quelle: Christian Wendt

Herausforderer der Linken bleibt bei Kritik

Michael Bagusat-Sehrt (Die Linke) konnte dies nicht überzeugen. „Die Oberbürgermeisterin hätte sagen müssen, dass sie eventuell befangen ist“, argumentierte der Herausforderer der Oberbürgermeisterin bei der bevorstehenden OBM-Wahl. „Dann hätten die Stadtvertreter in Ruhe entscheiden können.“ Schließlich gehe es hier auch um„Vertrauen in die Politik“.

Hans-Dieter Glimpel (AfD) hielt den Antrag dagegen für „Wahlkampf der übelsten Sorte“. Sowohl der Oberbürgermeisterin als auch der Stadt sei dadurch ein Schaden entstanden.

Eine eher heitere Seite versuchte Claus Höfner (FWG) der Geschichte abzugewinnen: „Ich wohne an einer Straße, die jetzt sehr von einem Blumenbeet profitiert. War ich nun befangen, als ich damals darüber mit abstimmte?“

Von Silke Kasten