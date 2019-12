Torgauer wollen Städtepartnerschaft retten: Ist Bruch mit Striegau noch zu kitten?

Torgau

Das Aus der Städtepartnerschaft zwischen Torgau und der polnischen Stadt Striegau ( Strzegom) schlägt weiter Wellen. Nachdem die Elbestadt die Freundschaft aufgekündigt hatte, werden nun Unterschriften gesammelt, um zu erreichen, dass Stadtverwaltung und Stadträte ihre Entscheidung noch einmal überdenken. Die Stadtverwaltung hatte die Kündigung der Partnerschaft mit unschönen Vorfällen während eines Besuches einer polnischen Delegation begründet. Auch dazu wurden nun weitere Einzelheiten genannt.

Teil der Einrichtung zerstört

Bekannt war, dass die Polen offenbar im Alkoholrausch ihre Hotelzimmer in einem Zustand hinterlassen hatten, der eine Renovierung notwendig machte. Nun schrieb Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth auf Facebook: „Die polnische Delegation, darunter auch der Bürgermeister, hat nicht nur einen Teil der Einrichtung der Hotelzimmer zerstört, sondern auch alle denkbaren Exkremente in mehreren Hotelzimmern an undenkbaren Orten hinterlassen. Die Abreise vom betroffenen Hotel erfolgte wortlos.“ In der Sitzung des Stadtrates, der in der vergangenen Woche dem Trennungsanliegen der Stadtverwaltung zustimmte, hatte sich die Oberbürgermeisterin mit Details noch zurückgehalten. Sie sprach aber davon, dass sich die Vorfälle im strafrechtlich relevanten Bereich wiederfinden könnten, und kritisierte, dass keine Entschuldigung seitens der Polen bei der Torgauer Stadtverwaltung erfolgt sei. Wäre sie in der Situation des polnischen Bürgermeisters, wäre sie zurückgetreten.

Unterschriftensammlung

Die Aufkündigung der Städtepartnerschaft nicht hinnehmen wollen dagegen Mitglieder der Kirchengemeinde Torgau. In einem offenen Brief, der am Sonntag in der Stadtkirche vorgestellt wurde, wenden sie sich an die Torgauer Stadtverwaltung sowie an die Partnerstadt Striegau. Bis Ende dieser Woche werden nun Unterschriften gesammelt, die Listen liegen im Geschäft „Bücherwald“ auf dem Markt aus.

Viele freundschaftliche Begegnungen

In dem offenen Brief, verfasst von Hildegard Saretz und Renate Küchenhoff, heißt es unter anderem: „Es haben viele freundschaftliche Begegnungen stattgefunden, die die Bürger beider Städte verbunden haben. Ein Beschluss, der die Förderung der menschlichen Beziehungen über Ländergrenzen hinweg abbrechen lässt, ist gerade in unserer Situation, in der sich viele Länder Europas politisch voneinander entfernen, untragbar und sollte daher von der Stadt Torgau nochmals überdacht werden.“ Die Vorfälle im Hotel seien von polnischer Seite bereinigt, „sodass nach unserer Meinung kein Anlass mehr für diese Entscheidung vorliegt“. Im Stadtrat war berichtet worden, dass inzwischen eine Entschuldigung der Polen beim Hotel erfolgt sei. Zudem hatten auch mehrere Stadträte dafür plädiert, nicht wegen dem Fehlverhalten der Delegationsmitglieder eine ganze Stadt zu bestrafen.

Die Striegauer Delegation mit dem Bürgermeister an der Spitze war im Oktober bei einem Stadtfest in Torgau zu Gast.

Von Elisa Perz