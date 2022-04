Torgau

Die Stadtratssitzung am Mittwoch in Torgau wird mit Spannung erwartet. In einem Antrag zur Tagesordnung fordern mehrere Räte Erläuterungen zu einem Stadtratsbeschluss vom 3. November 2021. Es handelt sich dabei um außerplanmäßige Ausgaben zur Finanzierung eines Gehwegbaus entlang der B 183 in Graditz. Im Ergebnis der Ratssitzung vom 3. November hatte der Stadtrat der Ausgabe in Höhe von 343.000 Euro für das Haushaltsjahr 2022 zugestimmt.

Erworbenes Grundstück aufgewertet

Eigentlich eine positive Sache, zumal sich die Graditzer schon lange einen intakten Fußweg entlang der Bundesstraße auch mit Blick auf mehr Sicherheit für die Schulkinder wünschen. Immer wieder hatten das Ortschaftsrat und Bürgerschaft auch zu den Ortsbegehungen seit Jahren eingefordert. Doch seit dem 24. März steht der Ratsbeschluss unter einem ganz anderen Licht. An diesem Tag hat Peter Heil, ehemaliger Geschäftspartner von Romina Barth, im sozialen Netzwerk Facebook Informationen öffentlich gemacht, die belegen sollen, dass Torgaus Oberbürgermeisterin kurz davor im Oktober des vergangenen Jahres mit ihrem Lebenspartner Jens Sembdner die historischen Gestütshäuser in Graditz an der Gestütsstraße auf einem mehr als 7200 Quadratmeter großen Areal gekauft habe. Heils Vorwurf: Durch den Ausbau des Gehweges würde das von der OMB und ihrem Partner erworbene Grundstück aufgewertet.

Bereits im Januar hatte die Torgauer Zeitung (TZ) erfahren, dass Romina Barth in Graditz Immobilien erworben hat. Barth sagte Ende Januar der TZ, sie wolle sich mit ihrem Partner ein gemeinsames Heim schaffen, das für die ganze Familie genügend Platz bietet. Das bisherige Zuhause in Torgau sei begrenzt.

Inanspruchnahme einer Förderung?

Nunmehr kam es zu der Veröffentlichung im Internet. Hier werden der Torgauer Oberbürgermeisterin nicht nur Vorwürfe zum genannten Stadtratsbeschluss gemacht, sondern auch zur Inanspruchnahme einer Förderung aus dem EU-Programm Leader für den Ausbau eines der historischen Häuser für sich privat und zum Verkauf von Teilen eines gemeinschaftlich privat erworbenen Grundstücks sowie dem damit verbundenen Leerzug noch belegter Wohnungen. Heil wirft Fragen auf: „Kann die OBM die Verpflichtungen des Amtes als OBM überhaupt von privaten Interessen in Graditz trennen? War die OBM als Mitglied des Stadtrates eventuell befangen bei der Abstimmung des Beschlusses im November 2021 zugunsten ihrer eigenen Immobilie in Graditz? Hätte die OBM den Stadtrat darüber aufklären müssen, dass sie selbst als Anlieger am meisten vom Ausbau des Gehwegs profitiert?“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rechtlich dürfte Barth in einem Punkt auf der sicheren Seite sein. Denn wie jeder andere auch kann sie Fördermittel beantragen. Gegenüber der TZ erklärte sie, dass daran nichts verwerflich sei. „Wir waren auf privater Suche nach einer geeigneten Immobilie für unsere Familie. In Graditz fanden wir etwas geeignetes. Zum Kauf des gesamten Areals ist es gekommen, weil für die Vorbesitzerin nur infrage kam, die stark sanierungsbedürftigen historischen Gestütshäuser als Gesamtpaket veräußern zu wollen.“

Wie sehen das jedoch die Stadträte, vor allem mit Blick auf den Ratsbeschluss zum Gehwegbau? Hätte sich die Stadtchefin bei der Abstimmung für befangen erklären müssen? Die Sitzung am Mittwoch wird vermutlich erste Antworten dazu bringen.

Von Bärbel Schumann