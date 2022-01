Hannover

Insgesamt erreichten das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) bis zum 30. November 2021 fast 200.000 Meldungen Nebenwirkungen nach einer Impfung – darunter 26.196 Verdachtsfälle schwerwiegender Nebenwirkungen. Der Sicherheitsbericht des Instituts verzeichnet außerdem 1919 gemeldete Todesfälle. Die Zahlen klingen enorm – und werden immer wieder auch von Impfgegnern ins Feld geführt, als vermeintlicher Beweis dafür, wie gefährlich die Impfung ist. Doch dabei muss man beachten: Bei den vom PEI zwischen dem Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 und dem 30. November 2021 erhobenen Zahlen handelt es sich lediglich um nicht überprüfte Verdachtsfälle.

Bürgerinnen und Bürger, aber auch behandelnde Ärztinnen und Ärzte können dem Institut mögliche Nebenwirkungen melden. Als geimpfter Bürger ist es mit der „SaveVac“-App des PEI sogar möglich, Impfreaktionen und mögliche Nebenwirkungen einfach per Smartphone zu melden. Auch auf der Seite nebenwirkungen.bund.de können Nebenwirkungen an das Institut gemeldet werden. Diese Meldungen fließen schließlich nach Krankheitsbildern und Schwere sortiert in die Sicherheitsberichte des PEI ein.

Nicht jede Reaktion ist Nebenwirkung

Wie viele dieser Verdachtsfälle tatsächlich in einem Zusammenhang mit Corona-Impfungen stehen, erfasst das PEI jedoch nicht. In seinem aktuellen Sicherheitsbericht schreibt das Institut explizit, es sei zu beachten, „dass unerwünschte Reaktionen oftmals im zeitlichen, nicht aber unbedingt im ursächlichen Zusammenhang mit einer Impfung gemeldet werden“. Nicht bei jeder gemeldeten Reaktion handle es sich um eine Nebenwirkung.

78 Fälle mit „wahrscheinlichem Zusammenhang“ bei 59 Millionen Geimpften

Lediglich bei 78 gemeldeten Todesfällen hält das Institut einen ursächlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung für wahrscheinlich. Dem gegenüber stehen mehr als 59 Millionen Menschen, die in Deutschland bis zum 30. November 2021 mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft wurden.

