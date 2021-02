Toter Obdachloser in Dresden war 82-Jähriger mit Herzschwäche 

Dresden

Der vor gut einer Woche im Keller eines Abbruchhauses in Dresden gefundene Obdachlose war 82 Jahre alt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Mann zwischen dem 25. Januar und 4. Februar an Unterkühlung und akuter Herzinsuffizienz gestorben, wie ein Sprecher am Freitag auf Anfrage sagte. Er habe nach Angaben eines Bekannten freiwillig seit langem auf der Straße gelebt und auf soziale Hilfsangebote verzichtet. Seine Leiche war eher zufällig entdeckt worden. Anzeichen für Fremdverschulden gab es nicht.

Von RND/dpa